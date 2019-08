Fjärrstyrda hjullastare och förarlösa dumprar uppkopplade mot 5G-nät framtiden för Volvo

På en testbana utanför Volvo Construction Equipment i Eskilstuna finns en förarlös hjullastare vid en stenhög. Strax intill rullar åtta nya dumprar längs en grusvägsslinga. Farten är låg. Volvos första produktion av dumprar skedde 1966, som då i folkmun döptes till ”GrusKalle”. Arbetsnamnet för Volvos färskaste 15-tons dumper är Hx02. Förutom de bluetoothliknande lamporna på dumpersidorna så pryds flaket med ett texttypsnitt som hämtat från en science-fiction-film: ”Autonomous Electric Prototype”.

– Det här är framtiden. Jag tror inte folk förstår hur snabbt utvecklingen går, hur nära skiftet är, säger Anne Bast.

– Vi ser inga gränser för den här tekniken. Vi är bara i början. Vi vet ännu inte hur den ska användas fullt ut, säger Johanna Huggare, chef för intelligenta maskinplattformar på Volvo CE.

Förarlös hjullastare. – Vi ser inga gränser för den här tekniken, säger Johanna Huggare, chef för intelligenta maskinplattformar på Volvo CE i Eskilstuna.

Hx02 går på batteri som laddas även i nedförsbacke eller under inbromsning. De annars vanliga glasade förarhytterna med ratt och chaufförsstol har ingen plats längre. Hx02 styrs av datorprogram, gps och möjligen en operatör i ett kontrollrum. Maskinen kan gå dygnet om, som gjord för en större byggarbetsplats, hamn, bergtäkt eller gruva. Rasten sker var tolfte minut då Hx02 kör in i ett tält för att laddas i 90 sekunder.

Dumper på batteri. Förarlösa Hx02 lastar 15 ton, går dygnet runt och laddas var 12 minut i 90 sekunder.

Bland några tallar på en kulle ovanför testbanan står det som är avgörande för projektet – en 5G-mast. Volvo CE:s automationsingenjörer har fördubblats i antal på ett år och med jämna mellanrum kommer Telias och Ericssons experter dit för att göra justeringar. Köpare står i kö och förare kommer för att testa den nya tekniken.

– Många av våra kunder vill ha det här redan nu, men det måste utvecklas färdigt och bli Volvo-säkert, säger Calle Skillsäter, ingenjör med maskinkommunikation som specialområde.

– Industrin har processer som inte får stanna. 5G garanterar den säkerhet som krävs för förarlösa fordon, säger Calle Skillsäter, ingenjör med maskinkommunikation som specialområde.

Enligt Ericssons mobility Report finns snart 20 miljarder mobila uppkopplingar i världen. Mestadels handlar dessa uppkopplingar om att ladda ner något. De förarlösa dumprarna är en föraning om det som komma skall – Sakernas Internet, ”the internet of things”. Ett samhälle där miljarder med fordon, maskiner, sensorer och robotar snarare ska ladda upp än ladda ner information. 30 eller 50 miljarder saker som ska prata och skicka video i realtid med varandra. För sådana informationsmängder krävs större nätkapacitet, mer kryptering, dedikerade bandbredder och snabbare svarstider.

– Industrin har processer som inte får stanna. Vi skulle kunna köra några maskiner på 4G, men 5G garanterar den säkerhet som krävs för förarlösa fordon, säger Calle Skillsäter.

Volvos enorma kabel-elektriska grävmaskin står på en parkering strax utanför testområdet. Tillsammans med dumprarna har maskinerna nyligen testats för kommersiell drift i Skanska-ägda bergtäkten Vikan på Hisingen utanför Göteborg.

I kontrollrummet.

– I Vikan fick vi ner koldioxidutsläppen med 98 procent. Elmotorer är betydligt mer effektiva. Batterierna i våra dumprar är mindre än i en Tesla och laddas på ett optimalt sätt. I bästa fall går det att få ut 40 procent av bränsleenergin i en dieselmotor oftast ännu mindre, säger Uwe Müller, ansvarig för kommersiella kundpiloter och som håller i testning och utveckling av Hx02.

– Automatiserade fordon ställer också andra krav på industrin, billigare i drift men dyrare installation och kräver förändrade arbetsprocesser, fortsätter Uwe Müller.

Tre forskare på israeliska IT-företaget Mobileye publicerade 2017 en vetenskaplig rapport, ”On a formal model of safe and scalable self-driving cars”. Rapporten har utmanat drömmen om förarlösa bilar i stort. Enligt forskarnas avancerade uträkningar kräver förarlösa bilmodeller omöjliga 4,8 miljarder testmil. Rapporten har gett svallvågor in i den förarlösa bilindustribranschen, men berör mest fordon i en komplicerad trafikmiljö med fotgängare, olika tekniska störningar, med högre fart och där fordonsparken är blandad. Säkerheten i en inhägnad industriellt kontrollerad miljö talar för att det är just anläggningsmaskiner som blir förarlösa först.

– Här kan vi rensa bort alla typer av störningar och farten är betydligt lägre, säger Calle Skillsäter.

Sveriges första industriella 5G-nät. Volvo CE:s hemliga testområde utanför Eskilstuna.

Inne i ett intilliggande tält står en förarstol och på en stor 180 gradig skärm syns det som hjullastarens kamera visar. Här är det en förare som kan sitta bredvid andra förare och fjärrstyra olika maskiner på samma arbetsplats.

– Fördelen är att det till exempel går att köra förarlösa fordon där det kan finnas giftiga gaser eller råda rasrisk. 5G är avgörande för att få ner svarstiderna. Tar det för lång tid mellan föraren styr skopan eller fordonet och att fordonet rör på sig blir förare illamående. Så är det inte nu. Rör man på reglagen så svänger skopan inom 200 millisekunder, säger Calle Skillsäter.

Den förarlösa tekniken är i första hand tänkt för riskarbetsplatser, i gruvor till exempel där det kan finnas giftiga gaser.