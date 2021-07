Fler besökare på nöjesparkerna

På torsdag lättas flera restriktioner som påverkar nöjesparkerna. Begränsningen om antal kvadratmeter per person tas bort helt. Det gör också råden om hur personer ska placeras ut i åkattraktioner.

På Liseberg har biljetterna, som i år måste bokas och köpas i förväg, länge varit slut. Men i och med de lättade restriktionerna kan nya spontanbesökare få chansen.

– Vi driver en verksamhet och älskar att ta emot gäster så detta känns självklart riktigt bra, säger vd Andreas Andersen.

Platserna börjar släppas redan på onsdagseftermiddagen, men ledningen för nöjesparken har valt en försiktig ökning till att börja med.

– Vi har fortfarande ett stort ansvar att tillsammans med gästerna se till att undvika att trängsel uppstår i parken. Därför väljer vi att nu öka med endast 950 nya platser per dag, säger Andreas Andersen.

De 8 000 besökare som hittills fått gå in genom portarna under en dag utökas nu alltså med 12 procent, till att börja med.

– Det kan bli ännu en ökning nästa vecka, men med nuvarande smittläge och regler tror jag inte att det kommer att bli så där jättemånga fler faktiskt, säger Andersen.

Ökningen går enligt Liseberg att göra utan nyanställningar i nuläget.

Andreas Anderssen på Liseberg släpper nya biljetter till parken redan på onsdagskvällen Foto: Adam Ihse/TT

För Skara Sommarland har pandemin varit krisartad. Efter 580 stängda dagar och 37 miljoner kronor i förlust har nöjesparken nu kunnat ha öppet i lite mer än en månad, efter att restriktionerna lättades den 1 juni.

– Det har varit ett jättetufft år, men nu strömmar gästerna till oss, säger vd Janne Nilsson.

Janne Nilsson, vd på Skara Sommarland. Foto: Rikard Landberg 2011

För Skara Sommarland innebär de lättade restriktionerna att de inte längre behöver begränsa besökarantalet till en person per 20 kvadratmeter, och att de kan fylla åkattraktionerna utan begränsningar.

– Vi har halverat produktiviteten i attraktionerna i parken tills nu, men i morgon kan alla säten fyllas igen. För oss innebär det ingenting men de som kommer hit får åka mer, säger Janne Nilsson.

Däremot har de inte beslutat om de ska släppa in mer folk i nöjesparken eller inte.

– Vi håller det runt 5 000 nu och vi kommer inte gå upp förrän vi känner att vi har hyfsad koll på läget. Även om restriktionerna ändras ska vi som företag se till att det inte trängs ihop för många människor på ett och samma ställe, säger Janne Nilsson.

Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens värld Foto: Astrid Lindgrens värld

För Astrid Lindgrens värld innebär de förändrade restriktionerna mestadels att de kommer kunna ta in fler människor i butikerna. I övrigt påverkas inte parken av beslutet.

– Nej, allt annat kommer vara som tidigare planerat, säger vd Joacim Johansson.

– Vi hade en förhoppning om att de skulle ändra begränsningen för allmänna sammankomster, för det är det som påverkar oss mest. Men det dröjer troligtvis till i höst.

Annika Troselius, informationschef på Parks and resorts, som äger Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara sommarland. Foto: Pressbild

På Gröna Lund och Kolmården är den främsta skillnaden att gästerna kan placeras ut som vanligt till åkattraktionerna, i stället för med en meters avstånd.

– Det kommer troligtvis skapa ett bättre flöde i parkerna, och det är naturligtvis positivt, säger Annika Troselius, informationschef på Parks and resorts, som äger Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara sommarland.

Förhoppningen är att köbildningen ska minska när åkattraktionerna slukar fler. Köerna kan också minska av att fler får släppas in i parkernas butiker. Däremot avvaktar Parks and resorts med att släppa in fler gäster, åtminstone till en början.

– Vi behöver se hur förändringarna påverkar parken först. Om flödena blir bättre kanske vi successivt öppnar upp för något fler gäster, men det viktigaste är att säkerställa att ingen trängsel uppstår, så det får vi återkomma om, säger Annika Troselius.

