Fler paket och risk för folksamlingar ställer till det för postombud

Varje dag klockan 13 kommer lastbilen från Postnord med paketen.

– En lugn dag kommer det kanske en och en halv bur med paket. Då andas jag ut, för det är precis vad jag har plats med här i det vanliga lagret, säger Eva Jakobsson, postansvarig i Coop-butiken i västsvenska Hunnebostrand.

Eva Jakobsson har arbetat i butiken i över 20 år. Och inget år är det andra likt. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Andra dagar kommer det fler än tre burar, vissa dagar sex burar, till butiken men då har hon ett extralager att använda.

– Jag är rätt lugn och tänker att jag gör mitt bästa så ordnar det sig säkert. Folk får vänta i lugn och ro, helt enkelt.

På golvet utanför utlämningsstället har personalen markerat en tydlig gång med grönvit tejp för att visa kunderna var man får gå, och var man får vänta på paket.

– Vi kallar gången för E6:an, säger Eva Jakobsson.

Inne i lagret i butiken. Där inne ryms paket som får plats i en bur från Postnord. Vissa dagar kommer tre burar. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Enligt den senaste e-handelsrapporten ”e-barometern” från Postnord kommer e-handeln inför julen 2020 att öka med 26 procent från 2019. Det finns två orsaker till ökningen. Dels ökar e-handeln i stort i Sverige och har gjort under flera års tid, dels har årets handel coronafärgats av färre restaurang- bio- och upplevelsebesök.

– Vi har helt enkelt mer pengar i plånboken att handla saker för på nätet när vi inte kan gå ut och käka på restaurang i lika stor utsträckning som vanligt, säger Saga Bowallius, utredare på Handels utredningsinstitut, HUI,

En halvfull bur med paket väntar på hantering inne i butiken. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Men den ökade handeln kan leda till problem, enligt den senaste julrapporten från HUI.

– Risken finns för att vi når ett kapacitetstak i Sverige, säger Saga Bowallius.

Kapacitetstak innebär i praktiken att handeln inte kommer att lyckas leverera konsumenternas varor i tid, eller på ett säkert sätt. Exempelvis ska antalet lastbilar räcka till, personal ska finnas för att köra lastbilarna, personal ska finnas för att hantera utlämningen av paket, och allt ska göras på ett säkert sätt och hålla nere riskerna för smittspridning av det nya coronaviruset.

Saga Bowallius, analytiker på analysföretaget HUI Foto: Fredrik Persson

– Och utlämningsställena i Sverige är just en sådan trång sektor skriver vi i julrapporten.

Hur kan man lösa problemen med att vi eventuellt når ett kapacitetstak?

– Vi får hoppas att utlämningsställena har kreativa lösningar, säger Saga Bowallius.

En sådan kreativ lösning finns i Hunnebostrand, hoppas både butikschefen Sofia Maisa och postansvarig Eva Jakobsson.

Butikschefen Sofia Maisa hälsar på Gun, som är på väg in i butiken, och som tycker om den välkomnande tomten. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Utanför entrén blåser västhavsvindarna in från Skagerack och Sofia Maisa hälsar vant på vissa kunder som går in i butiken. Några av dem väntar lydigt utanför den stora röda rutan som Sofia Maisa med kollegor ritade upp utanför entrén i somras för att lättare kunna hindra folk från att gå in och handla om butiken var för full.

Under kommande veckor kommer den röda rutan att bli användbar igen. På husväggen kommer den röda kölappshållaren att sitta. Ovanför kommer skylten att sättas upp som visar vems tur det är att få komma in till utlämningen. Och ingen kommer få stå och vänta inom den röda rutan på marken. Kanske kommer folk sitta och vänta i sina bilar, kanske står de utanför. När det är ett nummer kvar till ens tur så är man välkommen in.

Kommer ni kanske sätta upp ett litet tak och bjuda på glögg?

– Nej det kommer vi inte, ha ha. Folk får stå och vänta här tills vi är klara att ta in dem. Men våra kunder har varit positiva till våra lösningar förr, så jag tror det kommer att gå bra, säger Eva Jakobsson.

