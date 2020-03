Fler storbolag sänker utdelningen

Låsjätten Assa Abloy närapå halverar utdelningen till ägarna, enligt det reviderade förslaget till kommande bolagsstämma 29 april.

I stället för 3:85 kronor per aktie, är förslaget nu 2 kronor per aktie. Om coronatiderna förbättras avser styrelsen att återkomma med en extra bolagsstämma längre fram och då fylla på med 1:85 kronor per aktie.

Skogsbolaget SCA kapar helt och avser att återkomma med en extrastämma senare i år för att eventuellt betala utdelning då.

Även försvarskoncernen Saab resonerar på liknande sätt och ställer in utdelningen nu.

