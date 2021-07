Fler svenskar startar eget bryggeri

Trots eller kanske tack vare pandemin blev 2021 ännu ett år med tillväxt för de lokala alkoholproducenterna, som växte motsvarande 5,3 procent jämfört med året innan. Totalt finns det i dag 768 företag i Sverige som tar fram egen öl, cider, vin eller sprit.

Anna Kaijser, branschansvarig LRF Lokal Mat & Dryck ser flera anledningar bakom tillväxten. Hon har tagit fram den senaste upplagan av Dryckesbranschrapporten tillsammans med Föreningen Svenskt Vin och branschorganisationen Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker.

– Marknaden för dryckesproducenter förändrades drastiskt när restaurangerna stängde. Samtidigt har pandemin gjort att många omvärderat sina livsmedelsval, hur man bor, hur man jobbar och vad man äter och dricker.

Antal producenter av alkoholhaltiga drycker I Sverige i slutet av 2020. Källa: SCB

Pandemi eller ej. En sak som är säker är att just den här kategorin har växt starkt rent procentuellt de senaste åren. Faktum är att tillverkning av alkoholhaltiga drycker just nu är ett av de snabbast växande segmenten inom livsmedelsbranschen. I genomsnitt startades mellan tre till fyra nya tillverkare varje månad under 2020.

– Den här tillväxten är ett svar på konsumenternas efterfrågan. I dag köper vi dryck med större medvetenhet, och vi efterfrågar i större grad svenska livsmedel. Den här typen av företag är viktiga för en hållbar omställning av samhället.

Industrin domineras framför allt av små eller mindre entreprenörsledda företag. Öl är den mest populära drycken att produceras, för att därefter följas av spritdrycker, cider och vin.

– Jag tycker att det är kul att cidern är den underkategori som växer mest. I Sverige har vi behållit våra traditionella äppelsorter, i jämförelse med Europa som blivit ganska likriktat. Det finns en stor mångfald här i odlingen.

Tillverkning av alkohol sker i dag i 75 procent av Sveriges 290 kommuner. Tillväxten har även bidragit till turistnäringen på olika platser i landet. Glesbefolkade län som Gotland och Jämtland har till exempel en betydligt högre andel dryckesproducenter per capita än storstadslänen.

Anna Kaijser vill inte slå fast hur tillväxten kommer att utvecklas, men ser flera anledningar till att flera framtida producenter kommer att våga ta steget.

– Vi får se vad som händer framöver. Om gårdsförsäljning tillåts kan det bidra till att fler vågar satsa på egen produktion. Det är såklart också konjunkturberoende. Med de senaste årens utveckling i backspegeln tror jag att vi kommer att se en fortsatt försiktig tillväxt. Det talar trenden med svenska och lokalproducerade livsmedel för. Nu när vi har förvärvat de här kunskaperna och beteendena kommer vi inte att gå tillbaka.