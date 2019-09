Flera anmälningar mot företaget Oatlys ”Spola mjölken”-reklam

Den senaste veckan har det havrebaserade livsmedelsföretaget Oatlys reklamkampanj ”Spola mjölken” anmälts tio gånger till Konsumentverket. Kampanjen har fått stor uppmärksamhet och mötts av motstånd från flera håll.

Anmälarna kritiserar bland annat att Oatly i reklamen säger att konsumenter kan minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent genom att byta till företagets havredryck (underförstått från traditionell mjölk). Uttalandet är baserat på forskning gjord av CarbonCloud, enligt livsmedelsproducenten. Tobias Markensten, miljömålssamordnare på Jordbruksverket, är kritisk till att företaget väljer att sätta ett livsmedel mot ett annat.

– Vi behöver både havre och mjölk för att utnyttja marken på bästa sätt, säger han.

Den mark som passar sämre för att odla havre kan exempelvis lämpa sig bättre för djurhållning.

– Det går inte att ha havre överallt eller mjölk överallt sett till hur vi ska använda landskapen på bästa sätt, säger han.

Den årliga konsumtionen av havre i Sverige uppgår till 0,7 miljoner ton, enligt Lantmännen. Det motsvarar omkring 13 procent av den totala spannmålsproduktionen. Generellt sett är havre en bra gröda ur miljö- och klimatsynpunkt, enligt Tobias Markensten. Även om han inte vill jämföra livsmedel är han positiv till att konsumenter uppmuntras att göra hållbara val.

– I Sverige är vi väldigt bra på just havre, mjölk och nötköttsproduktion. Det finns ingen anledning att välja bort något. Däremot stämmer det att vi måste minska konsumtionen av animaliska livsmedel. De påverkar klimatet i större utsträckning än de växtbaserade. Vi har en stor marginal eftersom vi överkonsumerar och importerar mycket kött men just betesdjuren är viktiga för andra miljömål, säger Tobias Markensten.

Vad skulle hända om alla människor i Sverige övergick till att dricka havremjölk i stället för traditionell mjölk?

– Det skulle inte vara bra för de mål vi har för landsbygden och för miljömålen om biologisk mångfald, säger Tobias Markensten.

Han påpekar också att det är viktigt att växla gröda från år till år för att få en varierad växtföljd. Att ställa grödor mot varandra ur miljö- och klimatsynpunkt är därför problematiskt, eftersom växtföljden spelar roll ur miljösynpunkt.

– I verkligheten går det inte att välja mellan havre och vete, säger Tobias Markensten.

I debatten om Oatlys senaste kampanj, som är inspirerad av 1970-talsreklamen ”Spola kröken”, har företaget fått svara för sitt ägarskap. Kritiker har ifrågasatt företagets miljömässiga image när det samtidigt är delägt av China Resources, som ägs av kinesiska staten.

Det är inte första gången som Oatly väljer att använda sig av en provokativ marknadsföring. Striden mellan mjölklobbyn och Oatly har pågått under flera år. År 2015 fälldes Oatly i Marknadsdomstolen efter att i en kampanj bland annat använt slagorden ”No milk. No soy. No badness” (Ingen mjölk. Ingen soja. Inga dumheter). I samma kampanj propagerade havreproducenten även med meningen ”It's like milk, but made for humans” (Som mjölk, men för människor). Motparten i målet var branschorganisationen Svensk Mjölk.

DN har sökt Oatly för en kommentar.

