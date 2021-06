Flera stora sajter var onåbara under tisdagen

Felet tycks ha legat hos internetföretaget Fastly, som tillhandahåller internettjänster till en stor mängd sajter. Det skriver bland annat Big Cartel, som tillhandahåller internetbutiker, på Twitter. På sin webbsida skrev Fastly att de upptäckte problemet 11:58 svensk tid. Klockan 12:44 svensk tid meddelade Fastly att de identifierat problemet och ungefär 11:57 meddelade Fastly att problemet var åtgärdat. Man meddelade dock att sajterna som påverkats eventuellt kommer att laddas långsammare under en kort tid.

Några av sajterna som påverkades är Reddit, New York Times, Twitch, Pinterest, The Guardian, AFR, BBC, Pinterest och Financial Times. Även myndigheter, som Storbritanniens regerings webbsida, påverkades. I Sverige var bland annat Svenska Dagbladets och TV4:s sajter onåbara.

Fastly är ett så kallat content delivery network (CDN) som tillhandahåller nätverk av datorer som bland annat kan lagra sajters video, bilder och texter för att de ska laddas snabbare för sajtens besökare. En allt större del av internets innehåll tillhandahålls i dag via olika sådana nätverk.

Vissa av de drabbade sajterna tycktes ha lyckats få igång sina webbplatser genom att använda system som inte är beroende av Fastly. Det gäller exempelvis BBC, skriver The Guardians teknikreporter Alex Hern på Twitter. Vid 12:30-tiden gick bbc.com att nå från en svensk anslutning, men inte via den brittiska domänen bbc.co.uk.

Även Amazon.com drabbades av en driftstörning vid samma tid, men om det är relaterat till Fastly är oklart. Amazon har inte gått att nå för en kommentar, rapporterar Reuters.

I juli 2019 drabbades internet av ett liknande problem när servrarna hos företaget Cloudflare inte fungerade som de skulle.