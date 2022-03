Flera unga kan få hantera fångar på sommarjobbet

I slutet av februari var 364 000 personer inskrivna som arbetslösa i Sverige, vilket är närmare 13 000 personer färre än samma månad för två år sedan, enligt Arbetsförmedlingen.

På Skenäsanstalten i Norrköping har den 26-åriga vikarien och kommunikatörsstudenten Martina Sjöström precis klivit på sitt pass för dagen. Liksom i fjol har hon i år blivit anställd som sommarvikarie på anstalten – ett stundtals utmanande yrke, berättar hon.

Telefonen ringer, besökare kommer och går, nya intagna ankommer eller friges, dörrar ska öppnas och stängas och plötsligt går det ett larm.

– En stor del av arbetet handlar även om samtal med de intagna. Ingen dag är den andra lik på en öppen anstalt, säger Martina Sjöström.

Många unga personer har varit utan jobb under pandemin, men när restriktionerna nu är borta är det många företag som vill anställa fler enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Just nu finns det gott om jobb bland annat inom Kriminalvården.

– Jag studerar till kommunikatör på Högskolan i Gävle men för ett år sedan beslutade jag mig för att flytta hem till Norrköping då studierna blev på distans. Det har varit jättesvårt att hitta jobb och i fjol ville man bara ha sommarjobbet avbockat och kunna lägga stressen åt sidan, säger Martina Sjöström.

”Man tror ju att det ska vara som i amerikanska TV-serier som ”Prison Break”, med ett väldigt hårt arbetsklimat. Så är det verkligheten inte”, säger Martina Sjöström. Foto: Kriminalvården

Kriminalvården behöver byggas ut och är i stort behov av nyrekryteringar – under de kommande tre åren behövs 2 500 nya helårsarbetare och redan nu söker myndigheten cirka 2 000 sommarjobbare, runt om i hela Sverige, från Ystad till Haparanda. Flest lediga sommarjobb finns som kriminalvårdare, men även andra yrkesgrupper efterfrågas så som lärare och kökspersonal.

– Jag hade ingen tidigare erfarenhet av liknande arbete när jag sökte jobbet för första gången förra våren. Man tror ju att det ska vara som i amerikanska tv-serier som ”Prison Break”, med ett väldigt hårt arbetsklimat. Så är det verkligheten inte, här hjälps vi åt, säger Martina Sjöström.

Hon sökte jobbet via ett vanligt formulär som sedan följdes upp av en telefonintervju. Under cirka en timme fick hon sätta sig in i hur hon skulle ha agerat i olika scenarion. Arbetet kan ställa stora krav på en ung person, upplever hon.

– För att få jobba inom kriminalvården behöver man uppfylla kriterier såsom godkända gymnasiebetyg men det är även bra att ha med sig tidigare erfarenheter från arbetslivet, säger hon och fortsätter:

–Det är viktigt att kunna stå på sig då intagna kan bli frustrerade i vissa sammanhang och jag var rädd att jag skulle vara för snäll. Det finns många situationer som har gjort avtryck, säger hon.

Ett sommarjobb är ofta en bra inkörsport till Kriminalvården, enligt hr-direktör Stina Nyström. Foto: Foto: Kriminalvården

Kriminalvården har i år haft en sommarjobbskampanj där de åker runt i Sverige med en trailer för att hitta vikarier, berättar hr-direktör Stina Nyström.

– Vi har en betald utbildning när man börjar hos oss, även för sommarvikarierna. Ett sommarjobb är dessutom en väldigt bra inkörsport till oss för en fast anställning eller ett vikariat, säger hon.

De anmälda sommarjobben på Platsbanken är tillbaka på nivåerna före pandemin, enligt Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen. Antalet personer som är arbetslösa i Sverige har även minskat med 91 000 personer på ett år. Och det är unga personer som fått flest jobb.

– Och i år är det över 11 000 fler sommarjobb än för ett år sedan, nära 2019:s nivåer. Ungefär hälften av alla lediga tjänster finns inom vård och omsorg, men även besöksnäringen sticker upp högt på listan. Jag tror att även Kriminalvården har varit i stort behov av vikarier och att de rekryterar via sommarjobb, säger han.

Att närmare 70 000 platser annonserats visar på ett stort behov av sommarpersonal i stora delar av landet. Arbetsgivarna har också tenderat att annonsera sommarjobben allt tidigare då konkurrensen om arbetskraften är hög inom många branscher.

Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen

Vård och omsorg står för en stor andel av de utannonserade sommarvikariaten, där de flesta platser handlar om yrken såsom vårdbiträde, undersköterska och vårdare.

– Äldreomsorgen och vården står aldrig still och personalen som arbetar nu behöver semester. Framåt kan man också tänka sig att restaurangbranschen kommer att öka antalet annonser i och med att restriktionerna togs bort i början av februari, säger Johan Eklöf.

Förra månaden annonserades totalt 198 000 lediga jobb, nästan 90 000 fler än i februari 2020.

Den totala arbetslösheten är nu lägre än innan pandemin bröt ut. Den ligger i dagsläget på 7,2 procent vilket kan jämföras med 7,4 i februari 2020.

Men arbetsmarknaden går samtidigt in i ett nytt läge i och med kriget i Ukraina, menar Johan Eklöf.

– Det är helt omöjligt att förutspå vilka effekter den kan ha på årets sommarjobb. Vi lever i en osäker tid och vet inte åt vilket håll det kommer att bära.

Martina tycker att sommarjobbet och extratjänsten på anstalten har fått henne att växa som person – det har givit henne en större förståelse för människor. Tidigare arbetade hon som centralvakt med generellt säkerhetsarbete. I sommar kommer hon att arbeta som kontaktman med ansvar för att förbereda klienter inför arbetslivet och ett liv i frihet.

– Yrket har resulterat i att jag kan stå på mig mer i mitt privatliv och jag har fått en helt annan självrespekt. Den klientnära biten är viktig med motiverande samtal för att de intagna ska komma bättre ut. Det gäller att lyssna och vara lyhörd och känslan när man når fram till en intagen är otrolig.

– Jag blir glad av att göra skillnad. Det blir så tydligt att är det något man vill vara i sitt arbetsliv så är det att vara viktig för någon.

Fakta. Arbetsmarknaden i februari Antalet arbetslösa har minskat. I slutet av februari var 364 000 personer inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket är närmare 13 000 personer färre än samma månad för två år sedan. Samtidigt har tudelningen på arbetsmarknaden ökat de senaste två åren. I februari 2022 var antalet som varit arbetslösa i 12 månader eller mer närmare 177 000, vilket är 23 000 fler jämfört med för två år sedan. 8,9 procent av unga mellan 18 till 24 år var inskrivna som arbetslösa. Sammanlagt handlade det om 42 011 ungdomar. Källa: Arbetsförmedlingen Visa mer