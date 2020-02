Flygbiljett billigare än en kopp kaffe

Det inträffar också sedan den kinesiska flygbranschen påverkats av att mängder av utländska flygbolag ställt in avgångar fram till april.

En enkel inrikes biljett mellan finansstaden Shanghai på östkusten och den stora staden Chongqing i inlandet, en sträcka på 140 mil, erbjuds nu för 29 yuan, cirka 40 kronor, vilket är mindre än vad en caffelatte kostar hos kaffekedjan Starbucks på flygplatsen i Shanghai.

Specialerbjudandet kommer från lågprisbolaget Spring Airlines och riktar sig till flygbolagets mest trogna kunder.

Andra biljetter slumpas ut för 69 yuan mellan Shanghai och Harbin i nordöstra Kina, en sträcka på 160 mil, medan flygbolag som Shenzhen Airlines och Chengdu Airlines erbjuder biljetter för cirka 1 krona milen på utvalda sträckor. Ibland säljs biljetterna för endast 5 procent av det ordinarie priset.

Kinesiska flygmyndigheter meddelade nyligen att passagerartrafiken föll med 75 procent i Kina mellan den 25 januari och 14 februari (en period som delvis sammanföll med ledigheten för det kinesiska nyåret), jämfört med samma period i fjol.

– Många kinesiska flygbolag tar emot statliga subventioner för att trafikera inrikes nyckelsträckor. Av den anledningen kan ett bolag fortsätta verksamheten oavsett biljettpriser och last om sträckan utgör en viktig linje i inrikesnätet, säger Luya You, en flygindustrianalytiker hos Bank of Communication International, till tidningen South China Morning Post.

När antalet smittade stabiliserar sig eller minskar kommer flygbolagen att justera sina biljettpriser.

– Då kan de här låga priserna snabbt förändras till det bättre, säger flyganalytikern You med flygbolagens bästa för ögonen.

Fram till dess råder passagerarnas marknad.