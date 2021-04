Flykten från storstäderna under pandemin – global förändring eller kortvarig trend?

De största och dyraste metropolerna i möjligheternas land blir mindre och mindre. Fler och fler söker sig bort från det dyra livet i jättarna New York, Los Angeles och Silicon Valleys lyxiga San Francisco. Utflyttningen ökade från nästan alla storstadscentrum i landet under 2020. I stället ökar inflyttningar till ”medelstora” städer i södern som Austin och Dallas. En ny rapport från fastighetsbolaget CBRE visar att trenden förstärkts under pandemiåret 2020. Rapportförfattarna har analyserat flyttdata från Amerikanska postverket, USPS.

En liknande trend finns på vår sida av Atlanten.

London är kanske den enda metropolen där man kan prata om en ”massflykt”. Staden krymper för första gången på 30 år och befolkningen tros ha sjunkit med 700.000 personer under det senaste året, enligt en rapport från The economic statistics centre of excellence. Många år av stigande bostadspriser, pandemin och brexit verkar kombinera i en perfekt storm.

2020 ökade utflyttningen markant från Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Men lämnar vi nordeuropéer storstäderna av samma anledning som amerikanerna?

Att själva nettoflyttningen är negativ i Stockholms stad och i de andra nordiska huvudstäderna är inget nytt. En tredjedel av de som flyttar från Stockholms stad flyttar till kranskommuner som vi i vardagen ofta räknar in till Stockholm som tätort. Det som sticker ut under 2020 är den stora ökningen av personer som lämnar stadscentrumen i alla de nordiska huvudstäderna. Antalet som flyttade inom Sverige från Stockholm 2019 var 59.024. 2020 höjdes den siffran till 65.958. Det är både en rekordhög siffra och en ovanligt hög ökning historiskt.

– Det bör vara en följd av corona i och med att förändringen är så tydlig och snabb. Kanske har pandemin gjort att man genomför flytten man funderat på ett tag eller så har det kanske varit hemarbetet som fått vågskålen att tippa över, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School som är en av landets främsta experter på städer och regional utveckling.

Vidare menar Charlotta Mellander att liknande trender i andra länder är svårare att uttala sig om eftersom all statistik inte finns tillgänglig ännu.

– Många länder har dessutom haft mycket hårdare lockdowns än Sverige och det kan ha spätt på längtan bort från stadskärnan och till större bostadsytor, säger hon.

Charlotta Mellander. Foto: Anna Hållams

Bostadspriserna är en av de huvudsakliga anledningarna till att folk flyttar ut från storstäderna och fenomenet är inte något nytt.

Enligt Svensk Mäklarstatistik var Stockholms bostadspriser högre än någonsin 2020. I snitt kostade en bostadsrätt 75.553 kronor per kvadratmeter. Detta efter två år då prisutvecklingen slagit av på takten. Hans Flink är Försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Han säger att de flesta orter i landet nått rekordnivåer och att villor, radhus och större lägenheter har ökat som mest i pris.

– Det handlar om utbud och efterfrågan. Nu såhär i pandemin så är det fler som jobbat hemifrån och vill ha större yta. De som har det redan är mindre benägna att vilja släppa det ifrån sig, säger han.

Stockholms bostadspriser var högre än någonsin 2020. Foto: Caroline Tibell

Dessutom har priset per kvadratmeter krympt mellan ettor och lägenheter mer fyra eller fler rum bara de senaste månaderna. Vasastan i Stockholm är det mest extrema exemplet. Där är prisskillnaden per kvadratmeter nu obefintlig mellan ettor och lägenheter med fyra rum eller fler.

– Det har vi aldrig sett förut, säger Flink.

Hemnet rapporterar även att ”Fritidshus” gått till att vara den mest populära bostadskategorin på sajten 2020. år 2016 var det bostadskategorin med allra minst klick.

Hans Thor Andersen är forskningschef inom bostäder och stadsutveckling på Ålborgs universitet. Han säger att den ökade utflyttningen från både Köpenhamn och Stockholm under 2020 kan förklaras av de stigande bostadspriserna med pandemin som fått människor att behöva mer boyta.

– Efter finanskrisen 2008 ökade nettoinflyttningen till båda städerna på grund av att det blev billigare att bo centralt. Men det vände snabbt igen.

Andersen nämner även ökningen av utländska investerare under början av 1990-talet i framför allt hyresrätter i Köpenhamn som en anledning till den aggressiva prisutvecklingen.

– Det startade till och med några år tidigare i Stockholm. Man kan säga att det blev viktigare att städerna skulle vara en attraktiv plats att investera i än en attraktiv plats att bo på.

Jan Amcoff är forskare i kulturgeografi på Uppsala universitet. Han är skeptisk till att man pekar ut pandemin som orsaken till att ovanligt många flyttat från Stockholm och de andra nordiska huvudstäderna under 2020. Han menar att anledningen till den ökade utflyttningen från Stockholm inte kan säkerställas i och med att datan för vilken typ av grupper som ändrat flyttbeteende inte finns tillgänglig ännu.

– Det var ungefär vid den här tiden förra året som vi började förstå allvaret av pandemin. Sen kom sommaren och då tror jag de flesta hade positiva förhoppningar innan det vände igen under hösten. Att folk sedan dess redan ska ha hunnit skissa på en flytt och genomföra den med alla livets omständigheter. Det känns osannolikt. En sådan effekt skulle nog snarare kunna komma under 2021.

Amcoff är även skeptisk till förklaringen att distansarbete ska ha orsakat den ökade utflyttningen från Stockholms stad.

– Det är en liten priveligerad grupp som har den möjligheten. Det skulle lika gärna kunna handla om människor som blivit av med jobben och inte kan bo kvar i stan med sina höga bolån.

Amcoff nämner även att årskullarna som föddes i början av 90-talet i Sverige var väldigt stora men kullarna som föddes sent 90-tal var historiskt små. Eftersom 90-talisterna nu är i åldern där man flyttar som mest skulle det kunna vara något som ligger bakom den ökade utflyttningen.

San Francisco. Foto: Gavin Hellier/TT

I USA har utflytningen redan i ett par år varit högre än inflyttningen i de största och dyraste städerna som New York, Los Angeles och San Francisco. Rapportförfattarna från fastighetsbolaget CBRE har undersökt data från Amerikanska postverket för att undersöka flyttmönster. Utflyttningarna från landets storstadscentrum har eskalerat under pandemiåret 2020 och ökat med 15 procent från året innan. Utflyttningen har ökat från nästan alla storstadscentrum i landet. De som klarat sig bäst är storstäderna i ”solbältet” från södra Kalifornien via Texas ända bort till Florida.

De flesta flyttarna är korta till medellånga, ofta till närliggande städer. Enligt rapporten är det välbärgade unga vuxna utan barn och med hög utbildning som står för den största ökningen.

San Francisco, New York, Seattle och Los Angeles var de fyra storstadsområden som hade högst nettoutflyttning under 2020 och de var också de fyra städer där nettoutflyttningen ökade som mest under pandemin. I både San Francisco och Seattle fördubblades nettoutflyttningen från 2019 till 2020. Nettoutflyttningen från San Francisco beräknas till över 90.000 personer under 2020. Austin och Charlotte var de storstadsområden som hade högst nettoinflyttning under 2020 och Sacramento och St. Louis hade störst ökning per tusen invånare från 2019 till 2020.

– Det är svårt att säga om trenden vi nu ser i Norden kommer hålla i sig och om den går att jämföra med USA. I Sverige flyttar de som lämnar Stockholms stad oftast till någon av kranskommunerna. I USA finns över 50 städer med över en miljon invånare så valmöjligheterna bland storstäder är mycket större, säger Charlotta Mellander.

Senast vi såg liknande utflyttningssiffror från Stockholms stad var i början av 70-talet som kom att kallas för den gröna vågen. Efter andra världskriget kom babyboomen. Den otroligt stora årskull av barn som föddes strax efter andra världskriget kallas ofta i dagens populärkultur för ”Boomers”. När den generationen växte upp ledde det till att antalet unga vuxna blev högre än någonsin på 70-talet. Många hade högre utbildningar och möjligheten att flytta för ett jobb var större. Den mediala bilden blev att unga människor valde att flytta ut från Stockholm till landsbygden och plötsligt såg man en, om än kortvarig, omvänd urbanisering (ruralisering).

– Den gröna vågen har egentligen överdrivits. Det var snarare så att den enorma urbanisering och tömning av landsbygden vi haft under 60-talet stannade av. Hur många av flyttarna från Stockholms stad som faktiskt bosatte sig på landsbygden och inte närliggande kommuner eller andra stora städer vet vi inte riktigt, säger Jan Amcoff.

Vilka är det som flyttat från storstaden under pandemin då? Enligt den amerikanska rapporten var det som bekant välbärgade unga vuxna utan barn och med hög utbildning som ökat mest. I Sverige kan vi inte dra några sådana slutsatser ännu, förutom vilken ålder flyttarna har.

Precis som tidigare år är det 25-34 åringar som står för flest flyttar ut från Stockholms stad. Samtidigt är det precis som tidigare år de lite yngre 20-29-åringarna som i störst utsträckning flyttar till Stockholm. Så att bara titta på åldrarna ger oss inte svaret på gåtan ännu.

Charlotta Mellander säger att vi ska vara försiktiga med att utropa att pandemin kommer förändra vårt flyttbeteende i det långa loppet. Detta eftersom de som traditionellt lockas till storstäderna är unga människor som kommer för utelivet, kultur och servicejobben.

– När pandemin väl är över har jag svårt att se att unga människor skulle ha ändrat sina preferenser. Det finns dock en bra chans att de tio största kommunerna i Sverige efter Stockholm, Göteborg och Malmö kommer växa likt i USA. På senare år har de städerna i Sverige fått tydligare urbana värden som större utbud av kultur och restauranger, säger hon.