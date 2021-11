”Folk är mer rädda för utebliven försörjning än någon ny virusvariant”

Rapporterna om den nya covidvarianten som upptäckts i Sydafrika har fått världens börser på fall. Flera länder, däribland Storbritannien, har stoppat all flygtrafik till och från landet. Carl Fredrik Sammeli, grundare av kommunikationsbyrån Prime och numera investerare, entreprenör och personlig rådgivare bor i Kapstaden sedan 2012. Hans uppfattning är att många sydafrikaner fruktar en ny nedstängning i landet som skulle bli ett tufft slag för den redan sargade ekonomin.

– Folk är väldigt less på det här. Sydafrika körde sönder ekonomin genom att införa en stenhård lockdown alldeles för tidigt, trots att det knappt falls några sjukdomsfall i landet. Om man i Sverige har tyckt att det har varit jobbigt under pandemin är det inget jämfört med hur restriktionerna har varit här. Så det folkliga stöder för nya restriktioner är inte jättestarkt. När människor inte har något att äta är de inte jättesugna på att hålla på med det här igen, säger han.

Carl Fredrik Sammeli är grundare av den svenska pr-byrån Prime men har sedan några år tillbaka sin bas i Sydafrika och arbetar därifrån som investerare, entreprenör och personlig rådgivare åt företagsledare över hela världen. Foto: Torbjörn Selander

Under fredagen har WHO gått ut och avrått länder från att ställa in flygrutter till och från södra Afrika. Carl Fredrik Sammeli instämmer i den kritiken, eftersom det ännu är för tidigt att avgöra hur farlig den nya virusvarianten är.

– Det här är det sista som ett sånt här land behöver. Det är runt 1,5 miljoner människor som jobbar inom turistnäringen och den redovisade arbetslösheten ligger omkring 35 procent. Där finns många av servicejobben som fattiga och outbildade kan ta. Därför blir det en enormt negativ effekt när den sektorn drabbas, säger han.

Själv har Carl Fredrik Sammeli arbetat på distans under flera år. Pandemin har därför inte inneburit några större skillnader för hans del. Snarare har fler företag upptäckt fördelarna med digitala möten och arbetsprocesser.

– Tidigare fanns en psykologisk barriär mot att arbeta helt digitalt, men nu är varenda kotte online. Jag har gjort flera stora transformations- och krisprojekt för stora svenska företag härifrån. Med mitt nätverk kan jag sy ihop ett team som är starkare än vad som går att hitta i Sverige på bara några minuter.

Han berättar att flera svenskar har bosatt sig i landet de senaste åren eftersom de lika gärna kan arbeta därifrån

– Jag var på en middag med flera svenska företagare senast i går. Det är väldigt prisvärt och attraktivt att bo här, och många kan sköta sina arbeten på distans. Jag vet exempelvis några tyska entreprenörer som bestämde sig för att hyra ett helt hotell här nere i stället för att sitta i sina trånga lägenheter i Berlin. För många som nu kan sköta sitt arbete helt digitalt gör den här typen av nedstängningar ingen skillnad, annat än att de inte kan resa på samma sätt.

Läs mer: ”Sydafrika straffas för sin avancerade forskning”