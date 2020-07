Foodoraägaren höjer intäktsprognosen – 95 procent fler beställningar

Bolaget spår nu att intäkterna under helåret kommer att uppgå till 2,6-2,8 miljarder euro, en uppjustering från tidigare intervall 2,4-2,6 miljarder euro. Uppjusteringen kommer efter att beställningar genom bolagets plattform ökat till 281 miljoner, en ökning med 95 procent, under det andra kvartalet i förhållande till motsvarande period 2019. Ökningen var särskilt stark under juni.

Bolaget, som leds av svensken Niklas Östberg, indikerade i början av juli att beställningarna under pandemin nästan hade fördubblats. Delivery Hero meddelar på tisdagen även att bolaget ska etablera sig i Japan. Bolaget kommer att investera 20-30 miljoner euro för att ta sig in på den japanska marknaden.

Delivery Hero är en av de största europeiska aktörerna inom foodtech, en bransch med konkurrenter som Foodora, Uber Eats och Deliveroo.

