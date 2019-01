Fiskedraget som tvisten rör är cirka 26 centimeter långt och ska släpas efter båt i jakt på stora saltvattensfiskar som wahoo, guldmakrill, tonfisk och marlin, säger Georgios Toris, som skapat draget, till DN.

Hans företag Salta Lure Company AB registrerade under 2016 en logga och namnet ”Salt The Hoobit”, registreringen godkändes av Patent- och registreringsverket (PRV).

Men efter att företaget även registrerade enbart namnet ”Hoobit” uppstod problem. Det amerikanska företaget The Saul Zaentz Company invände mot registreringen via sitt svenska ombud.

– Det förhåller sig så att Saul Company har varumärkesregistreringar på The Hobbit och de inkluderar även sport och fritidsprodukter eftersom man tillverkar till exempel merchandise, säger Magnus Henning, svenskt juridiskt ombud för det amerikanska företaget.

I invändningen till PRV har det amerikanska företaget skickat in bland annat Wikipedia-artiklar om filmtrilogin ”The Hobbit” och bilder förställande Lego-leksaker.

”Vidare har Wikipediamaterial givits in rörande filmkaraktären ’Gollum’ som är en Hobbit i filmerna eller har utvecklats från en sådan. Dessutom har utdrag från Wikipedia givits in rörande filmserien The Hobbit, handlingen och karaktärerna”, står det i beslutet.

PRV bortsåg från denna dokumentation, detsamma gällde tabeller över hur mycket pengar som filmserien dragit in på den svenska marknaden. Men de gick ändå på det amerikanska företagets linje och förbjöd användningen av namnet ”Hoobit” på fiskedraget.

Anledningen bakom beslutet uppges vara att det finns en förväxlingsrisk mellan namnen ”Hoobit” och ”The Hobbit”. Georgios Toris håller inte med.

I beslutet står det också att PRV inte kunnat styrka att ”hoo” är en förkortning för fisken wahoo.

– Jag blir lite överraskad och förbryllad över att PRV gör den här bedömningen på de här grunderna. Orden ser diametralt olika ut och uttalas olika. Båda består av två stavelser men ”Hoobit” uttalas långsamt och ”Hobbit” snabbt.

Georgios Toris säger att det inte finns någon risk för förväxling och att namnet han registrerat inte har någonting alls att göra med något som finns i J.R.R. Tolkiens fantasiuniversum.

– ”Hoobit” är ett sammansatt ord. ”Hoo” kommer från wahoo som är världens snabbaste makrillfisk. ”bit” kommer från engelskans bit, eller att man är biten på wahoo, säger han.

Enligt honom finns det ingen anledning för hans företag att vilja förväxlas med en film- eller bokkaraktär.

– Jag vill ju inte förknippas med Gollum, orcher eller ”Sagan om ringen” för den delen, de är helt fel saker att kopplas till inom sportfiske och jag har absolut ingenting att tjäna på det.

Han säger att han kommer att överklaga beslutet från PRV.

– De måste bevisa att de brukar namnet inom samma bransch och det vet jag att de inte gör. De har aldrig någonsin varit verksamma inom sportfiskebranschen eller yrkesfiskebranschen där våra drag används och de kommer aldrig vara det heller. Man förväntar sig inte att se ett drag som kommer från Sagan om ringen, säger han.

En överklagan måste skickas in inom två månader. Det amerikanska företagets ombud i tvisten är förberedd på att en sådan kommer. Han vill inte spekulera i resultatet.

– Det blir lite av en hypotetisk förväxlingsrisk, vi kan inte säga att företaget just nu tillverkar fiskeredskap eller kommer att göra det. Men ”Hoobit” och ”Hobbit” är enligt oss förväxlingsbara, säger ombudet Magnus Henning.

Draget som företaget tagit fram är tänkt att börja säljas på den amerikanska marknaden i februari i år men även i USA pågår en tvist om rättigheterna till namnet ”Hoobit”.