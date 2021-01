Företagskonkurs vanlig orsak till överskuldsättning

I höstas rapporterade DN att svenskarnas konsumtionslån fortsätter att öka. År 2015 uppgick svenskarnas skulder hos Kronofogden till 72,4 miljarder kronor, år 2019 låg den siffran på 82,7 miljarder kronor.

Och trenden ser inte ut att vända. Enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån hade hade hushållens konsumtionslån i november 2020 en tillväxttakt på 5,8 procent. Men trots namnet är inte främst konsumtion som gör att människor hamnar i svår skuldsättning.

Föreningen Insolvens vänder sig till överskuldsatta. Enligt Lisabeth Persson, ordförande för Insolvens väst, finns framför allt fyra skäl till att personer hamnat i en så svår situation att de söker hjälp av föreningen. De vanligaste orsakerna är skilsmässa, arbetslöshet, långtidssjukskrivning - och företagskonkurser. Ofta i kombination.

Trots krisen har visserligen antalet konkurser varit ovanligt få under 2020. Under perioden januari till och med november minskade konkurserna med 3 procent, enligt Tillväxtverket. Samtidigt har de 5.529 konkurser som registrerades under perioden drabbat småföretagare hårdast. Enligt kreditupplysningsföretaget Bisnode har företag med upp till tio anställda stått för hela 80 procent av konkurserna under året.

Det riskerar att bli ett hårt slag mot personerna som drivit företagen, även på ett privat plan. Enligt Lise-Lotte Argulander, expert på arbetsrätt och arbetsmiljö på branschorganisationen Företagarna, är det vanligt att egenföretagare belånar sig privat för att kunna stoppa in mer pengar i företaget.

Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö. Foto: Oskar Omne

– Vi gör regelbundet undersökningar om finansiering och vet att det är väldigt vanligt att man belånar sitt hus och tar lån privat för att kunna finansiera verksamheten, säger hon.

– Det kan bli problem när verksamheten går dåligt och som nu i en pandemi när man inte riktigt vet när det kommer gå bra igen.

Hon befarar att det blir ett moment 22 för många småföretagare just nu. De står med kostnader och små intäkter, samtidigt som bankerna tvekar att låna ut till verksamheter med problem. Därför kan det vara lockande att belåna huset i hopp om att kunna övervintra tills krisen blåst över. Men den som gör det tar en stor risk.

– Då riskerar man sin privata ekonomi på ett annat sätt, om man har belånat sitt hus kan man tvingas sälja det, säger Lise-Lotte Argulander.

Problemet för många egenföretagare, och det ska man ha respekt för, är att de verkligen brinner för sin grej

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, råder alla att hålla isär hushållet och företaget.

– Skilj på företagets ekonomi och din egen ekonomi. Att det går dåligt för bolaget är illa nog, men att dessutom gå i personlig konkurs är som att gå från dåligt till katastrof, säger han.

Samtidigt kan det vara lättare sagt än gjort. Lars berättar för DN hur han inte kunde se skillnad på sig själv och sitt företag. De var ett. Han upplevde att det gjorde det svårare för honom att sätta företaget i konkurs.

– Problemet för många egenföretagare, och det ska man ha respekt för, är att de verkligen brinner för sin grej. Man är så fokuserad på den löpande verksamheten att man försummar affärsplaneringen och den egna privatekonomin, säger Arturo Arques.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lise-Lotte Argulander håller med.

– Vi vet att anledningen till att man startar eget företag är för att man har en drivkraft och en tro på det man gör. Man vill kunna bestämma själv över vad man vill göra, säger hon och fortsätter:

– De är väldigt måna om sitt företag, men de är också väldigt måna om sin personal och sätter sig själv i andra hand. Det kan ju påverka hur man själv mår, särskilt som nu i den här pandemin när man inte ser någon ljusning.

De vet inte alltid var de ska vända sig, det är svårt och så skäms de

När det till slut inte finns något annat val än konkurs kan de forna småföretagarna stå kvar utan varken företag eller inkomst – men med stora privata lån.

Arturo Arques avråder starkt från att ta privata lån för att ta verksamheten genom en svår tid.

– Det är sällan mer lån löser lönsamhetsproblem, det är bara att skjuta problemet framför sig. Låna pengar gör man till investeringar, inte för att täcka förluster eller löpande kostnader, säger han.

Vad coronakrisen kommer leda till är fortfarande för tidigt att säga, men det finns en risk att privat överskuldsättning uppdagas först långt senare.

– Många som hör av sig till oss har varit skuldsatta väldigt, väldigt länge. De gör det när de äntligen orkar. De vet inte alltid var de ska vända sig, det är svårt och så skäms de, säger Lisabeth Persson och målar en dyster bild.

– Många blir ju sjuka av det här. De hamnar utanför samhället och det är jättesvårt att klättra tillbaka igen.

