Förhoppning om att återstarta a-kassans system

Enligt Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, går arbetet framåt enligt plan. I dagsläget pågår en noggrann säkerhetskontroll innan systemen återigen kan startas.

– Det jobbiga är att det in i det sista är det väldigt svårt att säga någon exakt tidpunkt. Vårt mål och förhoppning är att det ska gå att öppna någon gång under dagen, men det går inte att chansa. Säkerhetskontrollen måste slutföras och nu ser det ut som att man kommer att kunna göra den under dagen, säger Tomas Eriksson.

A-kassornas system stängdes tidigt på fredagen förra veckan efter att man upptäckt en cybersäkerhetsrelaterad incident hos en av de totalt 24 anslutna a-kassorna. Vilken a-kassa det rör vill man inte uttala sig om.

– Oavsett vad som kan öppnas publikt så kommer vi ha en utbetalning på fredag. Den kan åtminstone innehålla de som hann lämna in sina rapporter förra veckan, säger Tomas Eriksson.

Uppemot 35 000 svenskar med a-kassa riskerar att bli utan pengar i veckan. För de som inte hinner lämna in sin rapport på tisdagen, vilket är en omöjlighet så länge systemen är nere, kommer nästa chans i början på nästa vecka.

– Hinner man inte det utan kan rapportera imorgon (onsdag) är nästa utbetalning på tisdag, som är en extrainsatt för att fånga upp fler, säger Tomas Eriksson.

Läs mer: Facksajter nedstängda efter attack mot a-kassor

Cyberattack mot it-företaget Softronic – a-kassor ligger nere