Förlorade jobb i Göteborg slår mot hela landet

Det är kommunala Business Region Göteborg, BRG, och deras analytiker Henrik Einarsson och Peter Warda som i den nya konjunkturrapporten även försöker få en bild av hur just Coronakrisen påverkar.

BRG skriver att de konjunkturhot man tidigare varnat för, kopplade till Brexit och och handelskonflikten mellan USA och Kina, ”bleknar mot bakgrund av det stora utbrottet av Coronavirus som nu sprids”.

– Coronavirusets spridning har satt hela världsekonomin i gungning. Effekterna på Göteborgsregionens näringsliv kan vi dock inte se till fullo i skrivande stund och statistik blir fort inaktuell just nu, säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG.

Det hårda slaget mot den i Göteborg tunga besöksindustrin, hotellen och restaurangerna, har varit uppenbar under ett par veckor. Så sent som på onsdagen meddelade Petter Stordalens hotellkedja Nordic Choice, som har nio hotell enbart i Göteborgsområdet, varslar 7.500 anställda i Norden.

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. Foto: Bengt Kjellin

– Vi ser att det är fullständigt stopp när det gäller nya bokningar för de kommande månaderna, medan antalet avbokningar ökar dag för dag, säger Torgeir Silseth, koncernchef i Nordic Choice Hotels, i pressmeddelandet.

På tisdagen meddelade Volvo Group att lastbilsfabriken i Tuve på Hisingen med 1.500 anställda stängs under 15 dagar från och med måndag.

På onsdagen kom besked från personbils-Volvo, Volvo Cars, att man stänger fabriken i Gent i Belgien på obestämd tid, och att man vad gäller fabriken i Torslanda ”ser utmaningar”.

– Vi utvärderar läget dag för dag, säger presschefen Karin Wik till SVT.

I samma text beskriver branschorganisationen Fordonskomponentgruppens vd Fredrik Sidahl att ”det är ett riktigt jädra allvarligt läge”.

Konjunkturrapporten från BRG nämner att statistiken snabbt blir inaktuell, och att Coronautfallet inte blir synligt i deras siffror förrän om några månader.

– Till sommaren kommer vi ha en bättre uppfattning om var vi står. Men i takt med den fallande efterfrågan vi nu ser i omvärlden kan vi utgå från att regionens företag får sämre lönsamhet och lägre likviditet. Vi ser att det kommer större åtstramningspaket och tyvärr kommer de innehålla varsel, säger Henrik Einarsson i pressmeddelandet.

Samtidigt påpekar han att ”väldigt många ingångsvärden ser väldigt bra ut”.

– Det betyder att de tapp vi ser nu kommer från en väldigt hög nivå, vi har haft högkonjunktur i fem år i princip.

Analytikern Peter Warda uppger att en nedgång i just fordonsindustrin, som är extremt tung i just Göteborg, skulle ge dubbelt så stor effekt som inom företagstjänster.

– Våra multiplikatoranalyser visar att en minskning med 100 anställda inom fordonsindustrin innebär att ytterligare 244 personer förlorar jobbet, det vill säga totalt 344 personer. Cirka 160 av dessa jobb, alltså hälften, finns utanför Göteborgsregionen. En nedgång kommer med andra ord få stora konsekvenser för hela landet, säger Peter Warda i rapporten.

Så här utvecklas arbetslösheten i storstadsregionerna och Sverige som helhet. Göteborg ligger bäst till i denna jämförelse. Foto: Källa: BRG/SCB

Kvartalsrapporten från BRG visar annars att summan av utbetalda löner i Göteborgsregionen fortsatte att öka klart starkare än Sverigesnittet under fjärde kvartalet i fjol (plus 3,2 procent jämfört med plus 2,4 procent för hela landet).

Jobbtillväxten var också klart starkare än i de övriga storstadsregionerna: plus 1,8 procent i Göteborgsregionen jämfört med 1,4 procent i Stockholm och en halv procents minskning i Malmö.

Ändå stiger arbetslösheten även i Göteborg. I februari var den 5,9 procent, upp 0,4 procentenheter på årsbasis. Det är ändå lägre än i Stockholm (6,2 procent, lika stor ökning) och i Malmö (10 procent).

Läs mer nyheter från Göteborg.