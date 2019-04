Förpackningar i klimatmatch – rond för rond

Rond 1 – Förpackningsmaterialet

Tävlande: Arla yoghurt i gamla Tetra Brik-kartongen eller Arlas nya Tetra Top med plasttopp

Funktion: Tetra Top har återförslutning. Det saknas på utgångna Tetra Brik, som däremot var lättare att tömma.

Material: Plasttopp och lägre transporteffektivitet ger ökad klimatpåverkan, plasten med cirka 30 procent.

Klimatvinnare: Gamla Tetra Brik-förpackningen

Tre olika juiceförpackningar. Foto: Börge Nilsson

Tävlande: God morgon juice i vätskekartong eller plastflaska

Funktion: Likvärdig. Båda har skruvkork. Ekologisk juice på flaska mycket dyrare, kostar 32,35 per liter inklusive pant mot 19,50 för vanlig i kartong i den butik DN handlat.

Material: Kartongen 33 gram per 1 liter plus plastkork på 3 gram ger 98 procent mindre plast per liter mot plastflaskan i PET med pant som väger 41 gram. Flaskans plastlock på 3,5 gram i svart plast går inte att materialsortera eller återvinna. En fjärdedel av plasten i PET-flaskan återvunnen enligt tillverkaren.

Klimatvinnare: Självklart vätskekartongen.

Tävlande: God morgon-juice i plastflaska eller Froosh mango & orange smoothie i glasflaska

Funktion: Likvärdig. Båda är genomskinliga, båda har skruvkork.

Material: Plastflaskan i PET (återvunnen till 25 %) med pant väger 41 gram. Lock på 3,5 gram i svart plast går inte att materialåtervinna. Glasflaskan väger 359 gram och locket i metall 6 gram.

Klimatvinnare: Plastflaskan. Glaset är tyngre att transportera, både tom till fabrik och fylld till konsument.

Vad väger tyngst för klimatet? Plåt eller tetra? Foto: Börge Nilsson

Rond 2 – Transporten

Tävlande: Zeta bönor i tetra eller i konservburk av metall

Funktion: Konservburken tätare vilket ger längre hållbarhet. Burk tåligare mot stötar än tetra. Lika lätta att tömma.

Material: Tetran väger 17 gram, burken 59,5 gram. Tetra är klimatsmartare att tillverka och återvinna, men burken materialåtervinns i högre grad.

Transportenergi: Cirka 125 procent större transportbehov med burk beroende på avstånd, främst för att kartongen transporteras på rulle till fabrik, medan burkar fraktas tomma. Fyrkantig form tar mindre plats än rund.

Klimatvinnare: Tetran. En livscykelanalys som Tetra Pak beställt ger drygt 70 procent mindre klimatpåverkan med kartong istället för burk.

Tävlande: Drickyoghurt i kartong med plasttopp (Coop), rund plastflaska (Yalla!) eller kurvig plast (Danone Activa)

Funktion: Likadan hållbarhet. Lika lätta att tömma.

Materialåtgång: Coops drickyoghurt väger 18,5 gram och innehåller 69 procent mindre plast för samma mängd dryck jämfört med Yalla som är tyngst med 23,5 gram plast. Activa väger 20 gram.

Återvinning: Plasten i Yalla! är PET som kan materialåtervinnas men där det i dag saknas efterfrågan. Plasten i Danone är HDPE som kan materialåtervinnas. Där finns idag efterfrågan.

Transportenergi: 30-50 procent större för flaskorna än Coops tetra. Den kurviga tar mest plats.

Klimatvinnare: Coops tetra

Tre drickyoghurt med olika förpackningar. Foto: Börge Nilsson

Rond 3 – Lagom mängd

Tävlande: Sallad i 30 grams påse mot sallad i 65 grams påse

Funktion: Likvärdig så länge allt konsumeras.

Material: Den mindre förpackningen kräver 25 procent mer plast för samma mängd sallad.

Matsvinn: Stor risk att sallad i öppnad påse slängs, eftersom den snabbt blir ofräsch. Brittisk studie har visat att 26 av 65 gram slängs.

Klimatvinnare: Om plasten materialåtervinns motsvarar den extra plaståtgången från den mindre förpackningen 2 gram kasserad sallad från den stora. Om plasten slängs motsvarar den extra plasten 5 gram. En påse på 30 gram är alltså miljömässigt bäst, om det ofta blir sallad kvar i den större förpackningen.

Salladsmix i plastpåse. Foto: Börge Nilsson

Tävlande: Zeta bönor i tetra 190 gram eller 380 gram

Funktion: Likvärdig. Kilopriset mycket högre för liten förpackning.

Material: Kartong i båda. Den stora väger 17 gram, den lilla 11,5 gram.

Matsvinn: Svårt att spara överblivna bönor på ett fräscht sätt. Stor risk att de slängs.

Klimatvinnare: Den stora förpackningen om allt används, annars kan den lilla vara bäst.

Tävlande: Ost i bit (750 gram) eller skivad (150 gram)

Funktion: Ost i bit måste förvaras i burk eller en extra påse för att inte torka, skivad kan återförslutas.

Material: Båda har laminerad plast som inte kan materialåtervinnas. I forskarnas räkneexempel används 6 gram plast till en ostbit på 750 gram och 11 gram till en förpackning med 150 gram skivad ost. Det ger tio gånger mer plast per kilo för den skivade.

Matsvinn: Eftersom ost har hög klimatpåverkan räcker det att slänga 16 gram, cirka två skivor, för att matsvinnet ska ha större klimatpåverkan än plasten.

Klimatvinnare: Beror på. Om all ost äts upp är den stora biten bäst. Blir ostskalken kvar och minst 16 gram slängs är den skivade bättre.

Rond 4 – Skydd för maten

Tävlande: Gurka i plastfilm eller gurka i lösvikt

Funktion: Plast skyddar bättre

Material: 2 gram plastfilm.

Matsvinn: Gurka blir snabbt ofräsch. Gurka i plastfilm ger sex dagars längre hållbarhet i kyldisk eller kylskåp.

Klimatvinnare: Gurka i plastfilm, om den bidrar till att mer av gurkan äts.

Rond 5 – Lätt att tömma

Tävlande: Arla yoghurt i Tetra Top eller Valio yoghurt i Tetra Rex

Funktion: Båda har skruvkork och kan förvaras liggande. Tetra Rex har plan botten som ska vikas in för att kunna tömmas. Tetra Top har flikar som ska vikas ut.

Material: Ganska likvärdigt, men Tetra Rex helt växtbaserad. Tetra Top innehåller plast i toppen.

Matsvinn: Cirka 10 procent (8 – 12 procent) av innehållet blir kvar i förpackningen när yoghurten hällts ut tills det slutat rinna. För att få ur det sista måste båda plattas till och klämmas ur. På Tetra Top ska plasttoppen rivas av med ett tumgrepp, som kräver mycket kraft och kladd. På Tetra Rex går den inte att riva av men kan plattas till.

Klimatvinnare: Tetra Rex är smidigare att tömma på yoghurt och ger lägre matsvinn. Eftersom den också är helt växtbaserad har den möjligen något mindre klimatpåverkan totalt sett.

Rond 6 – Lätt att sortera och återvinna

Tävlande: Coop köttfärs i plasttub eller Coop köttfärs i genomskinligt plasttråg

Funktion: Köttfärs i tub har längre hållbarhet. Båda går att materialåtervinna.

Material: Det genomskinliga plasttråget som enligt vår tidigare studie väger 21 gram innehåller bara ett material och är lätt att sortera och återvinna, och är mycket bättre än färgade tråg som inte materialåtervinns. Plasttuben på 6 gram, enligt tidigare studie, har metallclips i ändarna som är svåra att ta bort. Tråget känns relativt rent, eftersom papperet i botten suger upp köttsaften. Tuben känns kladdig och slängs nog nästan alltid i soporna.

Matsvinn: Inget i plasttråget. På plasttub i tidigare utföranden fastnade enligt tidigare studie 10 gram per kilo i ändarna. Plasten på den förpackning vi nu testade släppte mycket bättre och var i princip utan matsvinn.

Klimatvinnare: Mindre plast ger fördel för tuben. Men om plasttråget återvinns till nästan 100 procent och tuben inte alls, blir det ändå nästan oavgjort. Metallclipsen borde utgå.

Köttfärs på tub. Foto: Börge Nilsson

Rond 7 – Nytta och klimatpåverkan för olika livsmedel

Tävlande: Vatten och läsk eller mejeriprodukter

Funktion: Vatten och läsk är strängt taget helt onödiga produkter. Läsk är ofta skadlig, friskt vatten kan nästan alla i Sverige tappa upp från kranen. Mjölk och yoghurt är däremot livsmedel som innehåller nyttiga näringsämnen.

Material: Den årliga förbrukningen av 96 liter läsk och vatten per person transporteras nästan uteslutande i plastförpackningar. De 103 kilo mjölk och yoghurt vi dricker kommer nästan bara i kartong med ganska lite plast.

Klimatvinnare: Mjölk och yoghurt. Även om mejeriprodukter har mycket högre klimatpåverkan är det något vi behöver. Vatten på flaska och läsk är däremot helt onödigt men förbrukar ändå ungefär lika stor mängd transportenergi och mycket mer plast.

Rond 8 – Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser för ett hushåll på fyra personer under en vecka fördelat på uppäten mat, matsvinn och förpackning.

Växthusgaser för kött, fisk och ägg.

Mat som äts upp: 80 procent

Matsvinn: 18 procent

Matens förpackning: 2 procent

Växthusgaser för mejeriprodukter.

Mat som äts upp: 75 procent

Matsvinn: 15 procent

Matens förpackning: 10 procent

Växthusgaser för frukt, grönt och nötter.

Mat som äts upp: 62 procent

Matsvinn: 26 procent

Matens förpackning: 12 procent

Klimatvinnare: Frukt, grönt och nötter har lägst klimatpåverkan. För kött, fisk och ägg har förpackningen lägst påverkan i förhållande till livsmedlet i sig.

Läs mer: Matsvinn största klimathotet – experternas bästa råd om förpackningar