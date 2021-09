Försäljning av kläder och skor fortsätter öka

– Vi har målat om våra hem men vi har inte målat om oss själva, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Även skoförsäljningen uppvisar positiva siffror och ökar med 22,5 procent, både i fysisk butik och via e-handel, jämfört med året innan – pandemiåret 2020.

Men i jämförelse med samma månad 2019 är ökningen i augusti 2021 inte lika stor. Klädförsäljningen, uppbackad av en stark e-handel, steg med 3,5 procent, medan skohandeln backade med 14 procent.

Mats Hedenström är glad över siffrorna men säger att det behöver bli ännu bättre för att företagen ska få en möjlighet att verkligen komma tillbaka.

– Men det är tyvärr kanske inte samma företag som har tappat under 2020 som vinner under 2021 om vi väger in e-handeln, säger han.

Svenskarna köper för ungefär tre gånger så mycket från utlandet via nätet som svenska företag säljer till utländska konsumenter.

Att skorna inte ökar i samma takt som klädförsäljningen tror Hedenström framför allt ska tolkas som att fler fortfarande föredrar att köpa skor i fysisk butik.

– Men vi har anledning att tro att det finns ett uppdämt behov att förnya hela garderoben, resten av hösten har förutsättningar att bli ganska bra.

Hävda restriktioner, mer umgänge och betydligt mindre hemarbete tror han kommer att gynna både kläd- och skohandeln.