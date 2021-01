Försäljningsrekord för pantbanker i pandemin

I oroliga tider brukar folk hålla i plånboken, men på Sefina Pantbank såg man under pandemin det motsatta: ett försäljningsrekord.

Under 2020 ökade försäljningen med 22 procent jämfört med året innan. Den genomsnittliga försäljningsökningen landade på mer än en miljon kronor i månaden jämfört med 2019.

– Det tog oss med storm faktiskt. Det gick egentligen helt emot strömmen om man tittar på retail överlag, säger Jimmy Jonasson, försäljningschef på Sefina Pantbank.

På en pantbank lånar man pengar med föremål som säkerhet. Man får sitt föremål värderat, lämnar in det och får en summa i utbyte. Kan låntagaren sedan inte lösa in panten igen så bjuds föremålet ut på offentlig auktion, och säljs det inte där så köper pantbankerna in föremålet och säljer det i sina butiker. Det är den försäljningen som har skjutit i taket under pandemiåret.

– Cirka 80-85 procent av det är guld, till exempel guldsmycken, berättar Jimmy Jonasson.

Just guldet är en av förklaringarna till den stora ökningen, tror han.

– I orostider så vänder man sig till guldet. Det är klart att även guldpriset går upp och ner över tid, men på sikt så har guld alltid varit en säker investering.

Även Pantbanken Sverige har sålt mer än under något annat år. Där ökade försäljningen med 17 procent under 2020 jämfört med 2019. Andelen varor som såldes på auktion ökade med 33 procent.

Samtidigt har utlåningen minskat markant.

– Så har det varit i tidigare kriser också. Det är normalt att människor blir lite mer försiktiga. Dessutom har man kanske mindre kostnader eftersom man inte får göra så mycket, och då är behovet för att låna mindre, säger vd:n Peter Sundström.

En möjlig förklaring till att försäljningen samtidigt har ökat kan delvis vara de senaste årens ökade fokus på miljö och klimat. Går det att undvika att handla nyproducerat så vill många göra det, tror både Peter Sundström och Jimmy Jonasson.

Men framför allt, menar båda, är troligtvis den största orsaken att människor helt enkelt har fått mer pengar över när evenemang, resor och restaurangbesök har ställts in under pandemin.

– Många kanske inte reser eller går ut så mycket, då blir det shoppingen som blir kvar, säger Peter Sundström.

Jimmy Jonasson lyfter samma tankar:

– Man har fått ganska mycket pengar över att handla för i stället, och jag tror att man ändå vill belöna sig själv på olika sätt, säger han.

Läs mer: Tillfälligt avbrott i återhämtningen