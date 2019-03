Forskare: ”Felen i Lundins argument är uppenbara”

Lundin Petroleums ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott, efter händelser som utspelat sig i Sudan under tiden kring millennieskiftet som Lundin Oil, i dag heter Lundin Petroleum, verkade där. De är dessutom misstänkta för anstiftan till övergrepp i rättssak, efter att vittnen i utredningen uppges ha hotats.

Enligt människorättsorganisationer har det svenska oljebolaget bidragit till att runt 12.000 människor dödats och över 160.000 tvingats fly sina hem, när regeringslojal militär rensat oljefälten på människor.

Sedan förundersökningen om folkrättsbrott startade mot Lundin Petroleum 2010, har bolagsföreträdare använt ett avtal som bevis för att intentionerna var goda när man började borra efter olja i det krigssargade landet.

– Ett fredsavtal fanns på plats, återupprepade Ian Lundin i en intervju med DN i förra veckan.

– Vi hade faktiskt ett fredsavtal, sa tidigare styrelseledamoten Carl Bildt i Sveriges Radio 2016.

Men det avtal som slöts i huvudstaden Khartoum 1997, mellan regeringen och flera milisgrupper, var inget fredsavtal – trots att diktaturen döpte det till ”Khartoum Peace Agreement”. Det menar Johan Brosché, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet.

– Fred sluts mellan stridande parter. Det är ett avtal som slutits mellan allierade, som alltså inte stred mot varandra utan på samma sida i konflikten då avtalet slöts. Det är helt felaktigt att kalla det för fredsavtal.

Avtalet har av en tidigare fredsförhandlare beskrivits som ”ihåligt” och inte upprättat mellan konfliktens huvudparter. Brosché, har påpekat felaktigheten om fredsavtalet tidigare, bland annat tillsammans med två andra forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2016. Han har studerat Sudan i 14 år och uppger att han diskuterat frågan med flera internationella forskare.

– För alla som kan Sudan är det här påståendet om fredsavtalet nära skrattretande. Förutom att det inte var ett fredsavtal ledde det absolut inte till fred, utan tvärtom.

Enligt Ian Lundin, i DN-intervjun, vore det ”absurt” för bolaget att verka i en krigszon. Samtidigt finns bevis, från journalisten Bengt Nilssons SVT-inslag från 2001, då Ian Lundin möter en grupp beväpnade barnsoldater, på oljefältet.

Dessutom ses Lundin i inslaget även småprata med en känd krigsförbrytare – Attayib ”Taitai” Gatluak, en milisledare för en grupp som under oljekriget 1997–2003 var allierad och finansierad av regimen och den grupp som anses ha begått mest brott. Samma milisledare som då begick brott, fortsätter att begå brott mot befolkningen. Human Rights Wathch har samlat bevis från då ”Taitai” senare lett massrekryteringar av barnsoldater, bland annat, under inbördeskriget i Sydsudan.

Det andra sudanesiska inbördeskriget, Afrikas längsta konflikt, beräknas ha resulterat i ungefär två miljoner människors död mellan 1983-2005. Området där Lundin började leta olja var tidigare en relativt fredlig del av landet.

– Men konflikten spred sig snabbt dit efter att Lundin Oil påbörjat sin verksamhet där, påtalar Brosché.

Johan Brosché reagerar även starkt emot att Lundintopparna hävdar att det inte vore möjligt att fördriva människor från området där oljebolagets väg byggdes – därifrån tusentals fördrivits enligt organisationer som Human Rights Watch – eftersom markerna delar av året varit översvämmade och det endast fanns nomader där.

Johan Brosché förklarar att befolkningen i området ofta blandar jordbruk, med bofasta platser där kvinnor, äldre och barn bor, medan en del av männen som herdar bedriver boskapsskötsel rörligt över marker där växtlighet finns.

– Att påstå att människor inte kan fördrivas för att de delvis är nomader stämmer inte överens med verkligheten.

Han hänvisar till satellitbilder, som finns publicerade i en rapport av organisationen European Coalition on Oil in Sudan, som visar att jordbruk i området kring Lundins verksamhet minskat drastiskt under den aktuella perioden.

– Det är förvånande att man kan upprepa samma felaktighet år ut och år in när alla andra – forskare, boende i området eller alla som tvingats fly, människorättsorganisationer och FN – ser något helt annat.

Under sina forskningsresor till Sudan och Sydsudan har Brosché mött många från Unity state, som oljekoncessionen i block 5A låg i.

– Påståenden om att folk inte fanns i området där Lundin Oil hade sin verksamhet smärtar de personer jag pratat med djupt. De känner att sådana uttalanden tillintetgör dem och förnekar en viktig del av deras historia.

Ett av vittnena i folkrättsfallet, som DN har kontakt med, uttrycker samma sak:

– Det är otroligt. Lundin säger att vi, människorna som bodde där, som tvingades fly på grund av dem, inte finns.

Amerikanen Douglas Johnson anses vara den mest framstående forskaren på kriget i Sydsudan. I sin bok från 2005 beskriver han att oljebolagen påstår att deras verksamhet påverkar positivt, för att undvika kritik.

– För att kunna fortsätta vara aktiva i område, beskrev bolagen situationen som så lugn som möjligt, säger Brosché.

Vad säger bolagsföreträdarna om att forskare inte ser Khartom-fredsavtalet som legitimt? Bolagets presschef Robert Eriksson i ett mejl att situationen i Block 5A utvärderades noggrant.

”Vi förutsatte att vi skulle verka i en fredlig miljö. Det beslutet var grundat i den analys vi genomförde, där The Khartoum Peace var en viktig del. Vi kan bara uttala oss om våra egna erfarenheter och vår bild är att The Khartoum Peace Agreement var en viktig händelse och ett led i en positiv utveckling. Det pratades mycket om avtalet på plats och det fanns en genuin förväntan att det här skulle leda till fred”.

Åklagaren väntas driva en linje om likgiltighetsuppsåt – det vill säga att bolagsföreträdarna ska ha stått likgiltiga inför riskerna som oljeverksamheten innebar för lokalbefolkningen.