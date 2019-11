Forskare: Yrkesfiskare på väg att dö ut

Svenne Hansson håller balansen på den gungande båten, sträcker ut båtshaken och fångar upp linan som är fäst vid hummertinan.

– Nu kör vi, the first one!

Säsongen för fisketurer med besökare är över. Hotellägaren Svenne Hansson låter några av hummertinorna ligga kvar ett par dagar till. Foto: Tomas Ohlsson

Buren som kommer upp är tom, till fiskarens besvikelse. Sedan han börjat ta med turister ut på turerna behöver tinorna läggas ut mer lättillgängligt, vilket kan innebära sämre fångst. Omställningen är inte helt smärtfri.

– Jag är ju fiskare i grunden, det är svårt att komma ifrån, säger Svenne Hansson och skjuter den tomma tinan åt sidan.

Båten Svenne Hansson använder till turistturer heter Port Said, efter det fiskefartyg han skrotade för tio år sedan. Under årets säsong har många stockholmare hittat till vandrarhemmet på Hönö, säger Svenne. Foto: Tomas Ohlsson

Sedan tio år tillbaka driver 61-åringen ett vandrarhem på Hönö i Göteborgs skärgård och arrangerar fisketurer för besökare. Han träffar kineser och tyskar, advokater och vägarbetare, lugnar sjösjuka besökare och underhåller barnfamiljer. Som yrkesfiskare på Östersjön kunde Svenne Hansson ligga ute på havet en vecka i sträck med tre kollegor som enda sällskap.

– Jo, det är skillnad. Egentligen har jag ju alltid gillat det sociala. Det var den största nackdelen med yrkesfisket, att vara så mycket borta från vänner och familj.

Fiskare ordnar festivaler, driver restaurang eller kör turistturer. Det är inte helt lätt att kombinera med yrkesfisket.

Hönöbon är inte ensam om att ha bytt bana. 1938 arbetade drygt 14.000 personer med yrkesfiske i Sverige. I dag består yrkeskåren av drygt 1.000 personer, säger Malin Andersson som skrivit en doktorsavhandling om kustnära yrkesfiske.

– Det är inte helt orimligt att tänka sig att det är en näring som är på väg att dö ut.

De som arbetar med kustnära yrkesfiske upplever i dag flera stora samhällsförändringar samtidigt, enligt Malin Andersson. Det handlar om politiska beslut som påverkar fiskekvoterna, om nya EU-bidrag som ska få yrkesfiskare att ge sig in i andra branscher och om allmänhetens bild av hur en typisk fiskare är. Flera av de Malin Andersson intervjuat upplever att de framställs som giriga och omedvetna om miljö- och klimatfrågor.

– I själva verket pratar de mycket om hållbart fiske, utan att använda exakt de orden.

De flesta av krabborna som fångas i hummertinorna kastas tillbaka. Bara större honor med brunaktig undersida tas med in i hamn. Foto: Tomas Ohlsson

Svenne Hansson bytte bana av både privata och politiska skäl. Brodern som länge varit hans affärspartner närmade sig pensionen och Svenne Hansson längtade efter att få mer tid i land med sonen. EU erbjöd ett skrotningsbidrag för att minska antalet fiskefartyg och i Göteborgs skärgård började turismen ta fart. Ändå var beslutet att köra den älskade båten till skroten inte lätt.

– Det blev många sömnlösa nätter. Det högg lite – att skrota en fullt fungerande båt. Jag ringde alla museum, men det fanns inga pengar för att ta henne, säger han.

I det som i dag är vandrarhemmets kök och matsal brukade Svenne Hansson förvara sina fiskeredskap. Foto: Tomas Ohlsson

Enligt Malin Andersson är det inte ovanligt att yrkesfiskare ger sig in i turistbranschen. Med hjälp av riktade bidrag vill EU få fiskare att agera besöksvärdar som lockar turister till kusten, säger Malin Andersson.

– Jag har pratat med fiskare som ordnar festivaler, driver restaurang eller kör turistturer. Det är inte helt lätt att kombinera med yrkesfisket.

– Tänk dig själv att gå upp klockan fyra på morgonen för att fiska och sedan stå och vara trevlig mot besökare i hamnen, säger Malin Andersson. Hon har intervjuat flera yrkesfiskare som kämpar med att kombinera fisket med turism. Foto: Institutionen för Service management och tjänstevetenskap

Malin Andersson beskriver dagens yrkesfiskare som en sorts superentreprenörer.

– Den tendensen kan vi se på stora delar av arbetsmarknaden i dag. En person förväntas göra mer inom ramen för sitt yrke, kunna anpassa sig och vara social.

Svenne Hansson som i dag arbetar heltid med turism är nöjd med tillvaron. Förbudet mot torskfiske i Östersjön ser han som ett tecken på att han gjort rätt val. 61-åringen är inte bitter.

– Jag ser det som att jag fått en chans att göra något annat efter 50. Det är ju helt fantastiskt, säger han.

Yrkesfiske i Sverige 1938 arbetade 14.000 personer med yrkesfiske i Sverige. I dag är siffran drygt 1.000, enligt en avhandling som nyligen publicerats vid Lunds universitet. Minskningen av antalet fiskare har skett i lägre takt under de senaste åren. Majoriteten av yrkesfiskarna arbetar längs havskusten, med det som kallas kustnära yrkesfiske. Yrkesfiskare kan få ekonomiskt stöd från EU för så kallad diversifiering av sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om att investera i en restaurang, i en båt till turistturer eller att förbättra miljön. Pengarna kommer från EU:s hav- och fiskerifond, vars mål är att skapa en stabil ekonomi i kustsamhällen och att bidra till ett hållbart fiske. Visa mer

