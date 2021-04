Forskning visar: Bemötandet avgörande vid våldtäktsfall

Studien "Jag försökte i alla fall"

Studien ”At Least I Tried”: Swedish Police Officers’ Experiences of Meeting with Women Who Were Raped” är genomförd genom intervjuer med 16 poliser. Studien ingår i ett treårigt projekt där även vårdpersonal intervjuas. Likaså kommer en stor enkätundersökning att skickas ut i dagarna.