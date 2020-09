Förslag: 30 miljarder kronors skattesänkningar

Partiledarna Annie Lööf (C) och Nyamko Sabuni (L) föreslår sänkt inkomstskatt på totalt 13,5 miljarder kronor nästa år. Förslaget ingår i höstbudgeten och ska innebära någonstans upp till 3.000 kronor per år och person under 2022, främst riktat mot låg- och medelinkomsttagare.