Förslag: Mjuka upp boräntekraven

Logga in

Logga in

– Det här är en viktig delåtgärd för att ge konsumenter bättre förutsättningar att försäkra sig mot räntehöjningar och skapa en mer fungerande bolånemarknad, säger utredaren Albin Kainelainen, till vardags Konjunkturinstitutets generaldirektör.

Utredningen har kommit till efter att de nuvarande reglerna kritiserats under flera års tid, bland annat har Finansinspektionen (FI) efterfrågat en översyn av regelverket.

I nuläget får bolånetagare betala en så kallad ränteskillnadsersättning, det vill säga en ersättning till kreditgivaren när ett avtal bryts i förtid.

– Den här ersättningsregeln leder till en överkompensation av kreditgivaren över tid och den missgynnar de med sämre eller mer osäkra ekonomiska förhållanden, säger Kainelainen.

I stället föreslås en modell med en schablonregel utifrån skillnaden mellan swapräntan när konsumenten band räntan och swapräntan när förtidsbetalningen sker.

– Den här marknaden är mera korrekt avspeglande av de kostnaderna som bankerna har än den nuvarande modellen. Vi väljer en ränta som kanske inte är den mest allmänt kända men som kan anses fånga direkta kostnader på ett bättre sätt.

Swapräntan kan variera väldigt kraftigt och i förslaget föreslås nu en variant där man använder sig av ett genomsnitt under 20 dagar.

För konsumenten ska det inte skilja så mycket från när du exakt gick in på ditt bankkontor och ville lösa in ditt lån. Det här kommer inte att påverka ersättningen till kreditgivaren under längre tid.

Förslaget är att detta ska omfatta nya avtal som sluts från och med 1 januari 2025.

Läs mer: Så kan bolånet ätas upp av inflationen