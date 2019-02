– Det här är viktiga åtgärder för att kunna nå miljömålen. Vi kommer att få jobba hårt och intensivt under hela mandatperioden, och vi börjar med en rivstart, säger Per Bolund (MP), finansmarknads- och bostadsminister och biträdande finansminister.

Finansdepartementets tre förslag till skatteändringar är en del i budgetsamarbetet mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna.

Gruvnäringens användning av diesel i sina arbetsfordon subventioneras i dagsläget med 89 procent av energiskatten och 40 procent av koldioxidskatten. Dessa lättnader föreslås att slopas helt, vilket beräknas leda till 340 miljoner kronor i extra skatteintäkter per år.

Det föreslås också att energi- och koldioxidskatten för användandet av fossila bränslen i kraftvärmeverk ska höjas, med förväntade skatteintäkter på omkring 444 miljoner kronor per år som följd.

– Det här är två miljöskadliga subventioner som funnits under en lång tid, men som vi nu vill avskaffa, säger Per Bolund.

Kan skattehöjningarna komma att märkas av för konsumenterna, i form av exempelvis höjda elpriser?

– Vi tror inte det. Det är väl känt att det finns miljövänligare alternativ och många aktörer har redan börjat byta till biobränslen. De här förslagen handlar om att snabba på den processen.

Finansdepartementet föreslår också en höjning av kemikalieskatten, till elva kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik. Taket för maximal skatt per vara höjs från 320 till 440 kronor.

– Men om man gör åtgärder kan man få nedsättning på skatten med 50 eller 90 procent, säger Per Bolund.

Kan det här innebära högre priser på elektronik i butikerna?

– Det blir ganska måttligt i så fall, för en mobiltelefon höjs exempelvis skatten från 19 till 26 kronor. Däremot kan det ge starka ekonomiska skäl för tillverkarna att sluta använda hälsoskadliga kemikalier i sina produkter.

Den höjda kemikalieskatten beräknas leda till 480 miljoner kronor i extra skatteinkomster per år. Totalt skulle förändringarna alltså motsvara drygt 1,2 miljarder per år. Miljöpartiet har sedan tidigare ett utpekat mål om 15 miljarder kronor i den ”gröna skatteväxlingen”.

Varför har ni valt ut just dessa tre skatter som de första åtgärderna?

– De går att införa med relativt kort tidsspann och vi ser att det finns möjlighet att gå fram med de här förslagen redan nu, säger Per Bolund.

Tror du förslagen kommer mötas av kritik nu när de skickas ut på remiss?

– Det kommer säkert att komma synpunkter, och det finns möjligheter att göra justeringar i förslagen. Men vi vet att skatter är ett effektivt styrmedel i miljöarbetet, och jag tror även det kommer leda till en bättre ekonomi.

De nya skatteändringarna föreslås träda i kraft den första augusti i år.