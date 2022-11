Fortsatt dyster stämning i ekonomin – trots liten förbättring

Barometerns så kallad konfidensindikator mäter stämningsläget i olika delar av ekonomin. Under 2022 har den fallit, det vill säga stämningen i de flesta delar delar av ekonomin, har blivit mer pessimistisk.

Under november sjönk indikatorn med 0,3 enheter till 84,5. Det pekar fortfarande på ett dystert läge, men under tidigare månader har indikatorn fallit med 0,5 enheter per månad.

I tillverkningsindustrin är stämningsläget fortfarande starkt med indikatorn på 104,2, men med stora variationer beroende på bransch. Inom livsmedelsindustrin är pessimismen utbredd och indikatorn för den branschen ligger på låga 73,9.

Byggbranschen visar i stället fortfarande på optimism, även om den har minskat något.

Stämningsläget inom detaljhandeln är fortfarande dystert efter tre månader med fallande försäljning. Indikatorn ligger på låga 75,3

Tjänsteföretagen fortsätter att vara pessimistiska och företagen i barometern berättar om minskad efterfrågan under hösten.

Hushållen slutligen är djupt pessimistiska, men något mindre så i november än tidigare under hösten. Konfidensindikatorn steg med 5,6 enheter till 55,8, från oktober till november.

Det pekar fortfarande på att hushållen ser mörkt på den egna ekonomin, men inte lika mörkt som tidigare under hösten. Indikatorn som mäter synen på hur den egna ekonomin utvecklas under de kommande 12 månaderna var fortsatt negativ men stärktes från -14,8 till -11,5.

Hushållens uppskattning av inflationen på tolv månaders sikt sjönk, från 11,1 procent i oktober till 10,3 procent i november.

På ett års sikt räknar hushållen i genomsnitt med en rörlig boränta på 5,21 procent, upp från 4,78 procent i oktober.

På två års sikt ligger den rörliga räntan på 4,88 procent tror hushållen, upp från 4, 67 procent i oktober.. På fem års sikt ligger förväntningarna på räntan i stort sett kvar på strax under 3,9 procent.

Konjunturbarometern Konjunkturbarometern mäter stämningsläget i ekonomin genom enkäter till olika aktörer. Runt 5 800 företag får svara på frågor om hur de uppfattar det ekonomiska läget och vilka förväntningar de har för den närmaste framtiden. Även 1 500 hushåll får frågor om synen på den egna ekonomin och svensk ekonomi. De får även frågor om hur de ser på utvecklingen av räntor, inflation samt om de planerar köp av kapitalvaror och sparande. Frågorna vägs samman i olika så kallade konfidensindikatorer som mäter stämningsläget både för ekonomin som helhet och för olika delar av den. Källa: Konjunkturinstitutet. Visa mer

