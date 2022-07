Fortsatt inställda SJ-avgångar: ”Personal har täckt kritiska helgerna framåt”

Redan i juni larmade SJ och andra operatörer om risken för inställda avgångar – med brist på tågpersonal och ett nytt planeringssystem från Trafikverket som fond. Under sommaren har omkring 30 avgångar om dagen ställts in, vilket Aftonbladet rapporterat om. Och ungefär så stort är fortfarande problemet.

– Den siffran står sig. Men över hälften av de inställda avgångarna är på sträckan Stockholm–Uppsala. Där finns också alternativa ressätt, och vi kör fortfarande väldigt mycket tåg på den sträckan. Den andra hälften är lite spridd överallt, säger Martina Nord, presskommunikatör på SJ.

Nu hoppas tågbolaget kunna hålla de inställda avgångarna på den nivån. In i det sista var det ovisst om SJ skulle kunna täcka upp några kritiska helger i juli och augusti, då ytterligare avgångar riskerade att ställas in. Ett erbjudande om extra ersättning för personal som flyttar sina semestrar lades tidigt på bordet – och nu har tillräckligt många lokförare och tågvärdar gått SJ till mötes.

– Vi var rädda att vi skulle behöva ställa in en del avgångar. Nu har personal gått in och täckt upp för de kritiska helgerna framåt. Vi har jobbat sedan början av sommaren för att försöka täcka det här så mycket som möjligt.

Inför de avgångar som hittills har ställts in ska resenärer ha fått information i god tid. Under juli och augusti är det fortsatt omkring 30 avgångar om dagen som ställs in – men inga ytterligare tåg verkar just nu behöva avbokas.

– Jag kan aldrig säga det med hundra procents säkerhet, för det kan ju hända andra saker som är utom vår kontroll. Men helgerna ser jättebra ut.

Samtidigt råder fortfarande stor brist på lokförare i Sverige och det kommer ta ett tag att komma ikapp. Tågbolaget har nu startat en lokförarutbildning i egen regi. Men utbildningen tar tio månader, så det är ingen snabb lösning på problemet. Och det kan dröja innan behovet är mättat av ytterligare skäl: SJ pausade rekryteringen under pandemin, vilket också har eftersläpande effekter.

Facket Seko pekar i stället på dålig arbetsmiljö som den främsta orsaken till personalbristen och de inställda avgångarna hos SJ, vilket SR:s Ekot rapporterat om. Enligt Martin Alnebring, tågförare och ordförande för Seko spårtrafik, har arbetsvillkoren försämrats under lång tid – och facket började fråga bland annat SJ om sommarbemanningen redan i våras.

– Folk har redan börjat säga upp sig. Det är det som gör att personalbristen har blivit så pass akut, sade han till Ekot.

SJ:s presschef Tobbe Lundell menade att företaget jobbar hårt för att förbättra arbetsvillkoren och lösa personalbristen. Han lyfte bland annat den nystartade lokförarutbildningen.

– Det har tagit tid innan vi har sett problematiken och fått se omfattningen efter att pandemirestriktionerna släppte. Sedan har vi försökt jobba på både lång och kort sikt med en lång rad olika åtgärder.

Parallellt med de inställda avgångarna har efterfrågan på tågresor skjutit i höjden. Enligt Martina Nord har SJ högre ressiffror nu än före pandemin. Det gör också att resor riskerar att bli fullbokade. Enligt henne finns dock fortfarande resor att boka, även på kort varsel. Men det är svårt att lägga till ytterligare turer.

– Det är inget vi kan förändra på kort varsel, utan det är något som planeras långsiktigt.

Även MTR, som bland annat kör Mälartågen och trafikerar sträckan Stockholm–Göteborg, lyfter lokförarbristen. Det ”gör att trafiken är mer känslig för störningar” som sjukdom, skriver presschef Carl Fredrik Johansson i ett mejl. Bolaget räknar inte med ”så många” inställda tåg – men de gånger det sker försöker man minska påverkan för resenärerna. Det konkurrerande bolaget Snälltåget skriver till DN att de inte har ställt in några avgångar i sommar och ”hoppas det fortsätter så.”

Läs mer:

Tomas Eneroth till trafikutskottet om inställda tåg

SJ saknar personal i sommar – avgångar kan ställas in

Trafikverkets nya system kan påverka tågresor