Fortsatt oviss framtid för Bromma flygplats

Bromma flygplats, eller ”Bromma Stockholm airport” som statliga ägaren Swedavia döpt den till, är flitigt omdebatterad. Det nuvarande avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia ska gälla fram till 2038, men så sent som i höstas ifrågasatte oppositionen i Stockholm den markhyra som Swedavia betalar för flygplatsen. Och frågan kan få nytt liv i spåren av coronakrisen.

Inrikesflygandet minskade redan före pandemin, och har de senaste månaderna nästintill upphört. DN har tidigare rapporterat om att de krympande intäkterna kan tvinga flera regionala flygplatser att lägga ner. Men vad som väntar Stockholms mest centrala flygplats är hittills ovisst.

Majoriteten av Brommaresenärerna flyger inrikes. Under årets första kvartal flög flest mellan Bromma och Malmö (cirka 85.000 personer), följt av Göteborg (54.000), Visby (37.000) och Ängelholm (35.000). Sedan dess har antalet passagerare minskat dramatiskt. Sammantaget flög 400.000 färre från Bromma i januari-juni i år jämfört med samma period i fjol.

Swedavia särredovisar inte det ekonomiska resultatet per flygplats och vill heller inte kommentera hur det går för Bromma Stockholm airport. I sin halvårsrapport för 2020 skriver däremot Swedavia att intäktsbortfallet från samtliga flygplatser låg på nära en halv miljard kronor per månad under det andra kvartalet.

Enligt bolagets årsredovisning från 2019 är majoriteten av intäkterna rörliga och kommer primärt från flygtrafiken (63 procent). Trots att Swedavia är förtegna om hur det går för Bromma flygplats, går det att få en föraning om förlorade intäkter genom att titta på avgifterna för flygtrafiken.

För avgående flyg från Bromma tar Swedavia ut en passageraravgift om 79 kronor per person. 400.000 färre avresande ger, i enbart den kategorin, ett intäktstapp på 32 miljoner kronor mellan januari och juni jämfört med samma period i fjol.

Utöver passageraravgifter fakturerar Swedavia flygbolagen för sådant som start, navigering, buller, utsläpp och bagagehantering. Sedan tillkommer intäkter från landningar och parkeringsavgifter. Men utan större inblick i Swedavias siffror är det svårt att beräkna hur mycket intäkterna sammantaget har minskat.

Bromma flygplats existens motiveras ofta utifrån att den behövs av det lokala näringslivet, men frågan är vad som händer om affärsresorna minskar permanent när fler övergår till digitala möten.

Det visar sig vara en känslig fråga. Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv vill inte uttala sig om det framtida behovet av Bromma flygplats, med motiveringen att det blir för mycket spekulationer. Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, betonar att det är för tidigt att dra slutsatser om framtiden.

– Vi behövde Brommas flygkapacitet innan pandemin, och det är sannolikt så att vi behöver den när pandemin har lagt sig. Exakt hur det kommer se ut och hur lång tid återhämtningen tar vet vi inte, och därför är det nu läge att ha is i magen och inte fatta några förhastade beslut, säger han och påpekar att det är svårt att göra resor över dagen till övre norrland och delar av Sydsverige.

– För många industrier och företag ute i landet är det viktigt att kunna göra resor till Stockholm över dagen, vilket endast går med flyg. Och tappar man den möjligheten kommer det påverka näringslivsklimatet, säger han.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholm stad och Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, menar tvärt om att pandemin bjudit på ett tillfälle att ställa om.

– Om inte klimatargumenten biter så kanske det faktum att vi kommer jobba mer på distans gör det. De affärsresor som behöver göras kan gå via tåg eller via Arlanda, säger Clara Lindblom.

– Sannolikt kommer behovet av inrikesflyg liksom utrikestrafik vara avsevärt lägre under en överskådlig framtid som en följd av coronakrisen och den enorma kunskap alla tillgodogjort sig inom digital mötesteknik. Därmed stärks bara vår linje att vi bör och är skyldiga att gå över till att bygga bostäder på Brommas flygplatsområde, säger Daniel Helldén.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad, svarar inte på vad som kommer hända med flygplatsen om resenärerna fortsätter utebli.

– Avtalet om Bromma flygplats gäller till år 2038 och vad som sedan sker är avhängt utvecklingen på Arlanda, säger hon.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill inte uttala sig om framtiden för Bromma flygplats med hänvisning till att Swedavia är ”ett bolag i näringsministerns portfölj”. DN har sökt näringsminister Ibrahim Baylan (S) utan framgång.

Läs mer:

Experten: Fem till tio svenska flygplatser kan gå under inom några år