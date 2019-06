Fortsatt stigande bostadspriser under maj

Just nu: spara 50%

Starkast är uppgången på Malmös och Göteborgs villamarknader, där ökningen är över 3 procent under de senaste tre månaderna. I Stockholm ökade villapriserna med 2,6 procent och bostadsrätterna med 1,5 procent under samma period, enligt Valueguards index som baseras på bearbetade siffror från Svensk Mäklarstatistik. Under maj månad var antalet bostadsaffärer i landet 37 procent högre än tidigare tre månader. Ökningen var betydligt större än både 2018 och 2017.

– Köpare och säljare har samma uppfattning om marknaden – man gör affär. Till viss del kan det också handla om att många inte kan vänta längre. Säljaren kanske har insett att priset inte blir samma som vad grannen sålde för men säljer i alla fall, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I Göteborg steg priserna på bostadsrätter med 0,9 procent och villapriserna med 0,3 under maj. I Stockholm ökade priserna på bostadsrätter med 0,6 procent och villor med 0,7.

– Maj är normalt sett en stark månad. Det finns en tro på att priserna kommer att stiga vilket gör att köpare törs agera. En annan indikator som påverkar är att diskussionen om stigande räntor har tunnats ut något.

I Malmö ökade priserna på bostadsrätter med 1,2 procent och villapriserna med 1,4.

– I Malmö är priserna lägre och därför påverkas inte den marknaden på samma sätt av amorteringskrav och kontantinsats, säger Claudia Wörmann.

