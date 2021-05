Fortsatta orosmoln över sommarturismen

Under månaderna juni-augusti förra året minskade turistbranschens inkomster med nästan 33 miljarder jämfört med samma period 2019. Utländska turister stod för det största tappet, med minskade intäkter på sammanlagt 22,8 miljarder kronor. Även inkomsterna från svenskarnas turismkonsumtion minskade, med totalt 10,1 miljarder, enligt branschorganisationen Visita.

Inför årets högsäsong är förutsättningarna annorlunda. Vaccineringen har kommit igång och vaccinpass rullas ut i EU-länderna, men trots det är läget osäkert för besöksnäringen. Branschorganisationens senaste siffror över hotellbokningar i landet visar på 29 procent lägre beläggning under sommarmånaderna, jämfört med 2020.

– Då var fjolåret väldigt dåligt jämfört med innan pandemin, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Även i sommar väntas svenskarnas resande inom landet vara lägre än normalt, enligt Visitas prognos, men den främsta faktorn är de utländska turisterna, som verkar utebli i hög grad även i år.

– Turister från våra grannländer kan komma att boka resor med kort varsel om restriktionerna lättar, men det långväga resandet blir det inte mycket av. Vi får förlita oss på ”svemestrare” även i år, säger Siljhammar.

Besöksnäringen i Stockholm drabbades hårt av att sommarturismen till stor del uteblev i fjol. Enligt branschorganisationen Visita talar mycket för en liknande situation i år. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Storstäderna är hårt drabbade, turister i Stockholm eller Göteborg planerar vanligtvis resan utifrån besöksmål som nu är stängda eller kraftigt begränsade till följd av restriktionerna.

– Att nöjesparker och museum tvingas hålla stängt eller ha kraftigt reducerat besöksantal, och att restauranger inte får ha öppet längre än 20.30 slår hårt mot turismen, säger Visitas vd.

Under våren har flera festivaler meddelat att man kastar in handduken även i år, Way out West och Dansbandsveckan i Malung är två exempel. Mindre orter som är förknippade med enskilda evenemang tappar i stort sett alla turismintäkter när höjdpunkterna uteblir, enligt Jonas Siljhammar.

Från branschorganisationen efterlyser man framförhållning och tydliga besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten, om hur restriktionerna kommer att se ut i sommar.

– Vi förstår att läget är osäkert, men det behövs något att gå efter. Sommaren närmar sig och ännu saknas handfasta beslut. Företagen behöver veta om de ska anställa, om de ska fixa i ordning stugor och om de ska göra karusellerna redo. Stora aktörer som nöjesparker kan inte öppna över en dag, säger Siljhammar.

Många företag går på knäna och har svårt att hålla sig flytande, men det finns även ljuspunkter inom besöksnäringen. Naturturismen har blomstrat under pandemin, och när traditionella besöksmål håller stängt är det många som istället snörar på sig vandringskängorna.

– Fjällvandringsturismen går starkt, inför sommaren är de flesta stugor uppbokade. Många söker sig till naturen nu när man ska undvika trängsel, säger Jonas Siljhammar.

Efterfrågan på boenden längs med kuststräckor och till sol- och badresemål är också hög, något de stora hotellkedjorna Scandic och Nordic choice hotels även intygar.

I Scandics första delårsrapport skriver man att läget liknar fjolårets men att man räknar med högre beläggning i sommar jämfört med förra året.

– Till våra klassiska sommardestinationer, exempelvis Visby, Varberg och Helsingborg ser bokningsläget bättre ut än somrar utan covid-19, säger Kenneth Hultgren, kommunikationschef på Nordic choice hotels.

– Stockholm går sakta åt rätt håll och är bättre en förra sommaren, men fortfarande betydligt sämre än innan covid-19, tillägger han.

