Fortsatta problem för SJ – fler inställda tåg

Problemen med schemasystemet har inneburit inställda avgångar på flera håll. Värst drabbat är Mälardalen och Bergslagen – bara i fredags fick ett hundratal avgångar ställas in.

Under helgen har omkring 20 avgångar per dygn ställts in i områdena och prognosen ser likadan ut för måndag, tisdag och onsdag kommande veckan.

– Det handlar alltså om betydligt färre inställda tåg än den gångna veckan, som prognosen ser ut nu, säger Dan Olofsson, på SJ:s pressjour.

– Vi har bemanning dygnet runt som jobbar med att försöka minska problemen så mycket som möjligt, förhoppningsvis kommer det också att hända en del tills i morgon.

SJ har bland annat satt in ersättningsbussar på vissa sträckor och bokat om resenärer till andra avgångar.

– Vi har tagit in så mycket extra resurser vi har fått tag i för att kunna lösa problemet, men också för att hjälpa kunderna.

Han kan inte svara på hur många avgångar totalt som har ställts in hittills. Klart är att SJ skickade ut ett pressmeddelande den 11 november där man aviserade att ”enstaka avgångar” ska ställas in till följd av haveriet med schemasystemet, där planeringen för både trafik, tidtabell, personalscheman och verkstadsproduktionen ska skötas.

Enligt pressmeddelandet ska problemen fortsätta fram till fredag 26 november. Hur prognosen ser ut efter det är oklart.

– Det finns ingen ny prognos som jag känner till, jag får hänvisa till att ni återkommer med den frågan under ordinarie kontorstid, säger Olofsson.

Situationen har skapat frustration och ilska hos personalen på det statliga bolaget. I en artikel i Arbetet i fredags berättade personal om problemens konsekvenser.

Till dessa hör arbetspass som staplats på varandra med kort vilotid emellan, bokade hotellnätter som plötsligt försvunnit och tågvärdar som planerats in på lokförarpass.

Olofsson vill inte kommentera uppgifterna från Arbetet. Men på frågan hur han ser på personalläget svarar han:

– Det blir ju förstås en väldigt jobbig situation för personalen utifrån att de har fått scheman som inte har varit bra planerade. De har fått ställa upp och arbeta övertid och se sina scheman ändras i en situation som inte har orsakats av dem på minsta sätt.