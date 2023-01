Grundstött fartyg drogs loss i Suezkanalen

Fraktfartyget MV Glory uppges ha en last bestående av 65 000 ton majs från Ukraina och vara på väg till Kina.

Det var på morgonen det rapporterades om grundstötningen, och det var inledningsvis oklart hur allvarligt läget var, men bara någon timme senare rapporterade Leth att fartyget med hjälp av bogserbåtar dragits loss.

Det är inte första gången ett fartyg går på grund i den för internationell handel så viktiga Suezkanalen. I mars 2021 blockerade fartyget Ever Given från Panama kanalen i sex dagar.

Ever Given orsakade en lång kö av fraktfartyg i området och påverkade den globala handeln, som redan var pressad av pandemin. Uppskattningsvis stoppades då världshandel värd nio miljarder dollar per dag.