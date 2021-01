– Om du vill ha lite kuriosa så är det fler människor som besöker Gekås på ett år än som besöker Colosseum i Rom.

Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenberg, skrockar i telefonen. Att Ullared skulle locka fler besökare än det italienska turistmålet är visserligen inte helt sant, men ungefär 4,8 miljoner kunder besöker varuhuset årligen.

Melkersson försöker ge kontext till siffran – och i det större perspektivet förklara vad Gekås har betytt för orten Ullared och hela Falkenbergs kommun.

– Det är ett nav och en motor för oss i inlandet, som skapar förutsättningar att upprätthålla kommunal service eftersom de ligger där de ligger.

Gekås Ullared, säger han, är varuhuset för ”den vanliga människan”.

– Ju mer angelägen man är att pengarna ska räcka till, desto mer målgrupp är man för Gekås.

Gekås i Ullared. Foto: Tomas Ohlsson

Ner till själva namnet är varuhuset ett hemmabygge. Göran (G) Karlsson (K) startade Firma Ge-Kås Manufaktur, i källaren på en villa i Ullared 1963.

Första anställd skulle bli Göran Karlssons dåvarande kärleksintresse, som han fattat tycke för på lokaldans.

– Ullared hade en festplats i början av 1960-talet som var populär bland ungdomar. Där blev Göran förtjust i en tjej som hette Margareta Björklund och lovade att hon skulle kunna få anställning på filialen i Ullared, säger Thomas Karlsson, som 2018 blev ensam ägare av Gekås Ullared, till DN.

Han var en av de fem medarbetare som köpte loss Gekås från grundaren Göran Karlsson 1991, och sägs kunna varuhusets historia bättre än någon annan.

– Mycket riktigt blev det så att Göran öppnade i Ullared i en källare här. Han lyckades bli tillsammans med Margareta och hon blev den första anställda. Så det var dubbel lycka kan man säga.

På den tiden såldes i huvudsak städrockar för damer och bilrockar för herrar. Redan då var det fokus på lågpris, även om affärerna inte tog fart direkt från start.

– De sålde väl för runt 60.000 första året och det var vissa dagar som det inte kom någon kund alls. Men sedan började det sprida sig att man kunde handla gabardinbyxor och städrockar för under tio kronor per plagg, säger Thomas Karlsson.

I dag – över 50 år senare – är varuhuset ett av Skandinaviens största besöksmål.

Hur kommer det sig att man nått sådan framgång?

Per Andersson, detaljhandelsanalytiker på HUI Research. Foto: HUI/Pressbild

Enligt Per Andersson, senior detaljhandelsanalytiker på Hui Research, har man fått hjälp av en alltjämt växande lågpristrend i Sverige, som startade på 90-talet.

– Det är ett segment inom handeln som gått upp och ner under olika perioder. Men under de sista fyra åren har det tagit väldigt stort fokus, inte minst via lågprisbutiker som Rusta, Dollarstore, Willys, Lidl och ÖoB. Gekås koncept ligger rätt i tiden.

Vidare säger han att Gekås har blivit en symbol för destinationshandeln, en upplevelse för kunden som går bortom ren konsumtion.

– Det är ett event att åka till Gekås. Många tycker det är trevligt att åka dit och det är något man har jobbat mycket målmedvetet med. I dag är Gekås inte bara en affär utan en destination.

Magdalena Petersson-Macintyre, konsumentforskare på Göteborgs handelshögskola, håller med, men framhåller också att en förändring i konsumtionsmönstret är en viktig del i Gekås framgångar.

– Shopping har blivit en slags rekreation under de senaste decennierna, något vi gör när vi är lediga. Sedan är det klart att det finns människor som åker till Gekås för att verkligen kunna få varor till ett lägre pris som de inte skulle få annars. Kombinationen av att det är en slags upplevelse och att det är låga priser gör att en större mängd människor kan bete sig som våra välbeställda annars beter sig, att välja fritt ur ett stort utbud.

Även om Gekås länge har haft lysande utsikter var det inte förrän 2009, då första programmet av dokusåpan ”Ullared” sändes, som varuhuset blev ett fenomen. Berättelsen om vardagen på Gekås, med medarbetarna Morgan och Ola-Conny i huvudrollerna, var en omedelbar succé och serien är fortfarande en av Dplays allra mest populära.

Och det är tydligt hur varuhuset har gynnats av tv-seriens framgångar, säger Falkenbergs näringslivschef Jan Melkersson. Han tycker däremot inte att programmet speglar hur det är att leva och bo i Ullared.

– Det är ju den bilden som kanalen vill lyfta fram, men att det är en rättvis bild av folket som bor i Ullared kan jag inte säga. Det är ingen heltäckande bild av hur det är i Ullared eller landsbygden runtomkring där. Där finns det alla möjliga människor och vi ser ju nu att det är oerhört attraktivt för akademiker från Göteborg att flytta ut i de här områdena.

Ola-Conny Wallgren och Morgan Karlsson, medarbetare och deltagare i dokusåpan ”Ullared”. Foto: Magnus Selander/Kanal 5

Gestaltningen har också fått kritik genom åren. I samband med premiären av den sjätte säsongen av ”Ullared” beskrevs serien som ”reality-tv som driver med arbetarklassen”, av medie- och kommunikationsprofessorn Göran Eriksson. Han menade att serien hade kunnat vinklas om, för att gestalta människor som åker till Gekås för att få ekonomin att gå ihop.

– Men det skrattar ingen åt. När man däremot ser en kvinna skjuta tre kundvagnar fulla med onödiga prylar som hon tycker är roligt att handla kan man skratta med gott samvete. De blir karikatyrer av arbetarklassen, sade Göran Eriksson då via Örebros universitet.

Gekåsägaren Thomas Karlsson betonar att det handlar om ett tv-program och att det är självklart att målet är att det ska vara underhållande.

– Det klart att man letar häftiga karaktärer som är lite utöver det vanliga. Men ska man titta på tv så vill man ha underhållning. Hade vi inte fått fram de här karaktärerna så hade det bara blivit en säsong. Nu har det gått i över 10 säsonger och det är ju ett tecken på att de kan det här med tv.

Även mitt under en pågående pandemi har kundtrycket varit stort på Gekås. Foto: Jenny Ingemarsson

Varuhuset Gekås går mot en vinst på 100 miljoner kronor under 2020, trots effekterna av coronapandemin. Miljonvinster har blivit standard för företaget de senaste åren och i år omsätter man 5,5 miljarder kronor.

Experterna ropar efter expansion men att växa ur kostymen Ullared vore ett misstag, menar avgående vd Boris Lennerhov. Dagens konsumenter, säger han, har en helt annan kravbild än för 30 år sedan och det är helt enkelt för svårt att hålla kvaliteten uppe när man blir en kedja, säger han.

– Jag skulle kunna tänka mig Haparanda för de har ett rätt stort upptagningsområde med Norge, Finland och Ryssland. Så det skulle kunna vara spännande. Men i övrigt så kan jag säga att var vi än skulle öppna så skulle vi kannibalisera på det vi har.

Bättre då att hålla sig till Ullared, menar han, gräva där man står och förädla det man redan är ”hyggligt bra på”.

– Det är som Liseberg, det måste komma nya attraktioner hela tiden och det är det vi fokuserar på. För H&M och Ikea är det kanske givet att växla upp hela tiden, men de är inga 5,5 miljardsenheter direkt. I min värld är det inte kul att omsätta åtta miljarder och tjäna mindre. Det är alldeles för många som pratar omsättning, det är ingen konst att skapa det.

Boris Lennerhov, avgående vd för Gekås i Ullared. Foto: Tomas Ohlsson

Boris Lennerhov klev vid årsskiftet av som vd. När han får resonera fritt kring konsumtion och ansvar för hållbarhet gör han det utifrån en stark övertygelse: Folk kommer att konsumera oavsett om Gekås finns eller inte.

– Lite tragiskt är det att så många tycker det är roligare att åka till ett shoppingcenter i stället för att gå ut i skogen och plocka kantareller. Men så är det funtat. Så länge människor får ett ekonomiskt ökat utrymme och möjlighet att göra mer och köpa mer så har de gjort det.

– Och att vi ska bära bördan av konsumtionssamhället... det är inte vi som konsumerar, vi tillhandahåller bara det som folk vill konsumera. Jag tycker nog från där jag sitter att om det nu ska säljas grejer är det roligt om det är vi som gör det.