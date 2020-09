Från högkonjuktur till kris – så påverkas nyexaminerade av pandemin

När Göran Ekeroth i slutet av 80-talet studerade arkitektur på Chalmers i Göteborg såg han fram emot att komma ut på en blomstrande arbetsmarknad. 80-talets högkonjunktur hade gjort efterfrågan på arkitekter stor, och uppdragen haglade.

– Det fanns så många uppdrag att arkitekterna inte räckte på långa vägar. Vi kom från ett läge där alla hade praktikplatser, och fick jobb. Det fanns oändligt mycket jobb under den tiden, berättar Göran Ekeroth.

Men under hans sista tid på universitetet kom 90-talskrisen. Branschen störtdök. När sysselsättningen i Sverige minskade med nästan 600.000 individer – från 4,5 miljoner i arbete 1990 till drygt 3,9 miljoner 1994 – drabbades arkitektbranschen hårt.

Plötsligt såg framtiden oviss ut för de snart nybakade arkitekterna som arbetade stenhårt på sina exjobb.

– Krisen var ett faktum, det stod helt klart för alla att det här blir väldigt väldigt tufft. Frågan var: Vad gör vi nu? Vi var unga, och många av de som blev arbetslösa var äldre och supererfarna.

Göran Ekeroth. Foto: Thomas Karlsson

Göran Ekeroth minns i dag att det fanns en oro bland kurskamrater och på skolan. Han själv tänkte inte låta sig upptas av den stressen.

– Jag hade nog ingen idé om att det skulle påverka oss. För mig var det inget alternativ att det skulle påverka oss. Jag var fast besluten att prova vingarna och det kändes inte relevant att det skulle sänka oss. Målet var ju att komma ut som arkitekt och jobba.

När studiekamraterna började fundera på om de skulle fortsätta plugga eller åka utomlands, där jobbmöjligheterna såg bättre ut, valde Göran Ekeroth i stället att tillsammans med en studiekamrat starta ett företag. Mitt i krisen hade de ändå lyckats få ett uppdrag, och bestämde sig för att satsa.

– Det var väl någon ungdomlig naivitet som gjorde att vi tänkte att det inte kan vara så svårt.

De flyttade till Stockholm för att få större möjligheter, men insåg snabbt att det inte var så lätt att få fler uppdrag. De nyblivna företagarna förstod att de skulle behöva reda ut situationen själva. De började ringa.

– Vi började ringa runt till potentiella uppdragsgivare. Oj, vad vi ringde! Och det är en viktig del av sensmoralen, att man faktiskt måste ligga på oavsett hur obekvämt det är. Jobben kommer inte av sig själv, och särskilt inte i en sådan situation.

Pegah Khakuei. Foto: Thomas Karlsson

Nästan 30 år senare, i januari 2020 påbörjade 25-åriga Pegah Khakuei sin sista termin på masterprogrammet i informationssäkerhet vid Stockholms universitet.

Det skulle inte bli något problem att få jobb efter studierna, tänkte hon. Och planen var att ganska sömlöst ta steget från studieliv till arbetsliv genom att börja söka jobb aktivt redan i början av året.

Men så kom coronakrisen, och i takt med att restriktionerna blev hårdare, och människor uppmanades att arbeta hemifrån såg Pegah Khakuei hur hennes möjligheter blev färre och färre.

– Det slog ner som en bomb. Väldigt många företag hade anställningsstopp, och frös sina rekryteringsprocesser, säger Pegah Khakuei.

Ett halvår har gått. Pegah Khakueis intåg i arbetslivet har inte hänt än. Från sin bärbara dator i ettan i Älvsjö försöker hon att hålla kvar i sina rutiner från studietiden. Arbetssökandet har blivit ett heltidsjobb. Men ingenting har hänt ännu.

– Jag har känt hopplöshet. Ingen vet riktigt vad som ska hända, hur det här ska utvecklas, och när det kommer att ta slut.

Foto: Thomas Karlsson

Hon har funderat på att hoppa på någon ny utbildning, byta bana, eller skaffa sig en yrkesutbildning med garanterat jobb efter examen.

– Många företag verkar dra sig för att satsa på nyutexaminerade och ny kompetens. De tänker mer på att hålla sig över ytan än att satsa på nya rekryteringar, säger Pegah Khakuei.

Även om hon tycker att hon sett en ljusning sedan den värsta tiden under våren finns hennes oro kvar. Framför allt över att inte få något jobb, eller att tvingas byta bana och börja med ett yrke som hon inte planerat att arbeta med.

– Jag försöker vara positiv, men det finns en inneboende oro för vad som kommer att hända. Någonstans måste man vara realistisk med sina egna planer, hur man ska ta sig vidare och vilka alternativ man har.

I dag har Göran Ekeroths arkitektfirma ”Strategisk arkitektur” funnits i nästan 30 år. Från att bestå av två nyutexaminerade arkitekter på konstant jakt på jobb har bolaget utökats. Ett 60-tal medarbetare huserar i lokalerna i Stockholm. Coronakrisen har påverkat bolaget, och man har tvingats till en del uppsägningar och korttidspermitteringar.

Men de har ändå klarat sig bättre än vad Göran Ekeroth befarade när pandemin var ett faktum. Hösten ser bra ut och marknaden är mer som vanligt igen.

Foto: Thomas Karlsson

Han tror att han har lärt sig mycket av att han kom ut i arbetslivet under en pågående finanskris.

– Jag tror att det har gjort oss väldigt vaksamma – på gott och ont, ibland är man på gränsen till paranoida. När en kris står för dörren måste man agera väldigt snabbt. Det handlar om ren överlevnad.

Han är i dag glad att han inte visste hur djup 90-talskrisen skulle bli när han själv tog examen. Hade han insett vidden av situationen kanske han inte hade vågat satsa.

– Jag tror inte att man som ung vill veta för mycket egentligen. Om man inte har erfarenhet så tänker man inte riktigt på hur det kan bli. Och den där unga naiviteten är ju fantastisk.

Göran Ekeroth har sedan 90-talskrisen upplevt flera svängningar i konjunkturen, och upplevde bland annat finanskrisen 2008. Han säger att han är luttrad, men att det inte går att förbereda sig på sådana här situationer.

– Som företag och organisation kan man göra det – ”hope for the best and prepare for the worst” – genom att ha olika ben att stå på och jobba med sin position på marknaden. Men som individ kan man inte förbereda sig så värst mycket.

Foto: Thomas Karlsson

Bland de yngre medarbetarna, och unga människor i Göran Ekeroths närhet, upplever han en större oro för vad coronakrisen kommer att innebära. Larm om uppsägningar och lågkonjunktur skrämmer.

– De äldre har ju varit med förut, och då vet man att det kommer att gå upp och ner. En kris kanske leder till att man blir av med jobbet tillfälligt – men man kommer att få tillbaka det, nya möjligheter kommer att uppstå. Vi försöker alltid tackla oron genom att vara så transparenta som möjligt med vad som händer.

Men Göran Ekeroth tror att ett viktigt medskick till de som precis är på väg ut i en bransch är att det mesta är möjligt – även om man befinner sig i en kris. Man kanske får tänka om kring sina planer, och kanske får ta en omväg.

– Men allting är inte förlorat. Karriären är ju lång och möjligheterna ligger framför oss, säger han.

Pegah Khakuei uppskattar att hon sedan i våras har sökt mellan 100 och 200 jobb. Förutom att ständigt leta efter jobb har hon också hoppat på en ny masterutbildning på distans, mest för att kunna behålla sitt extrajobb som studentkonsult.

– Ibland har man ju svackor och undrar när det ska ta slut. Man blir nedslagen av alla avslag, men jag försöker bara att fortsätta söka jobb. Jag tror ändå att den kompetens jag har är eftertraktad.

Foto: Thomas Karlsson

Pegah Khakuei menar att ett problem för många nyutexaminerade är att de har förbrukat sina CSN-lån, och att de ibland inte kan ansöka om a-kassa eftersom de inte arbetat. Hon har ändå haft tur, säger hon. Hon har besparingar, ett skyddsnät och ett extrajobb.

– Jag har det bättre ställt än många andra. Men någonstans kommer ju mina besparingar att ta slut.

Om ett år hoppas Pegah Khakuei att hon kommer att ha fått en anställning, och att hon kommer att kunna se tillbaka på den här perioden på ett annat sätt. Hon tycker ändå att hon har fått en del lärdomar av att ta examen i en ganska unik situation.

– Jag har lärt mig att ha tålamod. Det är nog den största lärdomen: att man måste försöka tänka långsiktigt och inte hela tiden tänka på det som händer på kort sikt.

