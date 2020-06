Fritt att resa i sommar – då vågar konferensanläggningen anställa

Det är inte helt folktomt, men närapå när DN hälsar på i Orbaden, som ligger naturskönt vid Ljusnan, mellan Bollnäs och Järvsö.

Det är dagen efter regeringens besked men mycket folk är det inte. Orbaden är närmast ett typexempel på verksamheter som varit hårdast drabbat av de ekonomiska följderna av kampen mot smittspridningen. Själva syftet med konferensanläggningar är ju att människor ska träffas.

Ägaren, Helen Åkerström Hartman, kan berätta hur musten gick ur henne och personalen när krisen kom och konferensgästerna upphörde att komma.

– Vi förlorade så mycket energi, berättar hon.

Hon visar DN ett stapeldiagram där beläggningen för mars, april och maj för flera år jämförs med motsvarande period i år. Redan i mars dyker stapeln för 2020 för att fortsätta ner under april. En viss liten återhämtning skedde under maj – privatkunder som bokade in sig under Kristi Himmelsfärd- och pingsthelgerna.

Tillsammans med Joel Eriksson diskuterade hon allvarligt att stänga hela anläggningen, men bestämde sig för att ändå fortsätta.

– Det hade varit mentalt för jobbigt att stänga, säger Helen Åkerström Hartman.

Ändå fick hon säga upp halva personalen och korttidspermittera resten.

Korttidspermitteringar är för övrigt inte ett stöd som hon tycker är vettigt, i varje fall inte för hennes bransch. Det hade varit bättre, menar hon, att ge stöd för de verkliga lönekostnaderna och låta personal arbeta – i stället för att betala anställda för att sitta hemma.

Helen Åkerström Hartman, ägare till Orbadens Spa och konferensanläggning. Foto: Dan Lucas.

– Vi hade kunnat göra så mycket. Vi kunde ha vidareutbildat personalen, tagit hit Anticimex för att ge hygienutbildning, till exempel, säger hon.

Orbaden lever på konferenser, men privatkunderna, par eller familjer, som bokar in sig under sommaren är viktiga för just den säsongen. Beskedet lättade på stämningen och Joel Eriksson ägnade en del av fredagen åt att ringa runt för att få tag på personal.

– Det känns mer hoppfullt nu, säger han till DN.

Orbaden ligger knappt tre timmars bil eller tågresa från Stockholm och därifrån får anläggningen många av sina privatkunder. Det är därför slopandet av ”tvåtimmarsregeln” betyder så mycket.

– Det är väldigt bra för oss, säger Åkerström Hartman.

Den närmsta framtiden ser därför ljusare ut än på flera månader för Orbadens Spa och konferens. Korttidspermitteringarna upphör och bokningsläget för juli månad ser hyggligt ut.

– Juli ser faktiskt ut som om den månaden kan närma sig juli fjol, säger Åkerström Hartman.

När gästerna kommer tillbaka, kommer energin tillbaka.

Men riktigt som tidigare blir det inte. Det blir mindre tätt mellan borden och ett rum som används till konferens och festlokal får bli en extra frukostmatsal – allt för att gästerna inte ska sitta tätt.

Även om privatkunderna är viktiga, är det dock konferenser anläggningen lever på. Den viktiga månaden maj gick förlorad och ägaren är orolig för hösten.

– September till november är rena konferensmånader – det är då vi tjänar pengar, säger hon.

De flesta av konferensgästerna kommer från en radie av 20 mil från Orbaden och det är väldigt mycket offentlig sektor. Det är dessa Åkerström Hartman måste locka tillbaka – de måste vilja, våga och ha råd att komma.

Ändå känns läget ljusare efter torsdagens besked och DN frågar om inte energin kommer tillbaka nu.

Helen Åkerström Hartman drar lite på svar, ler och säger:

– När gästerna kommer tillbaka, kommer energin tillbaka.

