Funktionsdrycker har blivit miljardmarknad: ”Bättre med ett glas vatten och en frukt”

Fakta. Så mycket tjänar aktörerna bakom dryckerna

Vitamin Well-koncernen

Bakgrund: Vitamin Well lanserades i Sverige 2008, av bland annat Jonas Pettersson, och finns i dag på över 40 marknader. Säljer drycker, snacks och proteinprodukter under varumärkena Vitamin Well, Nocco, Barebells, Nobe, Smiling och Tyngre.

Under 2016 gick investmentbolaget Bridgepoint in som huvudägare i koncernen.

Omsättning 2022: Ca 4 miljarder kronor.

Resultat: 2022: Okänt.

Omsättning 2021: 2,9 miljarder kronor.

Resultat 2021: 204 miljoner kronor.

Nocco (2021)

Omsättning: 354 miljoner (184).

Resultat: 208 miljoner kronor (saknas).

Clean Drink

Bakgrund: Lanserades i Sverige 2015 av Hugo Rosas och Sebastian Kvissberg.

Omsättning 2022: Cirka 82 miljoner kronor (prognos).

Resultat 2022: Okänt.

Omsättning 2021: 99 miljoner kronor (16 mån).

Resultat 2021: Minus 6,8 miljoner.

Celsius Sweden (2021)

Bakgrund: Amerikansk bolag som lanserades i Sverige 2009.

Omsättning 2021: 231 miljoner kronor (216)

Resultat: Minus 51,2 miljoner kronor (12,4)

Magic Kick

Bakgrund: Grundades 2022 av stjärnmäklaren Fredrik Eklund.

Omsättning: Okänt.

* Siffrorna inom parantes anspelar på föregående år.