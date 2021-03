Fyra experter om vårens bostadsmarknad

I början av coronakrisen föll priserna för både bostadsrätter och villor över hela landet. Men under andra halvan av 2020 återhämtade sig marknaden och totalt för året ökade priserna på bostadsrätter med 7 procent och villor med 13 procent. DN har frågat fyra experter om vad det beror på och vad vi kan förvänta oss när coronakrisen väl är över.

Linda Lövgren är bostadsanalytiker på analys- och teknikkonsultföretaget WSP och tror att många funderat på sin bostadssituation under pandemin.

– Det är fler än vanligt som är hemma. Då tittar man på sina fyra väggar och funderar, är det så här vi vill bo. Fler än någonsin har också renoverat under pandemin.

Digitaliseringen har gjort att ytorna hemma delas mellan familjemedlemmarnas tittande på Youtube och jobb hemifrån. Behovet av större ytor och fler rum driver efterfrågan.

– De underliggande trenderna är inte nya, men de har förstärkts och snabbats på under pandemin.

– Förmodligen kommer bostadsmarknaden att fortsätta vara stark. Men exakt hur prisutvecklingen ser ut framöver beror på utvecklingen av pandemin och när vi kan öppna upp samhället igen.

Pandemin har förändrat förutsättningarna för fler att ta sig in på bostadsmarknaden, menar Linda Lövgren.

Linda Lövgren, bostadsanalytiker på WSP, tror inte på en lika stark prisuppgång framöver. Foto: Pressbild

– Klyftorna på bostadsmarknaden ökar. Skillnaden mellan de som är inne på den köpta bostadsmarknaden och de som är utanför ökar. Pandemin har förstärkt klyftorna i samhället.

Att fler varslats och arbetslösheten ökat borde ha påverkat hela bostadsmarknaden negativt, men utvecklingen har snarare varit tvärtom.

– Uppenbarligen har de inte träffat den grupp av människor som är inne på den köpta marknaden, säger Linda Lövgren.

Jag tror att priserna kommer att stabilisera sig

Adam Farhoumand är mäklare och vd för Unik fastighetsförmedling som är verksamma på Stockholms bostadsmarknad. Han beskriver bristen på objekt som en av orsakerna till uppgången.

– Jag tror att en del är att många som är i riskzon inte tar tag i sin försäljning, det gör att utbudet minskar och efterfrågan ökar. Många bor i stora våningar som de inte kan sälja, för det finns inga hus att flytta till.

Trots färre objekt håller mäklarna sig sysselsatta.

– Det är roligare att jobba när det finns fler köpare. Det blir mycket mer budgivningar. Lägger vi ut ett objekt så försvinner det direkt. Vi når nya nivåer hela tiden och slår föreningsrekord som hållit i sig sedan 2017, säger han.

Men Adam Farhoumand tror inte att prisuppgången kommer att hålla i sig.

– Jag tror att priserna kommer att stabilisera sig. Långsiktigt kommer priserna att fortsätta gå upp, men vi kommer inte att se samma snabba uppgång som hittills.

”Det blir tuffare för förstagångsköpare, även om bankerna blir mer och mer generösa”, säger mäklaren Adam Farhoumand. Foto: Magnus Hallgren

Våren innebär också att utbudet förändras.

– Vi har många kunder som söker större lägenheter och hus just nu och de hittar inga hus att att flytta till. Men under våren kommer husperioden igång och med fler hus ut till försäljning kommer marknaden att stabilisera sig.

De ökade priserna under pandemin har förändrat förutsättningarna för de som är tidigt i sin bostadskarriär.

– Jag tror att man får leta sig längre ut. I innerstan får man inte mycket för två miljoner, men en halvtimme bort får man en trea. För många kanske det inte blev det boende man tänkt sig.

De som ska köpa en bostad utan att ha haft en tidigare att sälja drabbas hårdare.

– Oftast säljer och köper du i samma marknad. Det blir tuffare för förstagångsköpare, även om bankerna blir mer och mer generösa, säger Adam Farhoumand.

Utbud och priser på villor under 2020 Hela riket Utbudet: -8 procent Priserna +13 procent Stockholm Utbudet: -6 procent Priserna: +15 procent Göteborg Utbudet: -8 procent Priserna: +10 procent Skåne Utbudet: -6 procent Priserna: +15 procent Källa: Svensk mäklarstatistik och Hemnet Visa mer

Cecilia Hermansson är forskare inom finans och fastighetsekonomi på KTH. Hon menar att bostadsmarknaden påverkats av pandemin på ett annat sätt än vad man först räknade med.

– Den prognos man gjorde i ursprungsläget var att vi skulle få en kraftigt stigande arbetslöshet. Då brukar bostadsmarknaden normalt gå nedåt.

– Sen har man hållit emot med korttidspermitteringar, stimulanser och stödpaket. Då har inte arbetslösheten stigit så mycket som man först befarade. Den verkar heller inte ha drabbat de personer som i dag är en del av bostadsmarknaden lika hårt.

Cecilia Hermansson är forskare inom finans och fastighetsekonomi på KTH Foto: Magnus Hallgren

Samtidigt menar Cecilia Hermansson att priserna gått upp på grund av att det funnits en drivkraft att flytta till större.

– De som har haft kvar jobbet har förstått att man behöver större för att kunna jobba hemma och har kunnat efterfråga dyrare lägenheter.

Hur priserna på bostadsmarknaden förändras under våren och till sommaren beror på hur pandemin och vaccinet fortsätter att utvecklas.

– Vi kanske inte återgår helt till det normala, men det som håller tillbaka konsumtionen nu kommer att komma tillbaka. Börjar vi resa lite igen så kanske uppgången på fritidshus avtar.

Jag har svårt att se ett större prisfall i närtid

Att många även framöver vill ha ett boende där man kan jobba hemifrån några dagar i veckan talar för att villamarknaden fortsatt kommer att vara i fokus, menar Cecilia Hermansson.

– Men även stadens attraktiviteter kommer att återkomma, vi trivs i stan och folk kommer att vilja ha lägenheter också.

Hon tror dock inte att det senaste årets uppgång kommer att hålla i sig.

– Prisutvecklingen bör följa inkomstutvecklingen. Fyra till fem procent kan man tänka sig att priserna ökar över tid. Nu har vi haft mer än det och det är inte hållbart.

– Men jag har svårt att se ett större prisfall i närtid, säger hon.

Staffan Tell är pr-chef på Hemnet, som sett en ökning av antalet besök på sidan med 19 procent under 2020. Han menar att intresset för den egna bostaden har ökat under pandemin.

Staffan Tell

– Människor har spenderat mer tid än vanligt i hemmet och kanske med fler familjemedlemmar. Då blir det naturligt för många att se över sin boendesituation. Kände man sig trångbodd innan så kan den känslan ha förstärkts.

Staffan Tell tror att efterfrågan på villor och fritidshus kan hålla i sig under den närmaste tiden.

– Om 2018 var köparens marknad så har den pendeln slagit tillbaka nu. Under det senaste halvåret har vi sett mer av en säljarens marknad, särskilt på villamarknaden, säger han.

Eftersom priserna ökat ända sedan 90-talet, menar Staffan Tell att det blir allt svårare för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Att det är ett stort problem är väldigt tydligt. Det har vi också gjort undersökningar på, vad det får för konsekvenser när man inte kan hitta ett eget boende. Man bor kvar längre hos sina föräldrar, får tacka nej till jobb man vill ha eller blir tvungna att stanna i en relation man inte trivs i.

