Glädjeskutt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen präglades under gårdagen av stora ned- och uppgångar. Bland annat påverkade president Trumps hot att stänga den federala budgeten världens börsras. Trots stökig handel under gårdagen lyckades Stockholmsbörsen stiga under årets sista handelsdag. Under eftermiddagen såg vi en höjning. Uppgången är bred med samtliga bolag på OMXS30-listan på plus.

Framför allt är det telekombolaget Tele 2 som stigar bland de stora aktörerna. Bolaget inleder en säljprocess gällande sin andel i samriskbolaget som ägs gemensamt med Kazakhtelecom i Kazakstan. Under dagen steg Tele 2 med 5,0 procent.

Även verkstadskoncernen ABB lyfter med 3,5 procent. Därefter följer telekombolaget Ericsson som stigit med 2,9 procent, samt Stenbäcksfärens maktbolag Kinneviks aktie som går upp 2,7 procent. Likaså säkerhetskoncernen Securitas.

Stockholmsbörsen får sällskap av de europeiska motsvarigheterna där Frankfurtbörsens DAX gick upp 1,6 procent. Även franska CAC 40 stiger 1,4 procent. Under julveckans gång har dramatiska indexrörelser präglat USA vilket fortsatte igår. De amerikanska börserna låg på kraftigt minus när det endast var två timmar kvar innan handeln stängde. Mot alla odds vände handeln som stängdes på plus inatt.

Trots att Stockholmsbörsen steg under dagen går börsen mot sitt första år med negativ avkastning sedan 2011, då börsen dök 18 procent. De europeiska börserna, Stockholmsbörsen inräknat, har under årets gång färgats av handelskriget mellan USA och Kina vilket har oroat investerare. Likaså har Brexit pressat aktiekurserna.

Inför den avslutande handeln har OMXS-index fallit med över sju procent totalt för året.

Läs mer: Vinstsviten bruten på Tokyobörsen

Läs mer: Så hanterar du den skakiga börsen