Glassrekord: Åtta liter per svensk i fjol

8,1 liter glass per person. Det är facit för svenskarnas genomsnittliga glasskonsumtion under 2021, enligt analysföretaget Nielsens statistik från dagligvaruhandeln som glasstillverkaren Sia sammanställt. Före pandemin, 2019, åt vi i snitt 7,5 liter glass per person och år.

Dan Bengtsson, marknadschef på Sia, ser just pandemin som orsak till att varje svensk nu äter ungefär en halvliter mer glass om året.

– Man är hemma mer och man köper hem mer glass till sin frys. Man konsumerar glass på ett annat sätt. Det ser man också på att flerpacksegmentet, där man köper hem strutar och pinnar i ett flerpack, har växt explosionsartat från 2019 fram till i dag, säger han.

Felix Müntzing, försäljning- och marknadschef på Triumf Glass, ser liknande förklaringar.

– Det är en ökad försäljning helt klart. Man kanske har glass oftare hemma i och med att man tillbringar mycket mer tid i hemmet nu. Men det har också med vädret att göra. När det är bra väder ser vi en stor ökning i försäljningen och vi fick ändå en ganska bra sommar förra året, säger han.

Glassmarknaden växte med 2,8 procent värdemässigt under förra året. Konsumtionen ökade mer blygsamt, med 0,1 procent. Dock skedde ökningen från redan höga nivåer – under 2020 ökade glasskonsumtionen med hela 8,4 procent.

Att marknadsvärdet ökade mer än försäljningen beror troligtvis på att svenskarna blivit finsmakare. Försäljningen av de dyrare glassarna, premiumglass, ökade med 93 procent hos Sia. Även konkurrenterna Triumf och GB ser en liknande trend.

– Det beror nog på att man vill unna sig mer under kristider. När det är stökigt så tyr man sig till vardagslyxen, och då är glass en sådan del, säger Dan Bengtsson på Sia.

Försäljningen av glass i flerpack ökade med 6,5 procent, något samtliga glasstillverkade tillskriver pandemins hemmasittande.

”Med mer tid hemma, väljer vi fortfarande att ta glasskiosken hem, så flerpack ökar; pinnar och strutar i en och samma förpackning”, skriver Sandhya Forselius, kommunikationsansvarig på Unilever som äger GB Glace, i ett mejl.