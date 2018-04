"Fullständig jämställdhet kräver radikala förändringar"

I dag öppnar den svenska regeringens globala jämställdhetskonferens, Stockholm Forum on Gender Equality. Hundratals kvinnor – och ett mindre antal män – från fler än hundra länder samlas för att tala om hur kvinnors rättigheter kan stärkas.

Det sker bara en månad efter att alla världens länder träffats för att debattera samma sak vid den årliga möte om kvinnors rättigheter, The Commission on the Status of Women, vid FN i New York.

– Ju fler konferenser om detta, desto bättre. Budskapet behöver upprepas om och om igen. Vi har långt ifrån uppnått jämställdhet. Det finns fortfarande mycket att göra, till och med i länder som Sverige, Finland och Danmark, säger Mara Marinaki, EU:s jämställdhetsambassadör till DN Global utveckling.

Det är söndag och på scen sjunger jazzartisten Amanda Ginsburg ”Sakta vi gå genom stan”, av Monica Zetterlund. Biståndsmyndigheten Sidas centrala konferenssal fylls sakta på med kvinnor från jordens alla hörn.

Snart ska generaldirektör Carin Jämtin inviga en förkonferens till den jämställdhetskonferens som regeringen och Svenska institutet öppnar idag, måndag.

Mara Marinaki har precis anlänt. Hon är sedan två och ett halvt år EU-kommissionens särskilda rådgivare och ambassadör för jämställdhetsfrågor och kvinnor, fred och säkerhet. I förra veckan mötte hon Sveriges utrikesminister Margot Wallström i Berlin, där utrikesministern talade om hur sexuellt våld mot kvinnor i konflikter ska stoppas.

– Utrikesministern fick en fråga om hur Sverige ligger till i arbetet med jämställdhet och svarade att Sverige, trots mycket och hårt arbete, fortfarande behöver ta itu med våld mot kvinnor och bli bättre på att integrera kvinnor i beslutfattande, både inom näringslivet och politiken, säger Mara Marinaki.

Moderator Mia Odabas frågade ut ministrarna Margot Wallström, Isabella Lövin och Ann Linde samt Svenska Institutets generaldirektör Annika Rembe under invigningen av jämställdhetskonferensen i Stockholm. Foto: Jenny Leyman

Kvinnors delaktighet i politik och näringsliv mäts ofta i nummer och andelar. Till exempel ökar andelen kvinnor i världens parlament stadigt. Var fjärde parlamentariker i världen var förra året en kvinna, enligt Världsbanken. För tjugo år sen var bara var tionde parlamentariker kvinna.

– Men vi bör alla vara medvetna om att vi inte bara kan räkna delaktighet. Utan det handlar om meningsfull delaktighet. Bara för att numren jämnar ut sig på slutet kan vi inte rida som hjältar mot solnedgången, säger Mara Marinaki.

Som exempel på det arbete som kvarstår att göra tar Mara Marinaki Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor och våld i hemmet, som flera länder inom EU ännu inte skrivit under. Nu senast var det Kroatien och inom kort, erfar Mara Marinaki, kommer även Grekland att skriva på.

Som ambassadör är det viktigt för Mara Marinaki att kunna tala utifrån det faktum att de länder hon representerar lever upp till det som hon reser runt i världen och predikar, som hon själv säger.

– Ska vi uppnå en global hållbar utveckling, som FN:s Agenda 2030 slår fast, måste vi införa inkluderande och fredliga samhällen där kvinnor får vara med på samma villkor som alla andra. Det var långt ifrån självklart att vi ens skulle få in ett särskilt jämställdhetsmål i Agenda 2030, men många tycks idag ha glömt bort hur hårt vi slet för det. Nu måste vi kämpa för att uppfylla målet, annars kommer vi inte uppnå Agenda 2030 överhuvudtaget, säger Mara Marinaki.

I den växande skaran deltagare på Sidas förkonferens dyker Madeleine Rees upp. Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor sedan början av 1990-talet och är sedan åtta år generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF). Hon tror det blir svårt att uppnå FN:s globala utvecklingsmål, eller Agenda 2030.

– Jag har jobbat för FN. Jag vet hur det fungerar. FN består av sina medlemsstater och ska vi uppnå fullständig jämställdhet på alla plan, såsom Agenda 2030 säger, behöver staterna genomföra radikala förändringar på alla nivåer. Vi talar om ekonomisk politik, vapenhandel och handelspolitik. Och det är för många medlemsländer alltför läskigt att ens tänka på, säger Madeleine Rees.

Madeleine Rees är sedan åtta år generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) Foto: Jenny Leyman

Det är, enligt Madeleine Rees, ett stort problem att jämställdhet och frågan om kvinnors rättigheter och säkerhet aldrig blir mer än siffror på ett papper. Ingen talar om verklig förändring. Hon tycker det är bra att ge kvinnor möjligheter att ta mikrolån för att kunna skapa egna företag och egen försörjning, men det sker inom ramen för ett ekonomiskt system som, enligt henne, är fel i grunden.

– Vi pratar inte om vem som anställer kvinnorna, på vems villkor de anställs eller tar lån, eller vilken typ av arbeten de får. Vi talar om att genomföra jämställdhet för alla, på alla nivåer i samhället, men än så länge rör det bara ett fåtal av alla världens kvinnor, säger Madeleine Rees.

För Madeleine Rees handlar det om att utmana patriarkala strukturer där männen i slutändan har makten. För att uppnå jämställdhet måste det systemet bytas ut mot en ny struktur där män och kvinnor arbetar tillsammans för allas bästa. Hon tar fredsprocesser som exempel. Det räcker inte med att kvinnor får vara med. De måste också få vara med och ta fram villkoren för själva arbetet med processen.

Under jämställdhetskonferensen i Stockholm lyfts kvinnors deltagande i fredsprocessen i Colombia. Jämställdhet och kvinnors rättigheter var en stor del av det fredsavtal som skrevs under för ett och ett halvt år sedan.

– Hur det går i Colombia är det för tidigt att säga, men titta bara hur lätt det var för fundamentalister inom kyrkan och politiken att spela ut genuskortet och argumentera för att om fredsavtalet skulle gå igenom skulle kvinnor genomföra massa aborter och bli homosexuella. Och så förlorade avtalet i folkomröstningen. Det är på en sådan banal nivå. Och det visar återigen att vi måste få med oss männen i det här arbetet, säger Madeleine Rees.

Madeleine Rees hyllar Sveriges feministiska utrikespolitik, men ser flera utmaningar med den. Det tycks till exempel som att andra delar av Sveriges regering inte i lika stor utsträckning anammat en feministisk politik. Att det numer finns ett kriterium för demokrati och mänskliga rättigheter för svensk vapenexport är ändå ett bevis på att något håller på att hända, erkänner hon.

Det är också i skuggan av de små framgångarna för jämställdhet som sker runt om i världen, som Madeleine Rees tycker man ska se vikten av jämställdhetskonferensen i Stockholm.

– Vi sliter alla var och en på sin kant, i ensamhet tills vi kommer till den här typen av forum och möter andra som också driver de här frågorna, på olika nivåer, inom regeringar, i parlament eller i civilsamhället. Det gör att det ändå känns som att det är möjligt att åstadkomma förändring.