Globaliseringsprofessor: Världen står inför en stökig tid

”Tänk dig ekonomin som en liten damm.”

David Autor, professor vid MIT-universitetet, talar snabbt och intensivt om den forskning som han har ägnat mycket av sin tid åt de senaste tio åren. Han är en av världens främsta experter på arbetsmarknaden och hur den påverkas av handel och ny teknik.

Poängen han är på väg att komma till är att ekonomer länge har tänkt fel om globaliseringen.

– Klassiska teorier säger att den här typen av chocker är övergående, som att kasta en stor sten i dammen. Det blir plask och vågor, men snart syns det inte längre. Ekonomin och arbetsmarknaden är tänkt att anpassa sig och hitta tillbaka till sin jämvikt. Men vad vi ser efter ”Kinachocken” är att dammens yta var frusen. Stenen lämnade ett varaktigt hål i ekonomin.

Det handlar om Kinas uppgång. Från ett fattigt och teknologiskt lågutvecklat land till världens främsta industrination och en ekonomisk stormakt

Den resan gick rekordsnabbt – och satte enorma avtryck i resten av världen. Först i form av arbetslöshet och sociala problem, men på senare år har landets frammarsch skapat nya slitningar. Geopolitiska spänningarna mellan väst och Kina kretsar kring sådant som kontroll över de nya 5G-näten och tillgången till strategiska råvaror.

David Autor, professor i nationalekonomi, vanar för ny stormaktskamp. Foto: Elin Åberg

USA:s ekonomi påverkades särskilt påtagligt av att Kina lyckades kicka igång snabb industriell tillväxt på 1990-talet och sedan välkomnades i Världshandelsorganisationen 2001. Nationellt var det visserligen en stor vinst. David Autor kallar faktiskt Kinas uppgång för en global triumf för mänskligheten, med tanke på att många miljoner människor inte bara i Kina lyftes ur fattigdom.

Men fläckvis, lokalt, blev det en olycka.

– Om en miljon jobb försvinner i ett land med 140 miljoner arbetstillfällen, då är det på det hela taget ingen stor sak. Men det var en stor sak i många samhällen. Arbetsgivare som har fungerat som ankare i samhället slogs ut. Företag inte bara krympte utan försvann, och samhället åderläts ekonomiskt.

Staden Hickory i North Carolina är ett exempel. Så sent som på 1990-talet flockades industriarbetare hit för att ta jobb hos stadens gamla möbeltillverkare. Arbetslösheten var under 2 procent. Men billiga sängar och stolar var just den sortens varor som Kinas exportindustri kunde konkurrera med, och många av Hickorys företag dukade snart under.

2010 var arbetslösheten över 15 procent. Den allra senaste forskningen visar att effekten av Kinachocken syns än i dag, säger David Autor.

– Det vi också har sett i sådana områden är många tecken på social nöd: Nedgång i antalet födda barn, fler ensamstående föräldrar, större fattigdom och dödlighet i missbruk eller självmord.

Det finns starka belägg för att Kinachocken ledde till en ökad politisk polarisering på de platser som fick känna på den.

Europa påverkades också, men i varierande grad. Nederländerna, Belgien och Irland upplevde en tydlig Kinachock. Sverige kom lindrigare undan, medan Tyskland inte påverkades alls.

Effekterna har också varit politiska.

– Det finns starka belägg för att Kinachocken ledde till en ökad politisk polarisering på de platser som fick känna på den. Men – och det tycker jag är viktigt – forskningen visar att flera chocker som västvärlden har upplevt den senaste tiden har haft samma effekt. Finanskrisen, ökad automatisering, större gap på arbetsmarknaden, sådant har fungerat som katalysatorer för politisk spänning. I hela västvärlden har arbetare utan universitetsutbildning upplevt att deras horisont har krympt.

När Kina släpptes in i världsekonomins finrum och handelsrelationerna normaliserades fanns det en tro på att landet skulle demokratiseras. ”Handel med Kina kommer att främja frihet”, sa president George W Bush när han skulle övertyga kongressen.

– Men så har det inte blivit, och resultatet är väldigt hotfullt för västvärlden. Vi har ett starkt ekonomiskt beroende av Kina på en lång rad områden och det är inte längre sant att våra intressen sammanfaller. Det finns också en känsla av att gamla sanktionsmedel inte går att använda mot Kina. Därför tror jag att vi står inför en stökig tid.

David Autor kallar det en ny fas av stormaktskamp.

– En del säger att det kommer bli dyrt för USA och Europa att gå i klinch med Kina. Men jag tror inte att det finns något riktigt alternativ. Vi kan inte ignorera alla problem: Brott mot mänskliga rättigheter, militär aggression, patentstölder, den statliga inblandningen i industrin och så vidare.

Inom EU är ett av svaren på detta fientligare geoekonomiska läge något som kallas ”strategisk autonomi”. En idé som går ut på att säkra försörjningen av viktiga råvaror och produkter, gärna oberoende av just Kina.

– Kinachocken handlade om branscher som inte var välbetalda eller hade någon säkerhetspolitisk betydelse. Frågan nu gäller branscher som är strategiska – telekom, mikrochip, ny energiteknik, infrastruktur, artificiell intelligens.

Han varnar samtidigt för tanken att det ska leda till många nya jobb i Europa och USA om länderna lyckas frigöra sig mer från Kina.

– Jag är till exempel glad över att Apple finns i USA. Det ger massa fördelar för USA som land och ekonomi, men man ska komma ihåg att det inte är en stor arbetsgivare. Argumenten måste handla om säkerhetspolitik eller andra strategiska faktorer.

– Vad jag tror att vi kommer att se från Joe Biden är ett större intresse för multilaterala lösningar. Om USA och Europa går ihop och gör livet svårare för Kina, då kan det få effekt. Om Kina lyckas spela ut USA och Europa mot varandra, då vinner de, säger David Autor.

