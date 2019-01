Google allt mer pressat om felaktig datalagring

Granskningen i Sverige inleds efter klagomål från organisationen Sveriges Konsumenter. I en skrivelse som innehåller 79 punkter kritiserar Sveriges Konsumenter hur Google använder platsdata för att samla in och använda uppgifter om hur användare rör sig.

”Det här är ett klagomål som lyfts fram av flera europeiska konsumentorganisationer och som potentiellt berör en stor mängd personer. Därför vill vi utreda detta för att säkerställa att Google har följt reglerna i dataskyddsförordningen,” skriver Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin i ett pressmeddelande.

Datainspektionen kommer att granska om insamlingen och användningen av data bryter mot EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018. Google har nu fram till och med den 1 februari på sig att svara på ett antal frågor om hur datainsamlingen går till.

Även i Frankrike finns kritik mot Google. På måndagen meddelade CNIL, dataskyddsmyndigheten i Frankrike, att man stämmer företaget på 50 miljoner euro, uppger AFP. Google anklagas för att ha brutit mot GDPR.

Klagomålen kommer från föreningarna None Of Your Business (NOYB) och Quadrature du Net som hävdar att Google saknar rättslig grund för insamling av användarnas personuppgifter för sina tjänster, inklusive målstyrd reklam.

Google har tidigare kritiserats för att spåra sina användares rörelser — även om personen sagt nej.