Googles vd Sundar Pichai: Jag sover inte bra om natten

Mannen som leder världens mest inflytelserika företag växte upp på en gata i Indien, en gata där bara en familj hade en telefon.

Hans familj ställde sig i kö för att också få en. Efter fem år fick de gatans andra.

Det är märkligt, men ändå fullständigt logiskt, att en person med den bakgrunden leder Google. Sundar Pichais första flygresa i livet var när han flög från Indien till det prestigefyllda Stanford-universitetet. Han hade knappt rört en dator innan han kom till USA för att studera, innan han blev ingenjör, eller mer specifikt, datavetare.

Det är en framgångssaga som saknar motstycke, men den har ett pris.

Sundar Pichai är den sortens person som ser ett problem som ett slags förhållningsregler, ett gäng begränsningar, som man kan bygga en teknisk lösning för att hantera. Och Google spelar en mycket större roll i vår vardag än de flesta av oss tänker på.

För att få lite perspektiv, låt oss överblicka vad Google spelar för roll i ditt och mitt liv. Det finns självklarheter – som att Googles algoritm bestämmer vilka svar du ska få när du googlar. (Ett ord som förresten inte fanns för tjugo år sedan.) Men sen är det allt det där andra: som att du använder Googles kartor för att hitta i städer, som att annonserna du ser på nätet till stora delar styrs av Google, som att många människors privata e-post ligger på Googles e-post-program Gmail. Dina läkartider finns kanske i Googles digitala kalender. Barnen går i skolor som använder Googles ordbehandlingsprogram. Och den överlägset vanligaste telefonen på jorden är en som styrs av Android, ett operativsystem från Google. Behöver du hjälp att läsa en text på ett annat språk kanske du använder Google Translate. Du (och särskilt dina barn) kanske tittar på videos på Youtube, som ägs av Google. Och om du använder de modernaste av Googles redskap, som till exempel deras röstassistent, då kanske du har morgnar där du pratar mer med Google än du pratar med en riktig människa.





Och – som det har visat sig – Google har inte bara hjälpt människor att hitta information, de har också hjälpt människor att hitta propaganda, desinformation och på grund av Youtubes algoritm har också ett antal människor radikaliserats, uppmuntrats till hat och våld.

Sundar Pichais utbildning har tagit honom till toppen av företagsvärlden. Foto: Nancy Pastor

Och den som är ytterst ansvarig för allt detta, för detta enorma företag som världen både fruktar och beundrar, är en man som känns som en väldigt typisk ingenjör. Han är vänligt leende, han talar långsamt och begripligt och hans sätt att betrakta världen är typiskt för ingenjörer: världen är ett tekniskt problem och ska hanteras på det sättet.

– Vårt mål är att hjälpa till med att organisera all världens information och göra den tillgänglig för alla och användbar, säger Sundar Pichai.

Det han säger har varit Googles mål i många år, men på sistone har det utvecklats och förfinats – nu betonar han och de andra höga cheferna på Google som jag träffar att målet är mer inriktat på att hjälpa människor i deras vardag.

Sundar Pichais mamma försörjde sig som stenograf och hans pappa var elingenjör. Familjen fick två söner och de båda bröderna fick sova i vardagsrummet i familjens tvårumslägenhet. Det var Pichais mamma som inpräntade i honom hur viktigt det var att utbilda sig. Det är också utbildningen som tagit honom till toppen av företagsvärlden.

Jag är i Googles absoluta hjärta, inne på Googleplex som området heter, och vi är fyra reportrar från Europa som tillsammans har fått en halvtimmes intervju med Sundar Pichai.

Bild 1 av 6 Fri mat är bara en av de förmåner som Googles anställda har. Foto: Nancy Pastor Bild 2 av 6 Googles 57.100 anställda har ändlöst många alternativ att välja på till frukost, lunch och middag. Foto: Nancy Pastor Bild 3 av 6 De anställda väntar på fria transporter inom Googleområdet. Foto: Nancy Pastor Bild 4 av 6 Det började med 650 cyklar - nu finns det 1.000 cyklar för anställda att använda för att cykla på Googles område. Foto: Nancy Pastor Bild 5 av 6 Googleplex är Googles huvudkontor i Mountainview, Kalifornien. Foto: Nancy Pastor Bild 6 av 6 Det mesta av Googles verksamhet styrs från huvudkontoret i Kalifornien. Foto: Nancy Pastor Bildspel

Härifrån styrs det mesta av Googles verksamhet, ifrån förorten Mountainview, som tidigare låg en halvtimmes pendling från San Francisco, men dit det numera, bland annat på grund av tusentals Google-anställda, kan ta dubbla tiden att ta sig med bil.

Sundar Pichai kommer med lätt studsande steg in i konferensrummet. Han ler, nästan lite osäkert, och hälsar artigt, mycket artigt. Som om han skäms över all uppmärksamhet han omedelbart får av oss som väntar på honom. Och ingenjören, med sina prydliga lösningar, kommer att få svara på frågor om den röriga världen, där människor systematiskt försöker använda Google för sina egna syften, där Googles globala lösningar har mött motstånd. Inte minst genom den så kallade techlashen - där allmänheten blir mer och mer skeptisk mot de stora teknikföretagens tjänster.

Sundar Pichai Position: VD för Google sedan augusti 2015 Familj: Fru och två barn Ålder: 47 år Född och uppväxt i staden Madurai, i delstaten Tamil Nadu, i Indien. Innan han började på Google 2004, arbetade han på elektronikföretaget Applied Materials och sedan på managementkonsultfirman McKinsey & Company. Visa mer

Den franske reportern kommer att anklaga Google – och Sundar Pichai – för utpressning. Frankrike har nämligen krävt att Google ska betala för att få publicera sökresultat från tidningsföretag. Fransmännen (och EU) tycker att Google skor sig på journalistbranschen samtidigt som de utarmar den. Och Google har, förenklat, svarat att de inte kommer att betala. Men säger att om fransmännen vill undvika att bli citerade (gratis) av Google kan de slippa det. Något som naturligtvis skulle sänka trafiken till de franska nyhetssajterna rejält.

Gör som vi säger, eller förlora inkomst och relevans, kan man sammanfatta Googles hållning. Det är därför den franske reportern kommer att använda ordet utpressning.

Den brittiske reportern kommer att fråga om hur Google har utnyttjat sin monopolställning och den italienska journalisten har frågor om när Youtube sålde data om barns surfvanor till annonsörer.

Det är frågor och konflikter på så många stora områden att det skulle räcka för tjugo vd:ar. Kanske är det därför som det är ett tjugotal personer från Google inblandade i vårt besök. Pr-människor på de stora tech-bolagen vill nog att deras chef ska vara som Apples framlidne vd Steve Jobs. En visionär, inte en försäljare. En thought leader, som det heter på trendig företagslingo. En person som lanserar produkter så att det låter som ett Ted-talk, ni vet de där populära föreläsningarna på Youtube där verbala människor levererar enkla och underhållande lösningar på universums olika problem. Men förhoppningarna om en försäljare som låter som messias har inte infriats.

Prestigebygge: Det kommande Google-kontoret ser än så länge ut som ett cirkustält. Foto: Nancy Pastor

Apples vd Tim Cook är ingen Steve Jobs, och varje gång han säger att Apples nya produkt är det bästa de någonsin har lyckats åstadkomma låter det lite löjligt, för varför skulle det inte vara det? Teslas pr-team har det ännu värre, de är nog bara tacksamma så länge inte deras vd Elon Musk röker marijuana i direktsändning.

Om Elon Musk framstår som en Bond-skurk i sina framträdanden, så är Sundar Pichai uppenbart plugghästen längst fram i klassrummet. Men denna vänliga plugghäst bär det yttersta ansvaret för att EU har straffat Google med miljarder i böter.

Googles makt är så stor och verksamheten så omfattande att snart sagt varje område har en koppling till Google eller kommer att få det. Och det kan gå fort. Googles digitala betalningssystem Google Pay introducerades i Indien för drygt ett år sedan och redan sköts tio procent av hela Indiens handel utan kontanter. Caesar Sengupta, som är en av de ansvariga för Google Pay säger att han själv är häpen över hastigheten i expansionen.

Ingenjören som letar lösningar, som hittar sätt att tratta in den röriga verkligheten i digitala strukturer.

Sundar Pichai är beundrad i Indien - för sitt sätt att ta sig till toppen. Foto: Nancy Pastor

Och Sundar Pichai är oerhört populär i Indien.

– Han är ett fenomen, säger en indisk reporter som jag talar med. Han har ju verkligen lyckats ta sig till toppen.

När Google talar är det ofta om att de vill vara till nytta för människor. Men de har också varit till nytta för människor som de inte hade tänkt vara till nytta för.

Vi kan göra rätt till 99,9 procent och ändå göra misstag

Mars 2019 – en man springer in i en moské i Christchurch i Nya Zeeland. Han skjuter med automatvapen. Direktsändningen från hans kamera går rakt ut på Facebook och det tar inte lång tid innan filmandet från massakern börjar spridas på Youtube. 51 människor mördas. Facebook raderar över en miljon kopior av videoklippet och Google gör liknande åtgärder för att få bort materialet från sina plattformar. Dessutom ser Google till att den som söker efter material om Christchurch ska få resultat från trovärdiga nyhetskällor, som The New Zealand Herald eller USA Today. Men spridningen av filmerna är snarare slutpunkten på en process som Google och särskilt Youtube i högsta grad har deltagit i.

Flera granskningar, bland annat i New York Times, visar att Googles rekommendationsalgoritm på Youtube lett folk till radikalt innehåll. Även människor som inte på egen hand har sökt efter det har blivit hänvisade åt det hållet. Detta eftersom den artificiella intelligensen kan se på personens tidigare sökningar att den skulle kunna tänkas vilja se sådana videos.

”Vi tar vårt ansvar för innehållet på allvar” säger Sundar Pichai. Foto: Nancy Pastor

Google, ett företag som säger sig vilja hjälpa, råkar ge makten åt en algoritm som bokstavligen dammsuger planeten på människor som befinner sig i den sortens sinnestillstånd att de kan vara mottagliga för radikalisering.

Youtube är en viktig del av radikaliseringsprocessen – IS, vit makt-rörelsen. Som vd för Google, hur ser du på det?

– Vi är ett innehållsdrivet företag och vi tar vårt ansvar för innehållet på allvar. Vi vill göra allting rätt.

Och han sätter ribban högt.

– Vi kan göra rätt till 99,9 procent och ändå göra misstag. Vi ser att mängden problematiskt innehåll på Youtube är mindre än en procent. Men ingen mängd är acceptabel. Vi vill få ner det så mycket som möjligt.

Ett besök på Googles högkvarter är värt att föreviga. Foto: Nancy Pastor

Och de försöker, fortsätter han, arbeta proaktivt, med att se till att det finns innehåll som är positivt.

– Vi försöker motverka terrorism, desinformation. Visst finns det fall där vi tydligt hamnar fel, men vi försöker förbättra det med en kombination av bättre maskininlärningssystem och fler människor som granskar innehållet. Och vi tar bort mycket innehåll. Det mesta vi tar bort har inte ens hunnit bli sett av någon människa.

Det svåraste är att inte alla är överens om vad som är ett problematiskt innehåll

Samtidigt så återvänder han till ett argument som Google har använt förut och som även Facebook har hållit fast vid.

– Det svåraste är att inte alla är överens om vad som är ett problematiskt innehåll. Det gör det svårare för oss att dra gränsen. Men vi tittar på bättre sätt att göra detta.

En gång i tiden var Googles inofficiella motto: ”Don't be evil”, men det har ersatts med ”Do the right thing”. Det kan verka som en subtil skillnad, men att undvika att vara ond är ändå en helt annan sak än att sträva efter att göra rätt. Och när den strävan ändå innebär att människor mördas inför miljonpublik, då är det uppenbart att den ingenjörsmässiga hanteringen av vår kaotiska värld inte alltid fungerar. Och den som har det yttersta ansvaret sitter mittemot mig och förklarar hur tekniken ska finjusteras.

Du är ju vd och detta som sker är ju fruktansvärda saker, hur sover du om nätterna?

– Jag sover inte bra, så är det. När Google och Youtube gör fel så ser hela världen det. Jag känner ett djupt engagemang i detta. Det är viktigt att vi gör rätt.

Han berättar att de i kampen mot desinformation har förändrat sin sökmotor. Sedan ungefär en månad är googlandet justerat så att originaljournalistik ska hamna högre upp i sökningarna.

Googles kontor dominerar gatubilden i Mountainview, Kalifornien. Foto: Nancy Pastor

Google gjorde i somras en skärpning av reglerna som har lett till att 17 000 Youtube-kanaler tagits ner.

När Googles vd svarar på den här sortens frågor så har han hela tiden ett perspektiv som är hisnande. Hans svar är alltid globala eftersom Google kanske är det mest globala företaget av alla i världen. Så när den franske journalisten ställer honom till svars över hur Frankrike behandlas, då får han beskedet att Frankrike förstås kan stifta sina egna lagar, men det vore ju bättre om OECD fattade ett beslut som gällde för alla länder.

Två inflytelserika politiker tar strid med de stora techbolagen. Den amerikanske presidentkandidaten och senatorn Elisabeth Warren och den danske konkurrenskommissionären Margrethe Vestager. I Vestagers regi har EU gett Google många miljarder i böter för att de utnyttjade sin monopolställning. Google säljer annonslösningar, men de är också en e-handelsplats. Det innebär att de konkurrerar med sig själva och – enligt EU – så har de utnyttjat detta och gett sig själva fördelar. En av Googles högsta chefer på området sökning, Ben Gomes, säger att det är vattentäta skott mellan sökmotorn och försäljningsverksamheten, men det har inte EU hållit med om.

Dessutom har vi också EU-regleringen med den så kallade länkskatten, att Google borde betala för att få länka vidare till upphovsrättskyddat material, den som den franske reportern frågade om, eftersom Frankrike införde den först i EU.

De som arbetar på Google kallar sig själva för Googlers. Och de som är nyanställda kallas för - Nooglers. Foto: Nancy Pastor

Och ett ännu större hot kan Elisabeth Warren vara för hon har föreslagit en påtvingad splittring av de gigantiska tech-företagen. Google skulle kanske bli tvingat att bryta ut Youtube, eller annonsverksamheten, eller något annat, i USA. Facebooks vd Mark Zuckerberg sa nyligen, i en läcka från ett internt möte, att om de tvingades att dela upp sig skulle de stämma den amerikanska staten. Men Sundar Pichai har en helt annan inställning:

– Vi är ett storskaligt företag, precis som internet. Det är rimligt att regeringar som vill skydda sina medborgare tänker ut sätt att göra det på.

Men samtidigt menar han att världens regeringar är på efterkälken och att EU är ett föredöme.

– Det behövs viktiga regleringar inom teknikområdet. Ta GDPR, ett utmärkt exempel. Det behövs ett tydligt ramverk för privatlivet. Och företag har fått en tydlighet i hur de kan designa sina produkter och hantera användardata. Förhoppningsvis är det en inspiration för resten av världen.

Med tanke på hur det har gruffats om GDPR kan det verka förvånande att Googles vd tvärtom menar att det är något som hela planeten borde ta efter. Men det är helt i linje med ingenjörstänkandet. GDPR sätter gränser, förtydligar ramarna, och då kan ingenjören få arbeta ifred inom de förutsättningarna.

Foto: Nancy Pastor

Där Mark Zuckerberg valde angrepp som försvar mot en statligt beordrad uppdelning av Facebook, så har Google en betydligt ödmjukare framtoning. I alla fall mot oss journalister som kommer från EU.

– Det är inte vi som bestämmer hur stort ett företag kan vara. Det vi kan göra är att arbeta hårt och göra produkter som förbättrar människors liv.

När Google startade för tjugo år sedan hette huvudkonkurrenten Altavista och var en sökmotor som helt enkelt skannade alla sidor på internet och visade upp dem. Det fanns ju inte så många på den tiden, så det gick att visa alla. Men när sidorna ökade exponentiellt blev Altavista svårt att använda, man fick bläddra igenom hundratals resultat för att hitta det bästa.

Sergey Brin och Larry Page skapade en metod som skulle göra att datorn själv kunde lista ut vilka träffar som var mest relevanta och som borde visas först – pageranking-systemet. Det briljanta var idén om hur datorn skulle kunna veta att en webbsida var bättre än någon annan. Den gjorde det enkelt genom att räkna hur många andra sidor som länkade till en särskild sida. Många länkar till en sida gav en hög placering på Googles lista. Både Sergey Brin och Larry Page studerade på Stanford, inte långt från Googles nuvarande högkvarter. Brin kom från Ryssland och hade en avog inställning till censur och förtryck, något som skulle visa sig viktigt under Googles framväxt.

Det var algoritmerna som gjorde Google stort, sopade banan med all konkurrens och fortfarande, tjugo år senare, är inställningen att algoritmer är vägen framåt. Och de två killarna från Stanford med en smart idé har förvandlats till ett företag som vill vara allting. Den som jobbar på Googles huvudkontor, i Mountainview, kan uppleva det på nära håll: här är gymmet gratis, här är cykeln gratis, här är till och med maten gratis. Varje dag bjuder Google sina medarbetare på 279 000 måltider.

Om radikaliseringen med hjälp av Youtube är något som oroar, är artificiell intelligens något som världens forskare allt oftare varnar för. Vad händer när maskiner som är miljoner gånger snabbare än människor, kan börja tänka själva?

Och det är inte bara människor utanför Google som oroar sig för detta, en av deras ingenjörer sa nyligen upp sig. Hon har offentligt kritiserat sitt gamla företag för att inte ta tillräckligt hänsyn till konsekvenserna av att till exempel drönare styrda av artificiell intelligens kan användas i krig.

Några av Googles mest kända varumärken bildar en ordfläta på huvudkontorets vägg. Foto: Nancy Pastor

Men perspektivet från Googles VD är ett annat.

Vad tror du om riskerna för att en artificiell intelligens designad av Google startar ett krig?

– Vi har inte hunnit så långt inom artificiell intelligens, säger Sundar Pichai och ger ett exempel: Om du i dag försöker söka med en komplex sökfråga: ”Berätta något som händer nästa vecka på den här tiden vid den här platsen”, då får vi kämpa för att få rätt svar.

Och fortfarande är artificiell intelligens i ett tidigt utvecklingsskede, tycker han.

– Vår artificiella intelligens behöver titta på en miljon bord innan den lär sig upprepa att något är ett bord. Ett barn kan se två bord och sedan vet det hur det känner igen ett bord.

Svaret är ett klassiskt svar från en ingenjör. Och han svarar också på frågan utifrån en ingenjörsmässig definition av artificiell intelligens. Naturligtvis har han rätt i att vi varje dag stöter på en artificiell intelligens som är så korkad att den inte ens kan förstå grundläggande begrepp. Men samtidigt, det räcker att en del av ett system tas bort ifrån mänsklig kontroll för att stora katastrofer ska kunna inträffa.

Googles Gbike - en cykel som anställda kan använda gratis. Den togs fram i en designtävling för några år sedan. Foto: Nancy Pastor

Sundar Pichai skulle säkert inte kalla flygplanstillverkaren Boeings styrsystem för en artificiell intelligens. Men det som hände var ändå något som kan inträffa varje gång människan överlåter avgörande beslut åt en maskin. Boeing hade flyttat tyngdpunkten på flygplanet för att spara bränsle, och det gjorde att det fanns en ökad risk för att planets nos skulle peka så högt upp att planet inte längre skulle kunna gå att styra.

Så Boeing införde ett system som gjorde att om nosen pekade upp i en viss vinkel, skulle planet automatiskt trycka ned nosen med kraft, och upprepa detta tryck var femte sekund, eller tills planet åter hade rätt vinkel mot marken. Problemet var bara att den del av planet som skulle tala om vinkeln mot marken gick sönder och skickade felaktiga data till planets system. Systemen började trycka nosen mot marken, fast det inte behövdes och 346 människor dödades i två krascher. Förenklat kan man säga att Boeing tog ifrån piloterna makten över sitt flygplan och gav det till en maskin, en maskin som visade sig vara för korkad för att begripa vad som var upp och vad som var ner.

Men ur ingenjörens perspektiv är detta inte artificiell intelligens.

– Vi utvecklar artificiell intelligens på ett öppet sätt, publicerar forskning och har tydliga principer och riktlinjer. Jag förväntar mig att vi längre fram kommer att få tydliga regleringar för artificiell intelligens.

Sundar Pichai blir fotograferad på Googles huvudkontor. Foto: Nancy Pastor

Google präglades länge av de två grundarnas visioner, det är tydligt att även Sundar Pichais personlighet påverkar Google. Och det märks även hos oss här i Sverige, inte bara genom att vi använder Googles produkter, utan också för att Google investerar stora summor. Häromveckan fördubblade Google sin förnyelsebara energikapacitet i Sverige och Finland. Det handlar om sol- och vindkraft. Google är sedan två år tillbaka världens största uppköpare av förnybar energi.

När blir Google klimatneutralt?

– Isch, frustar Sundar Pichai på frågan, antagligen eftersom han vet vilket stort åtagande det skulle vara.

– Vi gör allt vi kan så fort som vi kan. Men det finns mer att göra. Sverige är ett bra föredöme, som land trycker ni på hårt. Det är väldigt bra.

Frågan om vart Google är på väg kommer att fortsätta att handla om vart vd:n är på väg. Det finns ytterligare många frågor att ställa, men jag vill försöka förstå hur mannen som växte upp utan en dator förhåller sig till sitt förflutna.

Vad sa din mamma när du berättade att du blivit erbjuden posten som vd för Google?

Sundar Pichai hajar till när han får frågan, det blir en häpen tystnad bland de skarpskjutande reportrarna, han skrattar och för första gången kommer inte svaret automatiskt. Han tystnar och det syns att han är tillbaka i ögonblicket, hans ansiktsdrag mjuknar, pojken som ska vara bäst i klassen.

– Min mamma, det hon mest oroar sig för är min hälsa och att jag skulle ha tid att vara med min familj. Det var de två viktigaste sakerna hon sa och det säger hon fortfarande.