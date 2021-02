Göran Persson försvarar Swedbanks utdelning

Debatten om aktieutdelningar under coronapandemin missar målet, anser Swedbanks ordförande Göran Persson.

– Att avstå från utdelning är att skicka en mycket olycklig signal, säger han.

På måndagen röstade ägarna för styrelsens förslag att dela ut 4,35 kronor per aktie för år 2019, en utdelning som ställdes in under 2020.