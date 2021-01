”Göteborg har aldrig varit i ett mer spännande läge” – Roger Holtbacks stad börjar i dag fira 400 år

Någon kilometer åt nordost, i Kålltorp: Arbetarhemmet. Uppväxthemmet.

Någon kilometer åt sydost, i Örgryte: Villan där han och hustrun Pia fram till för fem år sedan höll de mytomspunna glöggminglen.

Någon kilometer åt nordväst, i Vasastan: Kontoret varifrån han leder sitt ensamända investeringsbolag.

Någon kilometer åt väster: Hvitfeldska gymnasiet och Handelshögskolan där han och storebror Jan Eliasson, diplomatnestorn, gick.

Sex kilometer åt nordost: Kvibergs kyrkogård där han som ung jobbade två somrar tillsammans med Ingvar Oldsberg, ”vi tillhörde gräsgänget”.

Roger Holtback har i flera decennier varit något av en spindel i det omtalade göteborgska nätverket. Här en bild från 2010 då han och hustrun Pia deltog i kronprinsessan Victorias och prins Daniels mottagning på länsresidenset. Till vänster om Victoria dåvarande landshövdingen Lars Bäckström. Foto: Adam Ihse/TT

Fjorton kilometer åt nordväst: Volvo Cars huvudkontor i Torslanda där han var vd 1984-90 – innan rader av andra chefsroller och som ägare i näringslivet grundat en närmast unik position som en spindel i det omtalade göteborgska nätverket.

... och 15 våningar inunder Hotel Gothia-taket och dimman, där vi bett att få ta bilder: kontoret för Svenska Mässan, hjärtpunkten i mötesstaden som brukar ha två miljoner besökare ett pandemifritt år, där han sedan 20 år är styrelseordförande.

Göteborg fyller 400 år – i dag börjar klockorna ringa 4 juni år 1621 satte kung Gustav II Adolf sin namnteckning på vad som kom att bli Göteborgs stads privilegieurkund. Det har kommit att räknas som stadens grundande och därför firas i år 400-årsjubileet. Till viss del. Åtskillig festivitas har av pandemiskäl flyttats fram två år. Men redan i dag går firandet att höra. Med inledning på nyårsaftonen spelas nämligen dagligen Göteborgs jubileumslåt den symboliska tiden 16,21 i klockspelet i Tyska Christinae kyrka. Med anledning av jubileet har DN bett några profilerade röster berätta vad de tänker om staden, dess läge och framtid. Först ut är den levande näringslivslegenden Roger Holtback. Visa mer

Roger Holtback är på många sätt 400-årsjubilaren Göteborg och en självklar person att vilja tala om staden med. När vi frågar om favoritplats och han efter visst funderande berättar att han gärna börjar dagen med en promenad runt Delsjön, säger han:

– Jag tror att jag tillhör de som kan Göteborg utan och innan. Jag tycker om att åka runt och tittar på allt som byggs, jag kollar stadsplaner, jag kan njuta av stans utveckling. Jag åker runt i Angered, i Bergsjön, jag tycker mig kunna Mölndal utan och innan. Jag tror att det hänger ihop med min kärlek till Göteborg.

Roger Holtback på en bild från 1990, då han var vd för Volvo Personvagnar. Foto: Tommy Svensson

Stadsplaneraren i honom har sedan länge funderat på hur älven, denna avdelare, ska kunna överbryggas.

– Redan när vi i Volvos Advisory board on architecture and design pratade utveckling sa jag att vi borde se till att vi precis som Paris har tätt med broar längs hela älven. Kunde vi kanske bygga en kanal för fartygen? Jag väckte även frågan om skeppen på Göta älv kunde gå via Nordre älv uppe i Kungälv i stället.

(Denna idé har framförts i olika faser, en bedömning 2009 pekade mot en prislapp på 10-15 miljarder, utöver belastningen på känsliga naturvärden.)

Vi frågar Roger Holtback vad Göteborg borde ge sig självt i 400-årspresent. Han svarar inte ”linbana” – även om han säger att ”idén var intressant, den skulle kanske lösa ett problem”. Inte heller ”saltvattenpool i älven”, som, möjligen i nedskalad form, nu utlovas kunna ta emot badsugna sommaren 2022. Han svarar:

– Ge oss en riktig plats i världen! Stadens hela historia bygger på att vara en del av den. Att förstärka den positionen, att känna stolthet över den.

Ge oss en riktig plats i världen! Stadens hela historia bygger på att vara en del av den

Göteborg saknar inte problem. Ändå säger du att du ser goda framtidsmöjligheter?

– Vad är Göteborg, egentligen? Den började som en mer internationell stad än de flesta vet. 1621 tror jag att city council (stadsrådet) hade en majoritet av utländska medborgare. Skottar, engelsmän, holländare. Göteborg har heller aldrig invaderats utan ständigt varit landets port mot väster.

Ostindiefararen Götheborg är en replika av det skepp som gick på grund och sjönk år 1745. Foto: Tommy Svensson

Holtback går igenom utvecklingsskedena. Ostindiska kompaniet och de förmögenheter som skapades och investerades, filantroper som Chalmers, Sahlgren, Carlander. Sven Wingquists uppfinning av det sfäriska kullagret som gav SKF, som gav Volvo. Han säger:

– Det råder ingen tvekan om att vi är i en period som kan skapa det nya Göteborg som en ledande kunskaps- och kompetensstad. Vi har två universitet, vi har tre science centers och ett varierat näringsliv. Alla kanske inte kan se pusslet.

Svenska Mässans styrelserum. Roger Holtback har lett styrelsen i två decennier. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Han minns hur farfar jobbade i hamnen där han själv kunde jobba extra ”så jag slapp ta studielån”, innan 22.000 jobb bara försvann när varven lades ner. Hur ”Göteborg var deprimerat, en krisstad” när han 1983-84 blev vd på Volvo Personvagnar. Hur han då tog fram ett utbildningsprogram för 20.000 anställda.

– Jag byggde upp en story om att varvsindustrin inte hade läst framtiden rätt, men att vi skulle göra det.

När stadens nästa stora smäll infann sig, fastighetskrisen 1991, hade han en annan central roll, i koncernledningen för banken SEB (innan han 1993 blev vd för Bure Equity, bildat med pengar från de avvecklade löntagarfonderna, och där, inte sällan tillsammans med S-politiker, privatiserade inte minst sjukvård).

Göteborgare kan än i dag få rysningar vid påminnelse om hur en gång stolta Gotabanken närmade sig obestånd och regeringen 9 september 1992 tvingades gå in och och skydda spararna.

Vi banker i Göteborg satte 17 fastighetsbolag i konkurs

I dag drivs krisen av ett virus och i höst har han tillbringat mycket tid i den egna skogen utanför Jönköping. Ett effektivt sätt att hålla corona-avstånd.

Holtbacks glögg ville alla bli bjudna till När Roger Holtback kommer på tal nämns ofta glöggen. Tillställningen före jul i paret Roger och Pia Holtbacks hem dit ”alla” ville bli bjudna upphörde för fem år sedan. – Det körde vi under 25 år, säger han – Syftet var inte att vi skulle ha ett evenemang. Vi sa vi måste han en mötesplats för de som inte kommit in i Göteborg ordentligt, för de som är nya här. Det expanderade på det viset. Alla kom för att för att knyta kontakter och fick med sig ett otroligt nätverk. Jag tror att det har hjälpt flera av de betydelsefulla som kommit hit. Visa mer

Men sen, säger han...

– ... när den här krisen är över, står Göteborg här med ett av de största expansionsprogram vi har sett i Sverige över huvud taget, med en mycket mer diversifierad näringslivsstruktur. Visst är tillverkning är fortfarande viktigt här men vi ställer om i ett rasande tempo. Den kräver en breddad kompetens. Vi lämnar förbränningsmotorerna, vi tittar på vätgas, självkörande fordon, allt detta! Stockholmarna gillar det inte, men det vi utvecklar här faktiskt ett litet Silicon Valley.

En brasklapp slänger han ändå in:

– Om vi tar vara på det, och om vi kan rekrytera högklassig kompetens. Visst, vi saknar som andrastad en del, men det är inte säkert att vi ska ha detta.

”Andrastad”, second city... därmed är samtalet inne på Göteborgs omtalade förhållande till huvudstaden.

Bryr sig göteborgare för mycket om Stockholm? Eller är det ett passerat kapitel?

– Vi ska aldrig jämföra oss med Stockholm som är en huvudstad med allt det för med sig. Men jag tycker nog att stockholmare ser på och talar om Göteborg med mer respekt nu. Sverige är centralistiskt, i nivå med Frankrike. Jag skulle vilja se mer av decentralisering, till exempel genom att flytta fler myndigheter. Framförallt hade det behövts ett ordentligt mediahus i Göteborg. Jag gläds dock av att både TV4, SVT och DN visar fler inslag härifrån. Göteborg ska utveckla sig som just så kallad second city.

Jag tycker nog att stockholmare ser på och talar om Göteborg med mer respekt nu

Holtback har en referens i sina båda söner som jobbar i Stockholm.

– Göteborg är mycket modernare än goa gubbar. Det finns en spänning här. Jag brukar säga till sönerna att ”ni kommer att komma tillbaka”, ”vi vet” svarar de. Storgöteborg bygger sin framtid på att vi är kommersiella och industriella och det är konkurrenskraft regioner emellan det handlar om i framtiden.

Om Göteborg inte längre är goa gubbar, vad är staden då?

– Det är lätt att fastna vid hårda saker, som byggnader och aktiekurser. Men Göteborg har en kultur. Det är därför jag bor här. Jag har rest och sett det mesta, förutom Antarktis. Göteborg står för en internationell karaktär, men framför allt för en kultur och en attityd av lättsamhet. Vi har en förmåga att inte ta oss själva på så stort allvar som andra. Vi tycker att det är härligt att kunna fungera tillsammans.

Finns inte en viss risk för självbedrägeri här?

– Det här med att vara andrastad betyder mer och mer, där finns inte det byråkratiska som präglar huvudstäder. Jag är själv lillebror, man måste ta för sig lite mer. Hitta en karaktär. Vi har inte media eller byråkratin. Det måste bygga mer på privat kapitalism, och det ger större frihet. Vi måste sträva efter att bygga en kultur så folk trivs, bygga in mjuka värden. Men viktigast blir ett näringsliv som expanderar på sina egna meriter och det kräver ett klimat som bygger entreprenörsanda.

Roger Holtback på språng på Skånegatan i sitt Göteborg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Här sneddar samtalet in på Svenska Mässan. Den drivs av en privat stiftelse där allt överskott investeras i rörelsen. Stadgarna säger att tre styrelseledamöter ska utses av kommunen. DN skrev nyligen om att Mässan har haft samtal med Göteborgs stad om möjligheter till någon form av ekonomisk uppbackning. Coronapandemin har tvingat Mässan att säga upp över 400 anställda.

Kommer ni att klara er? Många undrar nog vad som händer med det fjärde hotelltornet, det ni kallar +One?

– Det kommer att bli tufft ett tag. Vi kommer att ta oss igenom 2021, men inte utan uppoffringar. +One-projektet lever men jag säger inte mer just nu. Vi behöver nog massera det en del.

Så här såg den vinnande bidraget ut i arkitekttävlingen för att utforma Svenska Mässans fjärde torn, det s k +One-projektet. Foto: Tham & Videgård Arkitekter

Göteborg har till och med politiska inriktningsbeslut på att dubblera turistbesöken till år 2030. Svenska Mässan lever på fysiska möten, medan pandemin driver fram digitala sådana.

– Men är det inte det som alla längtar efter nu? Att få träffas? Jag tror att det privata resandet kommer ta väldig fart när pandemin är under kontroll. Petter Stordalen kallar det för en soluppgångsindustri. Det tror jag på. Affärsresandet kommer säkert att effektiviseras, det kan vara bra egentligen.

Så här tänker sig Volvobolagen det nya upplevelsecentret World of Volvo invid Liseberg och Svenska Mässan. Foto: Henning Larsen Architects

Holtback pekar åt söder.

– Om man tittar här, där vi sitter, fem-sex år framåt. Då har vi rulltrappor hit in direkt från Västlänkens tågstation. Liseberg har öppnat sitt vattenpalats, World of Volvo är på plats, om ett år öppnar utbyggda Universeum. Vi pratar alltså om dryga miljonen nya unika besökare alldeles här intill. Inte ens våra politiker förstår att vi kanske har det mest attraktiva evenemangsområdet i världen. Det finna all anledning att vara positiv.

Roger Holtback berättar att han fick idén till Hotel Gothias utanpåliggande hiss under en studieresa i Asien. I bakgrunden Lisebergs pariserhjul. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Ett moln över Göteborg, som Volvo Cars nuvarande vd Håkan Samuelsson tagit upp i intervjuer, är hur kriminalitet och bostadsbrist påverkar stadens varumärke och kan försvåra rekrytering av spetskompetens. Roger Holtback säger att han har en levnadsregel om att försöka lära sig en ny sak per år genom att läsa på, ordentligt.

– För tio-tolv år sedan tog jag mig an hur maffia- och gängkrig ser ut, jag läste nog tio-femton böcker och insåg att här har vi ett växande problem. Vi har en del kontakter med polisen i stan också. Här jobbar de seriöst och metodiskt med frågorna. Jag har tillit. Det handlar på kort sikt om att lösa problemen med unga killar och droger. Men viktigast är att få ordning på skolorna. Att barnen lär sig svenska från start, så att de kan delta på lika villkor.

Han jämför med sin egen uppväxtmiljö.

Viktigast är att få ordning på skolorna. Att barnen lär sig svenska från start, så att de kan delta på lika villkor

– Vi måste ge alla barn möjlighet att gå i en bra skola. Jag tror däremot inte att du har en chans att ändra föräldragenerationen eller deras anhöriga. Jag har själv sett många exempel från vår verksamhet i Östeuropa. Sovjet föll ihop -91 men vi ser fortfarande hos unga generationseffekten av sovjetsamhället med brist på egna initiativ. Jag skulle också önska allmän värnplikt. Tänk att ligga på luckan intill en kille från Syrien. Man kommer inte ifrån varandra, du tvingas bli integrerad.

Du driver ditt investeringsbolag och är inne i en rad branscher, med nytillskott inom tv-produktion och champagnetillverkning. Men du är ändå 75 år. Hur känner du dig?

– I de flesta avseenden är det otroligt positivt. Om man som jag har turen att vara frisk, säger han och funderar.

– Jag känner mig avslappnad. En fördel är att jag kan vara så mycket mer självutnämnd mentor. Jag känner att jag har ett ansvar att lyfta fram unga. Jag vågar delegera. Jag jobbar fulltid fortfarande men går inte upp sex på morronen. Jag brukar börja vid nio. Vi har gården, jag och Pia. Men jag vet att livet inte är för evigt. Det kan gå fort. Jag satsar rätt hårt på ett gott leverne, men det känns väldigt svårt med coronan.

En bild från 2014: Roger Holtback tillsammans med Svenska Mässans koncernchef Carin Kindbom. Foto: Lisa Jaaber/Svenska Mässan

Successionen känner han är tryggad. Dottern är civilingenjör från Chalmers som bytt bana och nu är läkare. Äldste sonen driver ett klädmärke och ska lansera ett nytt till hösten. Yngste sonen har efter studier i Lund, säger Roger Holtback, lärt sig bolagen och varit vice vd innan han nu läser på Stockholms Filmskola.

– De kan alla ta över som ägare den dagen det behövs.

Tål du någon som säger emot?

– Absolut. Kanske var jag mindre tålmodig förr. Har du makt, vilket jag har haft, måste du vara lite snäll. I dag är det Carin (Kindbom, Svenska Mässans vd, DN:s anm) som kör. Om du inte tror att styrelseledamöter som Jan-Olof Jacke, Johan Trouvé, Thomas Hedberg och andra kan säga ifrån…

– Men jag vill samtidigt vara den som vågar staka ut hur vi på Mässan ska sätta våra mål, nå våra visioner. Med Mässans fantastiska läge ska man inte kunna misslyckas. Vi har ett ofattbart bra läge. Därför vågar vi sticka ut nosen. Vi ska ta vara på arvet.