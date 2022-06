Götheborg på riskfylld färd till Kina

Nere på huvuddäck gungar fem jungmän i takt för att orka hissa landgången. Fyra andra står vid de meterbreda dubbla rattarna som styr repen ner till rodren.

De är tillverkade av älghud. Finsk älghud.

– Rep av hampa håller inte lika bra, säger Joakim Severinson, skeppsbyggmästaren som redan vid sjösättningen 2003 hade ägnat projektet 16 år av sitt liv.

Det är onsdag eftermiddag och kanske fem hundra göteborgare står på kajerna, plus supportrar i ett 25-tal fritidsbåtar som guppar intill när skeppet styr ut från Pir 4 på Eriksberg. Annat var det just 2003 då man sa att 90 000 nyfikna befolkade Göta älvs stränder för att se: Kunde hon verkligen flyta?

Göteborgare på kajen i Eriksberg redo vinka av skeppet. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Medan de som nu mött upp vid Eriksberg vinkar svarar besättningen med att stämma upp i Rolling Kings och John Kanaka, keltiska sjömanssånger anförda av mastskeppare Sander Izikowitz.

Det utlovade regnet anländer, galonställ på, och ut mot Nya Älvsborgs fästning till, invid grundet Hunnebådan där originalet sjönk en septemberdag år 1745 med 700 tons last, där blåser nu styv kuling.

Åtta skott från skeppets kanoner möts av svarssalut från Oscar II:s Fort. Vad som uppges vara världens största oceanklassade seglande träfartyg, styr ut mot öppet hav – med Shanghai som mål i september nästa år.

Bild 1 av 3 Tusen och en detalj som måste hanteras inför avsegling. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 3 Fyra är de som tillsammans rattar rodren. Kraften förmedlas ner via linor tillverkade av älghud, finsk älghud. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 3 av 3 Galonställ på medan det sjungs sjömanssånger. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Denna uppvärmningstur som precis inletts har Helsingborg som första anhalt, om sex dygn. Ytterligare sju hamnar i Europa väntar under sommar och tidig höst. De behövs – som delfinansiering. Sälja biljetter till folk som vill stiga ombord för att lukta på tjäran och, nästan, se hur besättningen sov och åt under Svenska Ostindiska Companiets 132 expeditioner till fjärran östern.

En annan, liten, del av finansieringen står de runt 60 jungmännen ombord själva för, de som vid sidan om de 20 anställda i skiftlag sätter segel, klättrar riggar, står vakt eller städar och lagar mat. För denna möjlighet betalar en jungman på premiärsträckan till Helsingborg 9 700 kronor.

Första gången det bar av mot Kina, 2 oktober 2005, gick inte bara göteborgarna man ur huse för att vinka av. De stora företagen, staten, kommun och region stod också på rad som sponsorer. Volvo, SKF, Stena – alla gick de in i äventyret som då beräknades ha kostat 400 miljoner. När skeppet återvände 2007 klev Sveriges kung och Kinas president Hu Jintao ombord tillsammans.

9 juni 2007: Kinas president Hu Jintao tillsammans med kung Carl XVI Gustaf ombord på skeppet vid återkomsten till Göteborg. Kapten Peter Kaaling tog emot. Foto: Tommy Svensson

Men för precis sex år sedan var kassan tom, den ideella stiftelsen tvingades meddela att skeppet var till salu. Larmet i maj 2016, signerat stiftelsens ordförande Lars G Malmer, ledde då till en räddningsaktion från sponsorerna med planer på en permanent hamnplats och besökscenter vid Nya Masthuggskajen. Som en symbol för sjöfartsstaden skulle det 58 meter långa skeppet byggd av 1 000 ekstockar få evigt liv.

Men när det kom till kritan tyckte inte minst Göteborgs stad att det skulle bli för dyrt.

Att den tremastade replikan alls kan ge sig iväg mot Kina på nytt kan sägas bero på att det familjeägda logistikföretaget Greencarriers ordförande Stefan Björk 2013 råkade på Lars G Malmer sommaren 2013. Bolaget hade hyrt in sig för att kunna bjuda ombord anställda och kunder på event under några hamnstopp.

Lars G Malmer, tidigare vid SKF, har länge funnits med i ledningen för stiftelsen Ostindiska Companiet som drivit projektet. Nu är han ordförande i managementbolaget som driver själva seglatsen. Flaggan har skeppet fått av kung Carl XVI Gustaf. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Efter att 2019 gått in och räddat ekonomin äger sedan februari i fjol Greencarrier genom Stefan Björk och hans barn samtliga aktier i ostindiefararens ägarbolag. De tog över vid sämsta tänkbara tidpunkt. Två år av pandemi drog in just som det skulle bära iväg igen. Noll i intäkt, enbart kostnader för att hålla skeppet flytande.

Men nu står alltså Stefan Björk där, på kommandobryggan. Han intervjuas av statliga kinesiska tv-bolaget CCTV:s reporter som rest ner från Stockholm.

– Jag tror att vi kan arbeta tillsammans genom svårigheterna för att nå framgång, säger Stefan Björk till den kinesiske reportern, idkande handelsdiplomati.

Fakta. Skeppets hamnstopp i sommar Ostindiefararen gör följande hamnstopp i Europa i sommar. Därefter seglar den genom Suez via Djibouti till Indien och vidare mot till exempel Singapore med Shanghai som tänkt slutmål i september nästa år. Helsingborg 14-17 juni Helsingfors 23-27 juni Stockholm 7-13 juli Köpenhamn 20-24 juli Oslo 28-31 juli London 8-12 augusti Bremerhaven 17-21 augusti Lissabon 5-8 september Källa: SOIC Visa mer

Helt ensam är Björk nu inte med att använda skeppet som dörröppnare. Svenskt näringsliv och indirekt staten är med genom att Exportkreditnämnden och innovationsmyndigheten Vinnova deltar som partners.

Om han kan räkna hem de 30-35 miljoner kronor som hans bolag hittills satsat?

– Det är förstås svårt att mäta. Men klart att det inte bara är välgörenhet. För oss är Asienmarknaden viktigast. Det vi hoppas på är att företag vill vara med och visa upp sig och sina tjänster här ombord i stället för i ett konferensrum och sedan bjuda på en restaurang. Hur kul är det? Att kunna bjuda in till skeppet blir ett sätt att sticka ut i mediebruset. Titta, nu är kinesisk tv här, och varje gång en viktig kinesisk delegation är här i landet vill de titta på skeppet.

Även om det dåliga vädret inte lockade lika många följebåtar som vid den förra avresan var det ändå ett tjugotal småbåtar som följer skeppet ut ur Göteborg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Det är ett annat Kina i dag jämfört med 2005, ett växande förtryck har gjort relationerna ansträngda. Hur tänker du kring det?

– Vi bedriver inte politik. Men folk som handlar med varandra slår inte ihjäl varandra. Jag tror att handel förenar. Sedan kan man ha olika åsikter i olika frågor.

För att markera inte minst mot fängslandet av göteborgaren och bokförläggaren Gui Minhai beslöt Göteborgs stad för två år sedan att avsluta sitt samförståndsavtal med staden Shanghai – samtidigt som det noterades att stadens hamn- och näringslivsbolag får fortsätta med sina Kinarelationer.

Vet ni om ni alls får lägga till i Shanghai nästa höst, om ni är välkomna?

– Kina har precis öppnat efter covid. Vi får göra vårt bästa, men detaljerna om besöket är inte klara än, säger Stefan Björk.

Stefan Björk tillsammans med den unge familjemedlemmen Hugo Widegren. Till vänster på bilden överstyrmannen Mats Larsson. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Uppe på bryggan står han nu med en liten pojke, en familjemedlem, och pekar. Det här är, det är inte svårt att förstå, en stor stund för Stefan Björk – som själv aldrig sett sig som en båtkille.

Han, som spelade med Häcken som grabb, drömde om att bli fotbollsproffs.

– Men jag tog mig bara till juniorlaget, de andra var för bra.

– Men jag har fått se världen ändå, och jag har alltid sett den som min arbetsplats och sjöfarten som ett slags fredsprojekt. Det har gett mig vänner överallt och jag känner mig privilegierad och del i ett slags stafettlopp.

För timmermannen Eli Gafvelin i snickeriet är träbåtar något av själva livet. Här svarar hon på anrop i komradion. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Ungefär på samma sätt resonerar timmermannen Eli Gafvelin som står nere i snickeriet tillsammans med fransyskan Camille Collet och schweiziskan Mirjam Schierscher. De hör till den fasta besättningen och Eli, som bor på ön Söderöra i Stockholms skärgård när hon inte seglar, vill absolut med till Kina igen.

Elisa Gafvelin säger att hon seglat professionellt i femton år och däremellan bygger båtar, nu på ett träbåtsvarv i Norge. Vi frågar om det är något med doften av tjära som håller henne fast.

– Haha, ja, jag har allt en positiv betingning till den.

Men vad mer är grejen? Hur kommer alla överens?

– Man blir nog generellt bra på att samexistera, säger hon.

Fransyskan Camille Collet ordnar med tågvirket tillsammans med Eli Gafvelin. Foto: Veronika Ljung-Nielsen