Grönt ljus för elstöd – tak för storförbrukare

Alla som har elnätsavtalet för ett hus eller lokal får stöd. Det är den som har elnätsavtalet när Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan som får stödet.

I norra Sverige, elområde 1 och 2, har medelpriset under den aktuella tolvmånadersperioden hela tiden legat klart under 75 öre/kWh, som är det referenspris Svenska kraftnät har beräknat stödet utifrån.

Medelpriset i elområde 3, där Stockholm och Mälardalen ingår, var 125 öre per kWh. Där blir stödet 50 öre per kWh.

Medelpriset i elområde 4, längst i söder, var 154 öre per kWh under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Där blir stödet 79 öre per kWh.

Källa: TT.