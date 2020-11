H&M-gruppens vd om rasismanklagelserna: ”Vi har ett ansvar”

H&M Hennes & Mauritz

H&M grundades av Erling Persson 1947 och är i dag ett av världens största modeföretag. I H&M-gruppen ingår ett flertal varumärken inom detaljhandeln, till exempel H&M, Weekday, COS, Monki, och &Other Stories.



Under ”coronakvartalet” mellan mars och maj ökade bolagets onlineförsäljning kraftigt, men ändå halverades den totala försäljningen. Nettoomsättningen minskade med 23 procent under första halvåret. Efter ”stark kostnadskontroll” kunde H&M-gruppen ändå rapportera en vinst före skatt på 2 miljarder kronor det tredje kvartalet.