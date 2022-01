H&M rusar men Volvo faller på börsen

Klädjätten H&M:s vinst var klart starkare än väntat, aktien skjuter i höjden ordentligt, plus sex procent i öppningen.

Lastbilsjätten Volvo slog också börsexperternas vinstprognoser, men aktiekursen sjunker ändå med över två procent.

För börsen som helhet sjunker det breda OMXS-indexet svagt, minus 0,1 procent i den inledande handeln.

Bland övriga rapporterande storbolag stiger SCA med närmare tre procent, medan Electrolux faller nästan tre procent. I övrigt är förändringarna ganska små.

Räkna med fortsatt turbulens när Stockholmsbörsen går in på veckans sista handelsdag. Rörelserna fortsatte att vara stora på USA-börserna under gårdagskvällen, först upp och sedan ner mot slutet, i spåren av den ränteoro som nu präglar finansmarknaderna. Inför öppningen på Wall Street senare i dag ligger terminerna nu åter på plus.

Under nattens Asienhandel vände flera av de större börserna upp. Tokyobörsen stängde två procent högre.

Oljepriset är upp ytterligare och har precis passerat 90 dollar för ett fat Nordsjöolja.