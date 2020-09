H&M:s globala produktionschef: ”Det finns utrymme för förbättringar”

DN har varit i kontakt med flera organisationer och textilarbetare som beskriver hur fackligt anslutna arbetare sparkas – med pandemin som täckmantel.

– Det skulle vara helt oacceptabelt att våra underleverantörer antingen använder pandemin som ursäkt, att man behandlar fackligt ansluta annorlunda än andra anställda eller inte möter upp de ersättningskrav som finns, säger David Sävman.

H&M är djupt involverade lokalt i de länder där leverantörer finns, uppger han.

– När vi får information om en konflikt, oavsett om det är från en journalist, en facklig företrädare eller från en leverantör, så går vi till botten med det, hjälper till att facilitera den tills det är uppklarat.

Kommunikationsavdelningen uppgav först att det mesta var löst, att arbetsgivare och arbetare i Bangladesh nu var överens.

Efter att DN återkommit med annan information, uppger Sävman att man jobbar med att utreda samtliga fall. I Bangladesh har man lyft upp frågan till den nationella styrgruppen där representanter för H&M, det globala fackförbundet Industriall och fackliga organisationer sitter, uppger han.

– Vi kommer att ta det här fallet tills arbetsgivare och fack anser att lösningen är okej. Om vi kommer fram till att leverantören inte följt lagar och regler, så avslutar vi samarbetet. Men vi hoppas givetvis, inte minst för arbetarnas skull, att vi kommer fram till en lösning, säger David Sävman.

En av textilarbetarna DN intervjuat berättar att hon tvingades jobba uppåt 19 timmar per dygn och blev sparkad för att hon anslutit sig fackligt.

– Det du tar upp är fullständigt oacceptabelt. All information vi får in är bra, för att vi ska kunna ta tag i eventuella missförhållanden, gå via fackförbund och leverantör och skapa bättre förutsättningar för en hållbar arbetsmarknad. Tills vi känner oss nöjda med det kommer vi inte släppa vår del av den processen.

Det är lätt för mig som journalist att hitta arbetare hos era underleverantörer som beskriver svåra missförhållanden. Borde inte ni hitta dem lika lätt och förhindra att det är så?

– Vi är dagligen i kontakt med alla leverantörer, fackförbund, arbetsgivarorganisationer. Det är ingen hemlighet att det finns utrymme för stora förbättringar på arbetsmarknaden i Bangladesh. Vi har en stor del i att förbättringar skett och fortsätter ske. Men vi är inte färdiga.

Varför väljer ni att lägga er produktion i länder som präglas av svåra förhållanden för arbetare?

– Det är vår enda möjlighet att påverka både arbetsförhållanden och miljön i dessa länder. Att bara jobba i länder där det inte finns problem är fel – vår utgångspunkt är att ha stor lokal närvaro. Förbättringarna i Bangladesh sedan industrin kom dit är helt otroliga, och vi tror absolut att vår närvaro har en positiv inverkan.